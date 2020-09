12 GB RAM-versjon av OnePlus 8T oppdaget på Geekbench

OnePlus 8T skal etter planen lanseres 14. oktober, og helt siden selskapet avslørte den offisielle lanseringsdatoen, er vi blitt oversvømt av stadige lekkasjer om denne kommende smarttelefonen.

Selv om selskapet har kunngjort at OnePlus 8T ikke vil få selskap av en Pro-variant i år, og dessuten offentliggjorde at telefonen vil bli levert med Android 11, antyder en ny lekkasje at telefonen vil leveres med 12 GB RAM.

Geekbench-oppføringen viser at telefonen kjører Android 11, noe som stemmer med kunngjøringene fra selskapet. I tillegg antyder resultatene fra ytelsestestene at telefonen vil hente kraften fra en Snapdragon 865-brikke og har modellnummer OnePlus KB2000.

(Image credit: Sudhanshu)

Noe som er interessant, er at i en annen Geekbench-oppføring som ble oppdaget for en tid tilbake ble en kommende OnePlus-enhet nevnt med «OnePlus KB2001» som modellnummer. Den hadde 8 GB RAM. Dette antyder at telefonen kan bli tilgjengelig i to varianter basert på minne og lagringskapasitet.

OnePlus 8T – dette vet vi

CEO i OnePlus har eksklusivt bekreftet overfor TechRadar at telefonen vil bli levert med en 6,5-tommers skjerm med en oppdateringsfrekvens på 120 Hz. Skjermen blir trolig en SAMOLED, antagelig med støtte for Full HD-oppløsning.

Når det gjelder prosessorkraften, antas telefonen å bli utstyrt med en Snapdragon 865-prosessor i samspill med 8 GB/16 GB RAM og trolig også med to ulike tall for lagringskapasiteten, nemlig 128 GB og 256 GB.

På optikkfronten skal den leveres med et kvadruppelkamera med en hovedsensor på 48 MP sammen med en utravidvinkel på 16 MP, et makroobjektiv på 5 MP og en 2 MP-sensor for monokrome fotografier. På fronten skal den få et selfiekamera på 16 MP.

Telefonen skal hente energi fra et batteri på 4500 mAh, og en hurtigladingsløsning på 65 W, noe OnePlus har bekreftet.

Via: GizmoChina