Det later til at OnePlus planlegger lansering av et Android-nettbrett

Det er ikke rent sjelden vi hører rykter om at diverse kinesiske selskaper er i ferd med å lanserer Android-nettbrett, og nå kan vi legge OnePlus til den lite eksklusive listen: En ny enhet ved navn «OnePlus Pad» har nettopp blitt registrert som et nytt varemerke.



MySmartPrice oppdaget den nye oppføringen, og det er altså i den såkalte European Union Intellectual Property Office-databasen «OnePlus Pad»-navnet har blitt registrert. Noe som, etter navnet å dømme, kan være et nytt nettbrett.

Oppføringen avslører ikke så mye annet om det potensielle nettbrettet, men det blir spesifisert at merkevaren gjelder kun navnet, og ikke et spesifikt produkt. Dette tyder på at oppføringen kun er en del av en slags oppkjøring til et nettbrett fra OnePlus' side, noe som vil si at om det faktisk er et nettbrett på vei, så kan det være snakk om et produkt som planlegges lansert lengre frem i tid.



Vi antar at det er snakk om et Android-nettbrett, siden OnePlus-telefoner per nå bruker Android-operativsystemet.



Status per nå er med andre ord at man antageligvis bør vente litt med å planlegge innkjøp, siden det kan være snakk om månedsvis, om ikke årevis, med venting før OnePlus eventuelt lanserer et nettbrett.

Uviss ventetid

Selv om det antageligvis er lenge til vi får se et OnePlus Pad-nettbrett, så er det ikke sikkert du trenger å vente så lenge på noe tilsvarende. Dette siden OnePlus' moderselskap, BKK Electronics, som for øvrig også eier selskaper som Realme, Vivo og Oppo, har helt konkrete planer om å lansere nettbrett.



Rent spesifikt er det Realme som allerede har avslørt (men ikke lansert) sitt første nettbrett, og vi har også hørt rykter om at Vivo også har et på vei. Selv om disse teknisk sett er fra andre merker, så er det ofte slik at de forskjellige selskapene som eies av BBK deler en del teknologi – og det er heller ikke slik at Android-nettbrett generelt tilbyr mye diversitet i utvalget.



Realme- og Vivo-nettbrettene kan med andre ord potensielt gi oss en sniktitt på hvordan OnePlus Pad vil fortone seg.