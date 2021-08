Det kan bli tynt med Nvidia GeForce RTX 3060-skjermkort fremover

Nvidias GeForce RTX 3060- Ti og GeForce RTX 3070-skjermkort kan bli vanskeligere å finne i butikkhyllene om ikke så lenge, før det igjen skal bedre seg, i alle fall om de seneste ryktene medfører riktighet.



Dette er skupet fra det kinesiske teknologinettstedet IT Home (først omtalt av VideoCardz), som hevder at personer fra den indre krets innad OEM- og tredjepartsprodusenter har diskutert et nært forestående nedgang i lagernivåer på Board Channels-forumet.

Det forventes at antall RTX 3060 Ti og RTX 3060-kort som sendes ut vil synke med så mye som 50 %, og at situasjonen vil fortsette å være problematisk frem til sent i september. Det forventes imidlertid også at lagerbeholdningene av disse (relativt) rimelige Nvidia-kortene kort tid etter vil bedre seg.



Faktisk, fra og med slutten av neste måned, skal det se «bra» ut for disse 3060-modellene, ifølge ryktene, hvilket høres lovende ut – blir det en nedgang, og det er hold i ryktene, så mener de samme kildene at vi ikke må vente lenge på flere kort.

Flere indikasjoner på nedgang

Naturlig nok vet ennå ikke om det er hold i ryktene, og det er verdt å forholde seg skeptisk til skjermkort-spekulasjoner som stammer fra eteren.



VideoCardz nevner likevel at de har hørt fra egne, separate, kilder at en del skjermkortforsendelser fra Kina kan bli påvirket av at enkelte fabrikkanlegg ikke opererer ved full kapasitet (grunnet en delvis nedstengning i kjølvannet av COVID-19-utbrudd.) Dette passer godt sammen med informasjonen fra IT Home, men VideoCardz var ikke like spesifikke når det gjaldt hvilke modeller problemene skulle ramme. Nettstedet mener at det er snakk om mer generelle problemer med forsendelsene, og at det ikke kun gjelder RTX 3060 og RTX 3060 Ti.



Selv om det har vært noe enklere å få fatt i skjermkort i det siste, og da særlig de litt rimeligere modellene, har analytikerne i Jon Peddie Research også nevnt at GPU-er i ekspansjonskortform faktisk har hatt en liten nedgang i forrige kvartal, og at det ikke ser helt lyst ut i tredje kvartal heller, hvilket speiler det vi nå hører fra IT Home.



Jon Peddie advarte at «den kommende oppbyggingen av lagre i forkant av julesesongen, som normalt sett foregår i tredje kvartal, kommer til å være begrenset frem til forsyningskjeden tar igjen etterspørselen.» Dette passer ikke så verst sammen med en liten oppsving i slutten av september – vi holder i alle fall fingrene krysset for et nytt tilsig, gitt at det i det hele tatt blir en nedgang.