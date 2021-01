Bethesda lager nytt Indiana Jones-spill – ja, du hørte rett

Lucasfilm Games har i dag offisielt annonsert at et nytt Indiana Jones-spill er på vei fra Wolfenstein-utvikleren MachineGames. Bethesda Game Studios-sjef Todd Howard skal være ansvarlig produsent for prosjektet.



Utgiver Bethesda har lagt ut en teaser for Indiana Jones-spillet (som per nå ikke har fått noe offisielt navn), og det er ikke snakk om lange snutten, men det er nok til å få et skikkelig nostalgikick, og det er vanskelig ikke å tenke tilbake på både filmene og de klassiske LucasArts-spillene. Traileren består av en panorering over et skrivebord dekket av bøker, kameraer og papirer, før kameraet endelig sakker ned over den ikoniske fedoraen og pisken til Dr. Henry Walton «Indiana» Jones Jr. Det er med andre ord ikke mye informasjon å gå på her, men det kribler selvfølgelig i magen. Ta en titt selv:

StarWars.com, Lucasfilms offisielle nyhetsside, sier at spillet er en «original frittstående historie som finner sted på høyden av karrieren til den berømte eventyreren.»

Dessverre vet vi lite om når vi får spillet i hende, men vi regner med at det ikke kommer med det første – særlig gitt at Bethesda akkurat nå jobber på både «Starfield» og «Elders Scrolls 6». Og siden det ikke er lenge siden Microsoft kjøpte Bethesdas moderselskap, Zenimax Media (oppkjøpet startet i september i fjor), så kommer det til å bli interessant å se om de kommende spillene fra den kanten på en eller annen måte blir eksklusive til Xbox.

Mer Indy

Det later til at Indiana Jones har en slags gjenoppstandelse den siste tiden. Arbeidet på den femte Indiana Jones-filmen har startet, men har til dags dato hatt en turbulent produksjon.



«Indiana Jones 5» skal, om alt går etter planen, lanseres den 29. juli 2020, men vi blir overrasket om spillet kommer ut i forbindelse med filmen, som byttet regissør i fjor.



Selv om det kan ta litt tid før vi får det nye Indiana Jones-spillet i hende, så gleder vi oss stort til å se hva svenske MachineGames koker i hop av eventyr for vår favorittarkeolog.