DJI har avduket sitt første actionkamera Osmo Action

Hvis du har fullt med på DJIs tilstedeværelse i sosiale medier, har du nok fått med deg at selskapet har sluppet hint om noe som har med vann og gjøre og samtidig gjentatt slagordet «Unleash your other side».

Nå er imidlertid ventetiden over, og selskapet har i dag bekreftet at de skal slippe et nytt produkt det godt kan argumenteres for at det er på tide at kommer.

Osmo Action er nemlig et nytt actionkamera som er vanntett, støvtett og støtsikkert, og som kan brukes ned til 11 meters dybde uten ekstra beskyttelse. Og viktigst av alt – det er utstyrt med skjerm både foran og bak.

DJI Osmo Action spesifikasjoner Kamera: 1/2,3-tommers CMOS, 12 MP effektivt Objektiv: 145-graders bildevinkel, f/2.8 Front-LCD: 1,4 tommer, 330 ppi Bak-LCD: 2,2 tommer berøringsskjerm, 300ppi Video: 4K (60, 50, 48, 30, 25, 24 fps); 2,7 K; Full HD og HD Bilder: Raw (DNG) og JPEG Batteri: 1300 mAh (ladetid på 88 min) Mål: 65 x 42 x 35 mm Vekt: 134 g

Skjerm på forsiden er riktig nok ikke noe nytt, men det som er nytt her er at det er snakk om en fargeskjerm som kan vise det kameraet ser. Ifølge DJI skal det eliminere behovet for å prøve og feile når man skal filme eller ta bilder av seg selv.

Den berøringsfølsomme skjermen på baksiden er på 2,2 tommer og dekket med et vann- og fingeravtrykkavstøtende lag, mens skjermen på forsiden er på 1,4 tommer. Begge de to skjermene er forøvrig på 300 ppi.

Ved siden av skjermen på forsiden sitter et objektiv på f/2.8 som fanger bilder med 145 graders bildevinkel, og denne skal være dekket med to ulike fingeravtrykkavstøtende lag og et ekstra antireflekslag. Kamerasensoren er på 12 MP, og ved siden av støtte for både JPEG og RAW, skal man få tilgang til en rekke manuelle og semimanuelle fotomoduser.

Kameraet får også et nytt bildestabiliseringssystem som har fått navnet RockSteady. Dette fungerer i seks akser, og fungerer til og med ved opptak i 4K/60 fps.

Bilde 1 av 4 BIlde: DJI Bilde 2 av 4 BIlde: DJI Bilde 3 av 4 BIlde: DJI Bilde 4 av 4 BIlde: DJI

Du får også støtte for 4K HDR-video, noe selskapet lover at skal legge til tre stopp med dynamisk bredde, og du får også moduser som Timelapse og 4x- og 8x saktefilm. Du får også stemmekontroll og innebygget Wi-Fi, og dette fungerer i kombinasjon med DJI Mino-appen.

Det skal komme et stort utvalg av nytt ekstrautstyr til det nye kameraet, inkludert et deksel som lar deg feste enheten på hjelmer og lignende, og et annet deksel som gjør kameraet vanntett ned til 60 meter. Utover det skal det også dukke opp en selfie-stang, et flytende håndtak og et utvalg av ND-filtre.

DJI Osmo Action kan bestilles nå for 329 dollar fra DJIs nettside, og det skal komme i ordinært salg fra 22. mai.