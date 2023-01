Å finne beste bålpanne, handler om mer en bare fyr og flammer. En bålpanne skal selvsagt kunne skape ild, men det er flere andre ting man må vurdere.



Dette burde du tenke på:

Størrelse

Varmeffekt

Sikkerhet

Bruk

Plassering

Beste bålpanne

Under er en oversikt over de beste bålpannene du kan fyre opp. Modellene har forskjellig størrelser og bruksområder, men til felles er de alle av god kvalitet og de er røykfrie.

Solo Stove Bonfire kit

- Bestselger som er perfekt for terrassen.

- Kan settes rett ned på terressegulvet

- Størrelse: høyde: 35.5cm, diameter: 49.5cm og vekt: 9kg.

- Finnes masse tilbehør, som grilltopp, lokk, gnistfanger og varme-deflektor. PRIS: 4499kr NÅ: 3899kr

Solo Stove Ranger

- Perfekt bålpanne for deg som liker å reise.

- Ranger-modellen er kompakt og reisevennlig.

- Designet for å etterlate seg minimalt med spor på underlag ute.

- Størrelse: høyde: 32cm, diameter: 38cm og vekt: 7kg. Pris: 3990kr Nå: 3099kr



Solo Stove Yukon Kit

- En av de største modellene.

- Passer til større terraser og samlinger.

- En samling i hagen blir til en drøm med levende flammer og herlig varme.

- Størrelse: diameter: 68,6cm. høyde: 40,6cm og vekt: 17,3kg.

- Kan gjøres om til grill med egen grilltopp som kjøpes ved siden av.

Pris: 8990kr . Nå: 6990kr

Om bålpannene

Alle bålpannene i denne artikkelen kan:

Fyres rett på terrassen.

Bålpannen er laget for å generere varmen opp og utover istedenfor ned i underlaget som ved et bål. Modellene har en bunnring som settes under bålpannen. Dens funksjon er å løfte opp bålpannen, slik at det kommer kaldt luft på undersiden av bålpannen. Dette gjør at den helt trygt kan fyres på treverk som for eksempel platting.

Nytes uten røyk.

Du vil ikke bli plaget av røyk i øynene eller i klærne av bålpannene. De er nemlig

utstyrt med doble vegger som suger til seg luften fra hullene nederst på bålpannen. Inni veggene blir luften varmet om og når den da kommer ut øverst så har den blitt så varm at den antennes. Denne prosessen blir en forbrenning som gjør at at gassen som lager den sure røyken forbrenner. Null lukt, topp nytelse.

Enkelt fyres opp:

Bygg opp med bark og flis i midten. Så stabler du veden ( 4-6 vedkubber) rundt. Når dette tar tak, blir det ordentlig fyr i pannen og da er det bare å legge på ved for å holde varmen så lenge du vil.

Vedlikeholdes lett:

Bålpannen trenger lite vedlikehold. Det eneste du trenger å gjøre er å tørke av bålpannen før oppfyring. Da unngår du fast brente fettmerker etter fingre. Etter bruk (og når bålpannen er kjølig) så heller du ut resterende aske. Det er viktig at du holder bålpannen din tørr. Langvarig kontakt med askerester og vann kan skape en kjemisk reaksjon

(Image credit: Bålstedet)

Vi håper du ble varm av tilbudene over og snart fyrer opp din egen bålpanne. En god bålpanne har man lenge og det kan både løfte og forlenge hagetilværelsen til deg og dine. Om du så bruker bålpannen til grilling, kos, meditasjon eller en sosial møteplass er det sjeldent feil å få på litt flammer. Mennesker har tross alt møttes rundt bålplassen siden vi fant opp ilden. Det varmer på mange måter.

God bålplass!