Betydelig iPhone 13-brikkemangel tvinger etter sigende Apple til å kutte 10 millioner enheter

Timingen til iPhone 13-lanseringen kan bli påvirket av den globale komponentmangelen allikevel: En ny artikkel hevder at Apple har kuttet i antall forventede produserte enheter med opptil 10 millioner, på grunn produksjonsproblemer relatert til mangelen på komponenter.



Selv om den pågående brikkemangelen, forårsaket blant annet av COVID-19-pandemien, har påvirket tilgjengeligheten av alt fra PS5-enheter, biler og andre telefoner, så hadde vi hittil ikke hørt noe om at den skulle påvirke iPhone 13. Apple forventet å produsere 90 millioner eksemplarer av telefonene (tallet inkluderer både iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro og iPhone 13 Pro Max), men leverandørene Broadcom og Texas Instruments har hatt problemer med å fullføre bestillingene fra Apple, forteller enkelte kilder til Bloomberg.



Mangelen på komponenter som skal til for å produsere Nvidia-skjermkort er aspektet av brikkemangelen som har skapt flest overskrifter, sammen med den sviktende lagerbeholdningen av PS5- og Xbox Series X-enheter. Den ovennevnte artikkelen utbroderer påvirkningen mangelen har hatt i andre, mer medieskye segmenter: Når det gjelder iPhone 13, produserer Broadcom komponenter til trådløse funksjoner, mens Texas Instruments lager deler til skjermen, ifølge Bloomberg. Disse to skal heller ikke være de eneste leverandørene som sliter med å levere nok komponenter til Apple.

Hvilken innvirkning får 10 millioner færre iPhone-enheter?

Selv om produksjonstall ikke nødvendigvis avslører eksakte salgstall, så er antall telefoner sendt ut av fabrikken en tommelfingerregel som kan anslå heldige utfall, og 10 millioner iPhone-enheter er på ingen måte et lite tall, og kan få innvirkninger på Apples bunnlinje. Konteksten her, gitt de store tallene, er som følger: Den basale fasiten er opptil 7,2 milliarder dollar i tapte salgsinntekter, hvis vi legger fjorårets tall til grunn – les videre for å få med deg hvordan vi kom frem til det ovennevnte.



I tidligere år har månedene rett etter en iPhone-lansering vært de mest innbringende i kalenderåret: På slutten av 2020 (som Apple regner inn i budsjettet for tidlig januar på sin finansielle kalender, og dermed går under første kvartal 2021) solgte Apple iPhone-telefoner verdt 65 milliarder dollar. Det er svært få selskaper som er villige til å liste opp antall enheter solgt i sine rapporter (rent bortsett fra når de vil skryte av salgstall i pressemeldinger), og forskningsorganisasjonen IDC estimerte at Apple produserte 90,1 millioner iPhone-enheter i den perioden, ifølge CNBC.



Hvis Apple hadde sendt ut 10 millioner færre iPhone-enheter i den ovennevnte perioden, tilsvarende omtrent 11 %, så kan man anslå at salgsinntektene ville ha gått ned med 7,2 milliarder dollar. Det er selvfølgelig et grovt anslag, og vi tar ikke med i beregningene hvorvidt forbrukere ville ha godtatt at iPhone-modellen de var ute etter ble sendt på et senere tidspunkt, eller om de ville ha gitt opp kjøpsprosjektet hvis de ikke kunne ha åpnet en duggfrisk Apple-eske rundt juletider.



Kalkulasjonen inneholder heller ikke iPhone-seriens salgstall gjennom hele regnskapsåret 2021: Salgene av iPhone i første kvartal 2021 økte med 18 % sammenlignet med første kvartal 2020, og fortsatte å vokse frem til tredje kvartal 2021, da økningen var på hele 50 % kontra tredje kvartal 2020 (hvilket reflekteres i inntektsrapportene til Apple for henholdsvis første kvartal 2021 og tredje kvartal 2021.) Med andre ord ser det ut til at Apple har nok et rekordår i vente nå i tiden rundt jul, og 10 millioner færre iPhone-enheter i butikkene kan bety at selskapets salgstall får seg en aldri så liten kilevink.



Den fulle og hele fasiten får vi først når Tim Cook og resten av Apple-sjefene annonserer selskapets inntektsrapport for fjerde kvartal 2021, den 28. oktober 2021.