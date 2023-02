En grillpinne er en av 5 ting vi forslår at du skaffer deg til bålstedet ditt.

Å finne 5 ting som hever opplevelsen rundt bålplassen er ikke vanskelig. Det finnes så mye å velge mellom. En ting er å ha selve bålpannen, men da må du tenke på hvor du skal sitte, oppbevaring og annet nips for å gjøre det enda koseligere. Mange forbinder bål med tur eller hytte, men det er fler og fler som fyrer opp hjemme. Bålpanner finnes i flere hager og er designet for å brukes på terrassegulv og lignende.

Under finner du en oversikt over 5 ting som vil gjøre kosestunden rundt bålet enda bedre.



Ting vi har tatt med:

Sitteunderlag

Redskaper

Oppbevaring

Dekorasjon

Sitteplass

5 ting du trenger rundt bålpannen:

(Åpnes i ny fane) Sitteunderlag i reinsdyrskinn (Åpnes i ny fane)

- Laget av reinsdyrskinn.

- Perfekt til å rulle sammen og henge på sekken, uansett sesong.

- Isolerer veldig godt mot kulde og behagelig å hvile på.

- Skinnet er garvet og impregnert for ekstra holdbarhet.

- Finnes i flere lengder. Pris: 399kr (60cm)

Les mer om reinsdyrskinn og hvorfor det er så bra på tur her. (Åpnes i ny fane)

(Åpnes i ny fane) Gravity Candle (Åpnes i ny fane)

- En dekorativ telys-lykt.

- Designet ser stilig ut og baserer seg på tyngdekraften for enkel opptenning og slukking.

- Uansett hvilken retning lykten vris, vil lyset holde seg horisontalt.

- Kan settes på bordet, henges i taket eller på en frittstående stang som selges separat. Pris: 429kr

Les mer: Beste bålpanne: Spre varme og god stemning med disse modellene (Åpnes i ny fane)

(Åpnes i ny fane) Grillpinner og bålverktøy

(Åpnes i ny fane)- Samlepakke med grillpinner og bålverktøy.

- Grillpinnene brukes til å grille nesten hva enn man ønsker.

- Solid laget, så kan være med på mange runder over grillen. - Stengene er hule blir ikke varme å holde i.

- Bålverktøyet kan brukes på alle bål.

- Unik vinkel på staven lar deg flytte på veden på trygg avstand fra varmen.

Gripetangen er også vinklet for samme nytte og er forsterket, så den kan løfte store som små vedkubber. Pris: 1590kr

(Åpnes i ny fane) Michigan stol (Åpnes i ny fane)

- Perfekt til hytta eller terrassen.

- Laget av solid, hvitt sedertre.

- Treverket vil få en naturlig og vakker sølvgrå patina ved oppbevaring utendørs.

- Sedertremøbler har lang holdbarhet og er tilnærmet vedlikeholdsfrie.

- Oljen i materialene virker beskyttende mot insekter og slitasje, og treverket er resistent mot råte.

- Formtilpasset sete for ekstra komfort. Pris: 3190kr

(Åpnes i ny fane) Lagringsstasjon til ved, tilbehør og bålpannen

(Åpnes i ny fane)- Flott stasjon laget for deg og din uteplass.

- Minimal, men elegant design, samtidig som den har en praktisk funksjon.

- Gir lett tilgang på alt man trenger for en koselig bålaften.

- Laget i slitesterke materialer.

- Tåler vekt på opp til 113kg.

- Størrelse montert: Vekt: ca 21,5 kg, H: 133 cm, B: 87 cm og

Dybde: 61 cm.



Pris: 8990kr

Det finnes flere steder man kan kose deg med bål:

(Image credit: Bålstedet)

Hytta

Hagen (bålpanner)

Terrassen (Åpnes i ny fane)

Ut på tur

Vi håper at du fant våre 5 tips nyttige. Dette er 5 verktøy som funker for alle bålplasser, om du så er hjemme eller på hytta. Husk å følge god bålvett uansett hvor du skal fyre opp. Er du usikker på hva det er kan du lese bålreglene her (Åpnes i ny fane).

Om man følger disse og sunn fornuft er det ingen grunn til at bålpanne-kosen treffer nye høyder i 2023.