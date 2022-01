«Crysis 4» annonsert – ny teaser fra Crytek

«Crysis 4» ble annonsert tidligere i dag via en kort trailer. Spillet ble avslørt av utgiver Crytek på selskapets egne Twitter-side med en video som viser noe som ser ut til å forskjellige materialer og mikrostrukturer i den velkjente nanodrakta brukt i forgjengerne, før et firetall dukker opp til slutt.



«Det er på tide å bli med på reisen og være helten» skriver Crytek i den medfølgende tvitringen.



Utgiverne var imidlertid ikke først ute på Twitter, for bare noen skarve timer før den offisielle annonseringen ble spillet avslørt via det kinesiske sosiale mediet BiliBili, der Crytek la ut et bilde og en kort bildetekst som refererte spesifikt til «Crysis 4».



BiliBili-innlegget ble i etterkant fjernet, men inneholdt, i likhet med den ovennevnte Twitter-videoen, verken informasjon om når spillet er planlagt lansert eller noe om hvordan spillet fortoner seg.

Crysis-serien har ligget i dvale i en årrekke. Vi fikk riktignok en remaster av originalen, under navnet «Crysis Remastered», i 2020, og en remaster av hele trilogien ble lansert i fjor; men noe faktisk nytt spill i serien har ikke vært på plakaten siden «Crysis 3» i 2013. Fans av frenetisk nanodrakt-action har dermed ventet på neste kapittel i historien i ni år.



Dette er den første publiserte offisielle kommunikasjonen vedrørende «Crysis 4», etter årevis med rykter og spekulasjoner. Hva slags form spillet vil ta når det endelig blir ferdigstilt er ukjent.



Det første spillet i serien hadde ganske åpne kart og lot spillerne utforske og forsere vanskeligheter i smug, mens oppfølgerne fokuserte mer på våpenbruk og å skyte utenomjordiske i fjeset. Å spille gjennom serien er litt som å se Rambo-filmene på rams. Crytek har også forandret seg stort gjennom årenes løp, dette er et helt annet selskapet enn det som gav ut Crysis-trilogien. I det siste har selskapet hatt suksess med samarbeidsskytespillet «Hunt: Showdown», og spillmotoren CRYENGINE, som i 2007 var overlegen, har langt hardere konkurranse i 2022. Det blir spennende å se hvor mye Crytek kommer til å låne fra dagens FPS-spill, både egne og andres, og hvor stor innsats som gjøres med spillmotoren.



Uansett hvordan «Crysis 4» ender opp kan vi være relativt sikre på at det kommer til ta seg godt ut. Det første spillet i serien var viden kjent som det peneste på planeten for 15 år siden (for ikke å snakke om tyngre å dra enn bokstavelig talt alle andre spill), og vi blir overrasket om Crytek ikke ønsker å forsvare tittelen.