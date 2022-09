«GTA 6»-lekkasje bekreftet av Rockstar Games, videosnuttene er reelle

Helt siden februar, da det ble bekreftet at «GTA 6» var under utvikling, har Rockstar Games vært svært fåmælte når det gjelder oppfølgeren til det seneste spillet i den ekstrem populære Grand Theft Auto-serien. Nå har eksterne omstendigheter gjort at utviklerne har tatt bladet fra munnen.



En hittil uidentifisert person la i helgen ut en rekke videoer av en tidlig versjon av spillet – og Rockstar Games har bekreftet at snuttene faktisk viser «GTA 6». I en tvitring forteller selskapet at de ble «[...] rammet av en nettverk-inntrenging», der noen stjal «[...] opptak fra tidlig i utviklingen».

A Message from Rockstar Games pic.twitter.com/T4Wztu8RW8September 19, 2022 See more

Rockstar hevder at lekkasjen ikke kommer til å ha langtidseffekter på utviklingen av spillet. Det virker kanskje overilt å understreke dette, men det finnes nok av eksempler på at spillekkasjer har ført til utsettelser. En tidlig versjon av «Half-Life 2» ble for eksempel lekket under utvikling, der Valve i etterkant bestemte seg for å utsette den etterlengtede oppfølgeren med over ett år.



I timene etter lekkasjen verserte det rykter om at inntrengeren også fikk med seg kildekoden til både «GTA 5» og «GTA 6», samt eventuelle andre filer, men den eneste kilden til dette ser ut til å være personen som står bak angrepet. Hvis dette medfører riktighet, vil eventuelle konsekvenser være potensielt større, men per nå vet vi ikke med sikkerhet om vedkommende faktisk besitter mer enn bare videoene av «GTA 6».



«Vi er ekstremt skuffet over at detaljer fra vårt neste spill ble delt med dere på denne måten», skriver Rockstar. «Vårt arbeid med det neste GTA-spillet vil fortsette som planlagt, og [vi kommer til å] introdusere dere for det neste spillet når det er klart.»

Siden Rockstar verken har vist frem noe fra «GTA 6», eller snakket om en lanseringsdato ennå, så er det vanskelig å se for seg at inntrengeren sitter på data som er spesielt nære ferdigstilt. Det er begrenset hvor mye folk er interesserte i et såpass uferdig spill, i alle fall i lengden. Likevel er det kime til mye frustrasjon for utvikleren. I en potensiell kildekode kan det ligge mye som kan utnyttes for alle som har lyst til å modifisere spillet. På toppen av det hele kommer markedsføringsbiten, som Rockstar har for vane å gjøre på en langt mer forseggjort måte enn noen tilfeldige snutter. Snarere enn en perfekt koreografert trailer, med et overdådig soundtrack, sitter vi nå med mer eller mindre tilfeldige klipp av et spill som knapt er i spillbar form.

Som ovennevnt er det likevel ikke videoene fra «GTA 6» som utgjør det største problemet for Sam Houser og resten av Rockstar, men alt det andre inntrengeren kan ha fått med seg. Det kan være snakk om spillerdata, kildekode til «GTA Online», og et drøss andre sensitive filer. Rockstar sier at spillene under løpende utvikling (hvilket inkluderer online-variantene) ikke vil ta skade av lekkasjen, men all data som kan påvirke spillerne kan potensielt bli et problem for Rockstar.



Vi forventer at selskapet vil holde kortene tett til brystet, og komme med få offentlige uttalelser i tiden som kommer. Bak lukkede dører vil nok likevel en prosess allerede være godt i gang, som prøver å komme til bunns i hvem som klarte å infiltrere selskapet, og hvordan. Til sammenligning ble den tyske programmereren som la ut «Half-Life 2»-kildekoden dømt til fire års betinget fengsel for sine eskapader.