AirPods 2-lekkasjer peker mot Bluetooth 5.0 og nye biometriske sensorer

Apple AirPods 2 har vært vanskelige å få tak på. Klart vi har sett noen lekkasjer de siste seks månedene – blant annet opplysninger omkring potensiell vanntetthet og støyelimineringsfunksjoner – men ikke noe av dette har opphav i en offisiell kilde.

Dette endret seg i dag, da Apple AirPods 2 gikk gjennom SIG Bluetooth-sertifiseringen, noe som er påkrevet for alle enheter med Bluetooth før de entrer markedet.

Oppføringen på SIGs nettsider ble først bemerket av MySmartPrice, et indiskbasert teknologitidsskrift, og ikke bare ble eksistensen av Apples nestegenerasjons trådløse ørepropper bekreftet, men vi fikk også noen vesentlige detaljer.

Den første av de større avsløringene er at Apple AirPods 2 vil støtte Bluetooth 5.0 i stedet for Bluetooth 4.2-versjonen man hadde på de opprinnelige AirPods. Bluetooth 5.0 vil innebære at annengenerasjons-øreproppene støtter 50 meters trådløs rekkevidde, og dobbelt så stor dataoverføringskapasitet, og i tillegg totalt lengre batterilevetid.

De nye øreproppene identifiseres bare med modellnumrene A2031 og A2032 i SIG-dokumenter (noe som potesielt peker på den venstre og den høyre øreproppen respektivt), og det gjør det vanskelig å få ut flere detaljer.

Det er der en oppdatert varemerkeoppføring for Hong Kong og Europa kommer inn i bildet.

Velværesensorer inkludert

De oppdaterte varemerkeopplysningene ble oppdaget av Patently Apple, som spesifikt følger med på den nye Class 10-betegnelsen for AirPods.

Class 10, for dem som ikke snakker flytende FTC, innebærer at en enhet er beregnet å være en generell velværeenhet, en kategori som typisk omfatter «enheter til helse, trening, mosjon og velvære – sensorer, skjermer, høyttalere til å måle, vise, spore, rapportere, overvåke, lagre og overføre biometriske data, puls, kroppslig bevegelse og kaloriforbrenning».

Det bekrefter våre tidligere mistanker om at andre generasjons AirPods vil bli en mer helseorientert enhet, som trolig vil være en svettesikker treningsledsager.

Dokumentet oppgir ikke noen flere detaljer utover den nye klassifiseringen, men det i seg selv gir litt bedre innsikt i Apples ellers ubeskrevne ørepropper.

Lei av ledning? Her er de beste trådløse hodetelefonene

Kilde: Patently Apple