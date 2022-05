Du kan bare glemme å kjøpe en elektrisk Volkswagen, Audi eller Porsche i 2022

Hvis du har planer om å kaste deg på elbil-bølgen i 2022 er det mye som tyder på at du må finne deg en bil utenfor Volkswagen-sortimentet.



Ifølge en fersk artikkel i Financial Times har selskapets administrerende direktør, Herbert Diess, avslørt at Volkswagen er «[...] i all hovedsak utsolgte for elektriske kjøretøy i Europa og USA» i 2022.



Mangelen på produksjonskapasitet er i tråd med den verdensomspennende brikkemangelen – et problem som fortsetter å ha innvirkning på lagerbeholdningene til alt fra PS5-konsoller til blekkpatroner – og innebærer i praksis at kunder som er ute etter elbil fra VW, Audi, Porsche, Škoda, Seat eller Lamborghini antakeligvis må vente til 2023, eller ennå lengre.

Financial Times melder om at VW nå sliter med en omstendelig venteliste bestående av eksisterende ordre, som selskapet antakeligvis vil slite med å komme seg gjennom før året er omme – et problem som vil få ringvirkninger for både bilprodusenten og elbilmarkedet som helhet.



Ser man positivt på det, så vitner leveringsproblemene om høy etterspørsel etter modeller innen Volkswagens stadig økende elbil-sortiment om en stadig større vilje til å gå fra fossilt til elektrisk på verdensbasis. Samtidig vil selskapets produksjonsflaskehals utvilsomt føre til en nedgang i VW-veksten (særlig med tanke på USA, som henger en del etter Norge når det gjelder elbil-parken), og potensielle kunder vil måtte forholde seg til et mer begrenset utvalg.

VW solgte nesten 100 000 elbiler mellom 1. januar og 31. mars i år – nesten 40 000 flere biler enn i samme periode i 2021, dog 210 000 færre enn for eksempel Tesla. Sistnevnte merke at vært i førersetet i elbil-eksplosjonen i store deler av de foregående ti år, men VW har en bredere stall modeller som kan appellere til flere (moderselskapet eier en rekke merkevarer), hvilket kan tale for en større markedsandel på sikt. Audi e-tron og Porsche Taycan 4S fikk for eksempel svært god omtale av våre britiske kolleger.

Ford har i likhet med VW blitt nødt til å stanse produksjonen av sin populære F-150 Lightning-modell. (Image credit: Ford)

VW er ikke den eneste bilprodusenten som sliter med brikkemangel. Som The Verge skrev i desember, har Ford satt nye bestillinger av den enormt populære modellen F-150 Lightning på pause, og melder om at modellen «[...] ikke lenger er tilgjengelig i detaljhandel» i 2022.



Når det er sagt, virker det likevel som om Volkswagen-situasjonen kan være mer prekær. Som nevnt har ikke bare selskapet advart om at det kan bli vanskelig å få skaffet seg en elbil i 2022, men alle som allerede har bestilt kan også ende opp med å bli skuffet i møte med lange forsinkelser.



I motsetning til Ford har dog ikke VW helt gitt seg med bestillingene. «Kunder kan selvfølgelig bestille biler fra Volkswagen-gruppen gjennom våre forhandlere», fortalte en talsperson for VW til TechRadar. «Selv om leveringstidene kan være lengre enn det vi normalt sett ville forvente, kan enkelte modeller forventes levert i 2022.»

De ovennevnte «enkelte modellene» vil avhenge av hvor du bor, og selskapet la til et forbehold i det følgende: «Grunnet en kombinasjon av stor etterspørsel i våre prisvinnende modeller, i tillegg til restriktiv tilgang når det gjelder komponenter som stammer fra Ukraina og den pågående halvledermangelen, se det ut til at enkelte leveringstider til kunder vil finne sted i 2023.»



Hvis du er ute etter en helt ny elbil i ukene og månedene som kommer, og ikke har muligheten til å vente, anbefaler vi derfor at du heller tar en titt i retning sør-koreanske merker. Både Kia EV6 og Hyundai Ioniq 5 er blant de aller beste elbilene akkurat nå, mens Genesis GV60 (som skal lanseres i Norge i 2022) er et litt smalere, men likefullt bra, alternativ.



Spørsmålet er hvor lenge resten av de store bilprodusentene kan holde ut i møte med dagens situasjon. Alle merker konsekvensene av den globale brikkemangelen og krigen i Ukraina – det er den enorme størrelsen til Volkswagen-konsernet som gjør at det kniper tidlig for selskapet.