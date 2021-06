Det nye Battlefield-spillet heter offisielt Battlefield 2042, og det slippes i oktober.

Det er allerede omtalt som «det mest ambisiøse spillet i serien», og er bygget på den nyeste Frostbite-motoren. Baner med 128 spillere blir tilgjengelig på de nyeste konsollene og på PC, mens det også blir introdusert en rekke nye våpen, kjøretøy og gadgets. Og de seiglivede ryktene om en robothund holdt stikk.

Battlefield 2042 kommer ikke til å ha noe enkeltspillerkampanje eller Battle Royale, selv om ryktene sa noe annet. I stedet får spillerne tilgang til tre «distinkt forskjellige flerspilleropplevelser». Vil du vite mer? Da er det bare å lese videre, for her har vi samlet alt vi vet om det kommende Battlefield 2042.

Battlefield 2042: rett på sak

Hva er det? Det næste spil i Battlefield serien

Det næste spil i Battlefield serien Når kan jeg spille det? 22. oktober, 2021

22. oktober, 2021 Hva kan jeg spille det på? PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One og PC

Hva er Battlefield 2042?

Battlefield 2042, utviklet av EA DICE, er det nyeste spillet i rekken i den klassiske Battlefield-serien. Det er det 17. spillet i serien og er et flerspiller-fokusert førstepersons skytespill. Battlefield 2042 blir seriens offisielle debut på PS5 og Xbox Series X.

Battlefield 2042 – slippdato, plattformer og pris

Battlefield 2042 slippes 22. oktober 2021 for PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One og PC.

Nå kan man forhåndsbestille Battlefield 2042, med tre forskjellige versjoner å velge mellom. Hos norske forhandlere er prisen satt til 599 kroner for PC- og PS4-versjonen, mens versjonene for Xbox (One/X/S) og PS5 er satt til 699. Battlefield 2042 Gold Edition er satt til 899 kroner, mens Battlefield 2042 Ultimate Edition er satt til 1099 kroner.

Velger man å forhåndsbestille, kan man også få tilgang til den åpne betaversjonen. Nedenfor finner du flere opplysninger om betaen og den tekniske spilltesten.

Battlefield 2042 – trailere

Gameplay-trailer

EA Dice ga oss endelig ett indblik i Battlefield 2042s spillopplevelse da de demonstrerte spillet under Microsofts og Bethesdas felles visning under E3 2021-konferansen. Traileren viste oss en av spillets baner – «Hourglass», som foregår i Egypt.

Traileren viser stridsvogner som skyter ned helikoptere som kollapser i et flammehav i sanddynene, mens soldater kravlet omkring som velutrustede maur. Traileren viste også Hourglass' neonopplyste skyskrapere, der heiser gir spillerne adgang til toppetasjen, og alle etasjene ellers, håper vi, men det ble ikke vist. Når spillerne når toppen av skyskraperne, kan de bruke zipline for å komme seg over til andre hustak og bruke wingsuit for å sveve fra disse fordelaktige posisjonene.

Traileren gir oss også smakebiter på det dynamiske været i Battlefield 2042, som helt sikkert vil skape fullstendig kaos. I traileren raser en tornado gjennom Hourglass-banen og skaper ødeleggelse på sin vei. Disse tilfeldig genererte naturkatastrofene kan gi spillerne både fordeler og ulemper. Du kan forsøke å unngå tornadoen så godt du kan ved å søke tilflukt i skyskraperne, eller du kan velge å utnytte den til din fordel i forsøket på å beseire fiendene dine.

Nedenfor kan du se traileren:

Battlefield 2042 – avdukingstrailer

Den første offisielle traileren for Battlefield 2042 ble vist under Battlefield-avdukingen 9. juni. Traileren ga oss det første innblikket i hvordan Battlefield 2042 kommer til å arte seg – og det ser ut til å bli en episk affære med dynamisk vær, omfattende kamper – og robothunder. Les mer nedenfor.

EA Play 2020

Før EA kom med noen trailere for Battlefield 6, var det kommende Battlefield-spillet likevel med i en trailer under EA Play 2020. Vi så bare et glimt av noe «arbeid pågår»-materiale, som viste ansiktsanimasjoner og et stort antall soldater på vei til kamp.

Av de korte glimtene vi har sett, later det til at ansiktsanimasjonene vil bli mer realistiske enn tidligere, og at vi får se anda større slagmarker denne gangen – trolig med enda flere spillere involvert (slik ryktene også antyder).

«Vi skaper episke slag i en skala og i en gjengivelse som er ulik alt du har opplevd tidligere», sa studioleder i EA, Laura Miele, i videoen. Det gir oss ikke så mye å gripe fatt i, men det antyder at Dice planlegger å utnytte kraften i de nye konsollene til det ytterste. Se selv nedenfor, fra 44-minuttersmerket:

Battlefield 2042 – scenario

Battlefield 2042 utspiller seg i en verden på randen av ødeleggelse. Mangel på mat, energi og vann har ført til «den største flyktningkatastrofen i menneskehetens historie», som en konsekvens av mange av verdens nasjoners handlinger. Blant disse flyktningene er de såkalte «Non-Patriated» (også kjent som No-Pats), en gruppe som består av familier, bønder, ingeniører og soldater som ikke lenger har en nasjon hvor de hører til.

De siste to supermaktene er USA og Russland, som kjemper om å få tilgang til klodens siste tilgjengelige ressurser. I kampen for overlevelse slutter Non-Pat-spesialister seg til begge sider, for å sikre seg en posisjon også etter at slaget er avgjort. Spillerne har kontrollen over slike Non-Pat-spesialister.

EA DICE har kalt Battlefield 2042 en «ekte revolusjon» av Battlefield-franchisen.

Battlefield 2042 – flerspillermodi

Ifølge EA DICE vil Battlefield 2042 by på tre «distinkte, forskjellige flerspilleropplevelser», men Battle Royale er ikke blant disse.

Den første av disse flerspilleropplevelsene er All-Out War. Den beskrives som neste generasjon av banene Conquest og Breakthrough, som vi er blitt kjent med tidligere i serien. Den utspiller seg på et enorm kart med plass til 128 spillere på PC, PS5 og Xbox Series X, mens man på PS4 og Xbox One må ta til takke med en 64-spillersversjon som er blitt nedskalert til forrige generasjons konsoller – likevel er det mer omfattende enn kartene i de tidligere spillene (du kan lese mer om disse kartene nedenfor). EA DICE har forsikret spillerne om at «gameplay, hendelser og spesielle øyeblikk skal kunne oppleves av alle Battlefield-spillere, uansett hvilken plattform de spiller på».

Conquest er den «klassiske all-out krigsoplevelse». Her kjemper spillerne mot hverandre på et omfattende kart. Ifølge EA DICE har denne modusen en variert pacing, der spillerne kan velge hvor og hvordan de vil kjempe. EA DICE sier at Conquest kommer til å ha momenter med mange spillere, der kampene kan bli temmelig kaotiske, mens andre momenter vil være mindre kaotiske og mer personlige.

Breakthrough er på sin side en mer strømlinjeformet opplevelse. Her angriper den ene siden, mens den andre siden forsvarer. Man kjemper om å erobre bestemte områder, noe som resulterer i store sammenstøt mellom de to lagene.

I tillegg til All-Out War vil det være to andre flerspilleropplevelser i Battlefield 2042. Den ene heter Hazard Zone, og beskrives som en «helt ny lagbasert spilltype med høy risiko». EA DICE har understreket at dette ikke er en battle royale-modus, men heller en «moderne tolkning» av flerspilleropplevelsen. Den er definitivt DICE, men likevel svært ulik All-Out Warfares Conquest og Breakthrough-kartene». Vi ser frem til å få vite mer om Hazard Zone i tiden som kommer.

Den tredje flerspilleropplevelsen blir offentliggjort under EA Play 22. juli. Den utvikles av DICE LA, og blir enda en ny modus for franchisen. EA DICE har kalt den tredje modusen «et kjærlighetsbrev til Battlefield-fans og en opplevelse mangeårige tilhengere vil føle seg bekvemme med».

EA DICE har også offentliggjort at Battlefield 2042 vil få et battle pass for hver sesong, som både vil få et gratisnivå og et betalingsnivå. Det sistnevnte skal by på i tillegg er kosmetiske gjenstander, aldri ekstra baner.

Ifølge utvikleren selv vil hver sesong forskyve spillets fortelling fremover i tid og introdusere nytt innhold. Det første året vil Battlefield 2042 få fire sesonger, hvor fire nye spesialister samt nye lokasjoner vil bli introdusert fortløpende.

Battlefield 2042 – kart

Flerspilleropplevelsen All Out War i Battlefield 2042 blir lansert med syv kart. På grunn av kartenes størrelse er hvert av dem delt inn i distinkte seksjoner. I seksjonene er det flere delmål, som igjen er arranger i klynger. Klynger er områder der objekter og delmål er konsentrert i et område, som for eksempel en landsby, et stadion eller en oljeplattform. Sektorene avgjør hvordan du får kontrollen over et område. Før man får kontrollen over en hel sektor, må man oppnå alle delmålene innenfor den aktuelle sektoren.

Sjekk ut disse nedenfor:

Kaleidoscope (Image credit: EA DICE)

Kaleidoscope – Songdo, Sør-Korea

Her skal du kjempe for å få kontrollen over en desinformasjonshub. Kartet byr på store skyskrapere med mange etasjer, kanaler utenfor med amfibiekjøretøyer som kan bevege seg både til lands og til vanns, en TV-stasjon og massevis av ziplines som gjør det mulig å gli over hustakene.

Manifest (Image credit: EA DICE)

Manifest – Branai, Singapore

I Singapore vil spillerne kjempe om forsyningslinjer. Her er en massiv containerpark og automatiserte kraner som løfter opp containere og flytter dem mens du spiller. Spillerne kan også få adgang til skip som rommer områder man kan erobre. Her skal det etter ryktene bli «intense» kamper.

Orbital (Image credit: EA DICE)

Orbital – Kourou, Fransk Guinea

«Kontroversiell oppskyting av et romskip blir en kamp mot klokka» – slik beskriver EA DICE selv dette kartet, der du vil kjempe om å få kontrollen over oppskytningsområdet. Det blir massevis av action rundt oppskytningen og i omgivelsene, og raketten kan fremdeles bli sendt opp. Dette går imidlertid ikke alltid etter planen …

Discarded – Alang, India

I dette kartet skal de forskjellige gruppene kjempe for å sikre seg kontrollen over kjernefysiske aktiva på avveie. Her er det store grunnstøtte skip spredt rundt i kartet. De har gått på grunn på grunn av den omskiftelige vannstanden. I ett av skipene, Colossus, skjuler det seg en ubåt.

Renewal (Image credit: EA DICE)

Renewal – Den østlige ørkenen, Egypt

I Renewal skal spillerne kjempe for kontrollen over et viktig agrikulturelt teknologisenter midt i den egyptiske ørkenen. Kartet er delt i to deler: den ene siden er frodig og grønn, mens den andre er en ren ødemark.

Hourglass – Doha, Qatar

Hourglass er en by som er «fanget i tiden», der spillerne skal kjempe for en fortapt konvoi. Kartet er et av de større, og her finner du en by i neon, komplett med skyskrapere som lyser opp når sandstormer feier forbi dem, et stadion neddynget i sand og et enormt motorveikryss hvor konvoien nå står fast.

Breakaway – Dronning Maud Land, Antarktis

Det største kartet i Battlefield 2042 er på 5,9 km2 og heter Breakaway. Her skal spillerne kjempe om kontrollen over gass- og oljeressurser. Her finnes det siloer som kan eksplodere og spesielt anviste kampsoner.

Battlefield 2042 – spesialister

i Battlefield 2042 vil spillerne innta rollen som spesialister. Dette er soldater med unike særegenheter og spesialiteter, som har muligheten til selv å velge hvilke våpen som skal brukes. Dermed kan du bruke alle våpen.

Spesialitetene kan for eksempel være en gripekrok, som Assault Specialists kan benytte til å komme seg til høytliggende utsiktspunkter, en OV-P Recon Drone, som Recon Specialists kan bruke til å kartlegge fiendtlige mål eller en S21 Syrette Pistol, som Support Specialists kan benytte til å avfyre små flasker som kan helbrede lagkameratene.

Ved lanseringen vil det være i alt ti spesialister som hører hjemme i de tradisjonelle rollene Engineer, Assault, Support og Recon. Inntil videre er fire spesialister avslørt:

Wikus «Casper» Van Daele

Fødested: Sør-Afrika

Rolle: Recon

Spesialitet: OV-P Recon Drone

Karaktertrekk: Bevegelsessensor

Webster MacKay

Fødested: Canada

Rolle: Assault

Spesialitet: Gripekrok

Karaktertrekk: Smidig

Maria Falck

Fødested: Tyskland

Rolle: Support

Spesialitet: S21 Syrette Pistol

Karaktertrekk: Krigslege

Pyotr «Boris» Guskovsky

Fødested: Russland

Rolle: Engineer

Spesialitet: SG-36 Sentry Gun

Karaktertrekk: Vakthold

Spesialistene kan endre våpenkonfigurasjoner på farten takket være det nye «Plus-systemet» i Battlefield 2042. Her kan du skifte sikte, geværløp og ammunisjonstype underveis. Spillerne vil også få tilgang til en wingsuit, slik at de kan sveve ut fra høye bygninger i de ulike kartene.

Det introduseres dessuten nye våpen som M5A3, K30 og AV9, og kjøretøyene vil spille en viktig rolle. Spillerne kan dessuten styre blant annet stridsvogner, jagerfly og helikoptere. Disse farkostene kan du få tak i til enhver tid, på ethvert sted. Ifølge EA DICE er kjøretøyene i Battlefield 2042 «en plattform for godt lagspill». Hvert sete i kjøretøyene har en viktig rolle, slik at om man har flere spillere i et kjøretøy, blir det et mer effektivt våpen.

Battlefield 2042 – gameplay

Battlefield 2042 vil mer en noe annet spill i serien bygge på sandkasseprinsippet. Kartene byr på dynamisk vær som tvinger spillerne til å unngå eller utnytte naturkrefter som tornadoer og sandstormer. Battlefield 2042 byr også på også miljø og terreng som kan ødelegges, jorden kan deformeres og endres og det vil dessuten være flere mindre inngripende måter å samhandle med omgivelsene på. Det kan blant annet innebære å løfte eller heve pullerter og bruer, slik at kjøretøyer ikke kan passere.

Hvis du ikke er komfortabel med å spille mot andre mennesker, eller bare vil gjøre deg kjent med Battlefield før du kaster deg ut i de storslagne kampene, er det også mulig å spille de store flerspilleropplevelsene mot og sammen med AI-spillere. Man kan også velge å spille mot en blanding av ekte mennesker og datastyrte spillere. AI-spillernes vanskelighetsgrad skal angivelig skaleres opp i henhold til spillernes ferdigheter, og AI-kampene vil bidra til spillernes generelle progresjon.

Battlefield 2042 – teknisk spilltest

Hvis du vil slå kloa i Battlefield 2042 allerede før spillet kommer i oktober, kan du ha muligheten i sommer. EA DICE planlegger en teknisk spilltest for dem som er identifisert som veteranspillere i serien (kun USA og EU). Disse spillerne vil bli invitert til å spille i et lukket miljø under NDA.

Etter det, men før lanseringen, vil de som har forhåndsbestilt Battlefield 2042 få adgang til en tidlig åpen beta. De konkrete detaljene om dette betaen er ikke tilgjengelige ennå.

Battlefield 2042 – nyheter

Nedenfor har vi samlet de viktigste nyhetene om Battlefield 2042.

Battlefield 2042 briefing

EA DICE holdt 15. juni en Battlefield 2042-briefing, der utvikleren redegjorde for ytterligere detaljer om det nye Battlefield-spillet. Dette var en oppfølger av gameplay-avsløringen 13. juni. Du kan se hele videoen på Twitch.

Ingen planer om Battle Royale

EA DICE bekreftet under en digital forhåndsvisning av Battlefield 2042 at utvikleren ikke har planer om å inkludere en Battle Royale-modus ved lanseringen.

EA rekrutterer leder fra Call of Duty

EA har rekruttert en tidligere Call of Duty-leder for å bidra til Battlefield-seriens vekst. Selskapet kunngjorde nylig at de har ansatt tidligere Call of Duty-sjef Byron Beede som General Manager og Senior Vice President for Battlefield (via IGN). EA uttaler at denne ansettelsen «signaliserer en strategisk og langsiktig forpliktelse til seriens vekst».

Men det mest interessante er Beedes erfaring. Beede har tidligere vært leder for både Call of Duty og Destiny, og er mest kjent for sitt arbeid med Call of Dutys direktetjeneste Call of Duty Mobile og Call of Duty: Warzone.

Mens Beede først og fremst skal konsentrere seg om Battlefield-seriens fremtid, kan hans erfaring med live-spill være en stor bonus for Battlefield 2042.