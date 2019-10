Komplett slår av 54 % av prisen på Skullcandy Barricade XL

Nå har det plutselig blitt billig å skaffe seg bærbar lyd som virkelig brummer. Komplett satte for ikke lenge siden ned prisen på Barricade XL, den største Bluetooth-høyttaleren fra Skullcandy med hele 54 prosent.

Frem til slutten av året får man nå Skullcandy Barricade XL for 590 kroner, ned fra den opprinnelige prisen på 1295 kroner. Dette er en høyttaler som er på vei ut av sortimentet, så her er det verdt å følge med før herligheten forsvinner for godt.

Barricade XL er en vanntett høyttaler med to elementer på 10 W RMS hver, noe som virkelig gir en noe å gå på hva gjelder volum og bass. Den er også flytende, slik at man ikke trenger å være redd for at den skal forsvinne på dypt vann om man eksempelvis bruker den når man er på fisketur.

Man har mikrofon og håndfri-funksjonalitet, slik at man med enkelhet kan ringe og be sin bedre halvdel om å begynne på tilbehøret når man har monsteret på kroken.

Av tilkoplingsmuligheter har man minijack inn og ut, samt selvfølgelig trådløs tilkopling via Bluetooth. Batteritiden er på omlag 10 timer per lading.

Tilbudet gjelder frem til 31. desember eller så langt lageret rekker.