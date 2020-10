«Crysis Remastered» ser utrolig ut i 8K på PC i ny trailer

«Crysis Remastered» har nok en gang blitt vist frem, utvikler Crytek har lagt ut en ny såkalt teknologi-trailer på YouTube, som viser frem spillet kjørende i 8K-oppløsning, og det hele ser ordentlig imponerende ut.



Naturlig nok er alt dette en del av Cryteks ønske om å overbevise fansen om at den kommende remaster-utgaven kommer til å ta seg godt ut, etter at en del negative reaksjoner dukket opp i kjølvannet av en lekkasje av en video med spillet i aksjon – hvilket forårsaket en forsinkelse og at ytterligere arbeid ble utført på spillet.

Det hele ser nydelig ut, som du kanskje kan tenke deg, særlig når nanodrakten vises frem i klippet, for ikke å snakke om scenen med hangarskipet, der ray tracing-effektene i refleksjonene og pøsregnet ser særdeles atmosfæriske ut. Videoen viser også den opprinnelige grafikken fra original-spillet, slik at man kan sammenligne (og, for å være helt ærlig, så ser gamle Crysis fra 2007 fortsatt rimelig bra ut.)

Det er helt klart mye å se frem for PC-gamere etter 8K-klippet å dømme, og vi får også se en snutt med 8K kjørende på de aller høyeste innstillingene (kjent som «Can it run Crysis?»-modus.) Vi regner med at 8K med akkurat disse innstillingene kommer til å gi selv den mest kraftige gaming-PC problemer.

Får RTX 3090 problemer med en gang?

Det kommer helt klart til å bli interessant å se hvordan RTX 3090 kommer til å takle brasene, siden Nvidia nå mener at dette kortet er den nye 8K-kongen.



Her i TechRadar er vi alltid interesserte i å gjøre grundige tester av spill i 8K-oppløsninger, for å se hvordan de håndterer den ekstreme oppløsningen, så kommer helt klart også til å gjøre det samme med «Crysis Remastered».

Selvfølgelig, om du er av typen som vurderer 8K-gaming, husk at du ikke bare trenger en kraftig PC, men også en skjerm som klarer å vise 8K. Gitt at kostnaden involvert i å få 8K til å fungere er såpass høy, er det klart at dette er en nisje som for øyeblikket ikke gjelder mange personer – men etter all sannsynlighet vil «Crysis Remastered» ikke se mye dårligere ut i 4K.



«Crysis Remastered» kommer ut 18. september, om bare et par dager, altså, på PC, PS4 og Xbox One.