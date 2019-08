Canon EOS 90D avslørt i lekket video

Det har gått rykter om at Canon nærmer seg lansering av en oppfølger til EOS 80D en god stund nå, og siden mai har det dukket opp en rekke detaljer om spesifikasjonene til EOS 90D.

Nå har imidlertid en offisiell promoteringsvideo avdekket av Canon Rumors, både bekreftet at kameraet eksisterer, og gitt oss en inngående titt på det. Videoen er et og et halvt minutt lang, og avslører ikke bare det fysiske designet, men også en rekke spesifikasjoner. Mye av dette stemmer også med hva vi har hørt før.

Det er ventet at 90D kommer til å erstatte både EOS 80D og EOS 7D Mark II, og det er dermed ventet at det skal bli Canons nye APS-C-flaggskip.

Promovideoen bekrefter at det får en sensor på 32,5 MP APS-C og en Digic 8-prosessor – noe som er kraftige oppgraderinger sammenlignet med forgjengerne, og det kan ta opptil 10 bilder per sekund og 4K-video med 30 fps.

Videoen viser også at søkeren gir 100 prosent dekning av utsnittet, og at autofokussystemet har 45 kryss-punkter. Canon har også fått plass til ansiktsgjenkjenningsteknologi, og det glimrende Dual Pixel AF-systemet har også øyegjenkjenning i Live View.

Det kommer også frem at kameraet er støv- og værbestandig, og at det blir kompatibelt med batterigrepet GB-E14 som også fungerer med EOS 80D og EOS 70D. Den japanske kameranettsiden Nokishita har samtidig også lekket en liste med spesifikasjoner som stemmer bra overens med videoen.

De ryktes at EOS 90D skal avdukes 28. august, sammen med EOS M5 Mark II og M6 Mark II som begge er speilløse APS-C-kameraer. Hvis det stemmer, er det altså bare en uke igjen til vi får alt dette endelig bekreftet, og vi skal bringe deg oppdateringer så fort vi hører noe mer.