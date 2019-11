29 prosent avslag på bærbar Sony-høyttaler fra Komplett

Komplett satte i dag prisen på Sony SRS-XB12 ned fra 490 til 390 kroner. Det er en nedgang på 29 prosent. Nå begynner man å få alvorlig mye trådløs lyd for pengene.

SRS-XB12 er en Bluetooth-høyttaler av den virkelig bærbare slaget. Den veier bare en kvart melkeliter og kommer med en bærereim som gjør at den med enkelhet kan festes på tursekk, sykkel eller på en grein der man har slått leir.

Den har IP67-sertifisering, den nest høyeste graden av bestandighet. Dette vil si at den er fullstendig sikret når det gjelder støv og smuss, og at den tåler å bli nedsenket i én meter dypt vann i 30 minutter. Dermed er dette en enhet som tåler en bomtur i tjernet under fisketuren eller et kraftig regnskyll dinglende fra en tursekk.

Ved full opplading klarer enheten 16 timer med avspilling. Ladingen skjer via en micro-USB-inngang, og den har også støtte for god gammeldags minijack, om en ikke har lyst til å bruke Bluetooth 4.2-standarden.

Høyttaleren kommer i seks forskjellige farger (grønn, svart, rød, grå, rosa og blå), og alle er på salg hos Komplett. Det er dog enkelte farger som er mer populære enn andre, så om man har lyst på en grønn variant kan det for eksempel være lurt å slå til mens jernet er varmt.

Komplett satte ned prisen tidligere i dag, og skal ha salget gående frem til 31. desember, eller så langt lageret rekker.