Den første «The Lord of the Rings: The Rings of Power»-traileren gir håp om et storslagent epos

Den etterlengtede førstetraileren til Amazons «The Lord of the Rings: The Rings of Power» ble endelig avduket under Super Bowl 2022 i går natt – og selv om teaseren er på godt over et minutt, og inneholder et helt drøss med scener fra serien, så ønsker vi oss umiddelbart mer.



TV-serien har et enormt budsjett, etter sigende på 465 millioner dollar bare for førstesesongen, så det er tydelig at mye står på spill for Amazon Studios' og alle involverte i The Rings of Power, der vi returnerer til Middle-earth under det andre tideverv.



Du kan se den stemningsfulle traileren som viser de første levende bildene fra Amazons etterlengtede TV-serie, «The Lord of the Rings: The Rings of Power» her:

Kommentar: Dette føles utvilsomt ut som Ringenes herre

Basert på det drøye minuttet vi får se av forhistorien til The Fellowship of the Ring og resten av den velkjente trilogien, er det tydelig at Amazon holder seg relativt nære det visuelle språket Peter Jackson etablerte i hans seks filmer fra Tolkien-universet.



Selv om vi ikke vet stort om dem, blir vi i teaseren introdusert for en rekke nye karakterer, både hobbiter, alver, dverger og mennesker.



Det ser også ut som om traileren gir oss et ørlite glimt av TV-seriens versjon av Galadriel (Morfydd Clark), sammen med et enda kortere øyeblikk sammen med Mairon, en maia som etter hvert ble kjent under navnet Sauron.



Ifølge seriens offisielle synopsis, skal «The Lord of the Rings: The Rings of Power» følge «[...] et ensemble, bestående av både kjente og nye fjes, i det de konfronterer ondskapens retur til Middle-earth.»



Sammendraget forteller oss også at vi kan forvente å besøke «[...] de mørkeste dypene under Misty Mountains», i tillegg til andre områder i Middle-earth vi ikke ennå har sett på verken kinolerretet eller TV-skjermen, som for eksempel alvehovedstaden Lindon og øyriket Númenor, som etter hvert ble slukt av bølgene.



Så langt ser det ut som Amazon har skuta på rett kjøl, men nøyaktig hvor godt de kommer til å treffe får vi ikke vite før «The Lord of the Rings: The Rings of Power» kommer på Amazon Prime Video den 2. september 2022.