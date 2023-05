DJI Air 2S har lenge vært en av våre favoritter blant de beste dronene på markedet. Nå har flere lekkasjer bekreftet at oppfølgeren DJI Air 3 er like rundt hjørnet, og denne tronen kan få et perfekt innslag i markedet.

På grunn av en kombinasjon av rykter om spesifikasjoner og lekkede bilder og videomateriale har vi kunnet begynne å danne oss et bilde av hva vi kan vente oss av denne kommende dronen i mellomsjiktet. En nyhet av en viss betydning er at den ser ut til å få et teleobjektiv, noe vi nylig også har sett på DJI Mavic 3 Pro.

Den nåværende modellen DJI Air 2S har bare ett enkelt kamera med en en-tommes 20 MP CMOS-sensor. Men ifølge den ivrige DJI-lekkeren @Quadro_News vil DJI Air 3 i tillegg enten få en 1/1,3" telelinse med middels rekkevidde og 3x zoom (som på Mavic 3 Pro) eller en 1/2" telelinse med en effektiv zoom på 7x.

Ingen av disse vil være zoom-objektiver i begrepets egentlige forstand. Men den økte brennvidden gir en praktisk måte å ta avstandsbilder på, og særlig av objekter det ikke er tillatt å fly i nærheten av – for eksempel menneskegrupper.

Disse ryktene ser ut til å støttes av nylig lekkede bilder og videomateriale (se nedenfor), som nylig har dukket opp (takk til Deals Drone og Dronemodelismo).

Selv om bildene ikke akkurat er tydelige eller høyoppløselige, viser de at dronen har en stor kameramodul som trolig er forstørret siden Air 2S for å gi plass til et ekstra objektiv.

Det å gi DJI Air 3 et ekstra objektiv virker fornuftig med tanke på det nåværende sortimentet fra DJI, slik at luftfotografer får en grunn til å velge den nye dronen fremfor den lille og ellers glimrende DJI Mini 3 Pro.

De eneste spesifikasjonene vi ellers har sett for DJI Air 3 så lagt, er at den later til å få en batteritid på 30 minutter, altså omtrent den samme tiden i luften som DJI Air 2S. Den ventes lansert «sent i juni eller tidlig i juli 2023», ifølge Quadro_News. Dermed venter vi oss at det dukker opp flere opplysninger temmelig snart.

Den eneste mulige ulempen med det nye objektivet og de styrkede spesifikasjonene til DJI Air 3 kan være en stivere pris. Ryktene peker mot en kinesisk pris på 7500 yuan, altså i nærheten av 12 000 norske kroner. Men det kan likevel hende at denne kompakte og allsidige dronen får et perfekt innslagspunkt i markedet.

Bedre enn Mini 3 Pro?

(Image credit: DJI)

Vi ble entusiastiske tilhengere av SJI Air 2S da den dukket opp i april 2021 og brøt seg inn i toppen av listen over de beste dronene på markedet. Den er siden blitt overgått av modeller som DJI Mini 3 Pro and the DJI Mavic 3, som er blitt mer velpolerte, takket være sterkt etterlengtede og svært kjærkomne fastvareoppdateringer.

Hvis DJI Air 3 faktisk får et teleobjektiv i tillegg til standardlinsen, sammen med andre oppgraderinger som Ocusync 3.0 Plus-overføring og forbedret videokvalitet med høy bildefrekvens, kan det hende vi får en ny Air-modell på listetoppen. Air-serien har alltid dannet et ypperlig mellomsegment mellom DJIs Mini- og Mavic-serier, der sistnevnte har priser som svir i meste laget for glade amatører.

Vi ser gjerne at batteritiden blir bedre på DJI Air 3, men ryktene så langt viser oss at dette er lite sannsynlig. Et er de lekkede bildene ser ut til å understøtte dette ved å vise en bunk med ekstra DJI-batterier.

Det kan se ut til at det er vel verdt ventetiden når Air 3 kommer på markedet i sommer hvis du har gått i tanker om å kjøpe et nytt, flyvende kamera.