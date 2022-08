En «Diablo 4»-test for «venner og familie» er etter sigende i gang

En tidlig versjon av «Diablo 4» blir i disse dager brukt til en «alfa-test for venner og familie» ifølge en fersk artikkel.



Nyheten stammer fra Bloomberg-journalist Jason Schreier, som skrev på Twitter om en «[…] artig liten Blizzard-sak» han hadde hørt om, nemlig at «[…] et knippe folk spiller en tidlig versjon av 'Diablo 4' akkurat nå, takket være en venner-og-familie-alfa-test.»



Ifølge Schreier er «spillerne underlagt en taushetserklæring», og kan derfor ikke snakke offentlig om hva de driver på med, men han legge til at han «[…] for det meste hører positive ting».

Another fun but minor Blizzard tidbit that I haven't seen reported anywhere yet: a bunch of people are playing an early build of Diablo IV right now thanks to a friends-and-family alpha test. Players are under NDA, but I'm hearing mostly positive buzzAugust 3, 2022 See more

Da en annen Twitter-bruker spurte Schreier om hva han mente med «positive», og om det var snakk om gameplay eller mikrotransaksjoner, merket han seg at han ikke har noen tro på at mikrotransaksjoner er til stede i versjonen som testes, og at disse spillerne i så måte ikke har noe mer informasjon om dette enn andre.



«Diablo 4»-utviklerne har tidligere sagt at spillets mikrotransaksjoner kun vil gjelde «valgfrie kosmetiske ting og hele historiedrevne ekspansjonspakker». Det er likevel ikke overraskende at spørsmålet dukker opp, gitt alt spetakkelet rundt «Diablo Immortal» og det urovekkende aggressive «pay to win»-systemet, som vår anmelder mente «[…] går på akkord med noen av de viktigste elementene i et Diablo-spill».

Ikke beta riktig ennå

Alle som har lyst til å prøve «Diablo 4» (vi kan trygt si at det er snakk om en del folk) vil nok føle at dette er nærmest uutholdelig informasjon å forholde seg til. Særlig siden en beta-test for kort tid siden dukket opp på Battle.net, og Rod Fergusson måtte innrømme (opens in new tab) at det var snakk om en versjon som kun var til bruk i «[…] en intern test».



Vi fikk i det minste høre av ovennevnte Fergusson at «Diablo 4» kommer til å gå gjennom «[…] mer offentlig testing i fremtiden, i det vi fortsetter vår vei mot lansering i 2023». Vi venter i spenning.



Faktisk har Blizzard allerede åpnet for forhåndsregistrering (opens in new tab) til den offisielle «Diablo 4»-betatesten. Vi vet ikke ennå når den vil begynne, men ifølge hjemmesiden kan du «[…] registrere deg nå for en mulighet til å bli inkludert i fremtidige betatester». Det kan være å anbefale, slik at du kan sitte klar når annonseringen er et faktum.

Hvis du er i desperasjonens favn kan du selvsagt også ta en titt på Blizzards seneste tilbud, som innebærer at selskapet gir bort betatilgang til «Diablo 4»-fanatikere, som på kjøpet også får en tatovering. Markedsføringskampanjen, som nå allerede er godt i gang i forkant av spillets lansering neste år, går under navnet Hell's Ink, og gir deg altså muligheten til å skaffe deg en Diablo-inspirert tatovering mellom nå og 10. september.



Blizzard delte mer informasjon om kampanjen på Twitter (opens in new tab), der det ble avslørt at alle som tok del i første stopp i Los Angeles ble gitt et kort som lover tilgang til den kommende «Diablo 4»-betaen, samt en gratis digitalkopi av spillet. Vi kan ikke si at det frister noe særlig å få huden skjendet bare for å bli med som tester, men den harde Diablo-kjerne ser ut til å være laget av et annet materiale enn oss.



«Diablo 4» har ikke fått noen offisiell lanseringsdato riktig ennå, men forventes å være i butikkene i løpet av 2023, på PC, PS5 og Xbox Series X|S.