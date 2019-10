Slik kjøper du laptop på Black Friday og Cyber Monday

Nå som vi nærmer oss Black Friday, burde alle og enhver som er ute etter en ny laptop holde musefingeren ladet og klar. Man kan spare virkelig store summer på såpass kostbare produkter som en laptop på Black Friday og dens søster Cyber Monday.

Men det å vite at du ønsker deg en ny laptop, er milevis unna det å vite hvilken modell og hvilke spesifikasjoner du faktisk burde se etter, og hvor du kan få de beste tilbudene. Det er her vår guide til hvordan du kjøper en laptop på Black Friday og Cyber Monday kommer inn i bildet.

Så la oss begynne med begynnelsen. Hvordan begynner du å velge ut en laptop?

På den ene siden er dette omtrent som spørsmålet «hvor lang er en strikk?», på grunn av det enorme spekteret av fasonger, prissjikt og egenskaper man har å velge i. På den andre siden finnes det noen regler og verktøy du kan benytte for å finne ut hva som passer best for deg.

Vil Microsofts nye, fantastiske laptop Surface 3 få Black Friday-behandlingen? (Image credit: Microsoft)

Valget av en laptop som passer for deg

For det første – hvis du har tenkt å gjøre noe som kan minne om seriøst arbeid, burde du velge en laptop med minimum fire prosessorkjerner. Det er ikke så viktig om det er Intel-kjerner eller AMD-kjerner, men Intel dominerer i laptop-markedet for tiden.

Selv såpass kraftige maskiner leveres i en slank og lett utforming i våre dager, så styrken går ikke ut over bærbarheten. Dual-core er helt utmerket til nettlesing, tekstredigering og innholdsforbruk. Men hvis du skal gjøre tyngre og mer omfattende arbeid, vil du helt klart sette pris på minst et par kjerner til.

Når det gjelder grafikk, skal vi ta for oss gaming-laptoper i et eget avsnitt. Når det gjelder laptoper utenfor gaming-segmentet er ikke spesifikasjonene til grafikkortet av så avgjørende betydning. Dessuten har man fra Intels 7. prosessorgenerasjon (vi er nå på den 10. generasjonen) hatt integrert støtte for de nyeste videokodek-versjonene. Dermed er det for eksempel ikke noe problem å kjøre YouTube-video i 4K på en billig laptop.

Det eneste eventuelle problemet har heller å gjøre med videotilkoblinger enn med selve grafikkytelsen. Vi er av den oppfatning at en moderne laptop skal inkludere tilkobling av typen USB-C, og ha støtte for minimum én ekstern 4K-skjerm som kjører på 60 Hz.

De beste moderne laptopene har USB-C-innganger. (Image credit: Future)

Når vi først snakker om USB-C, burde du også se etter lading på denne plattformen. Dermed vil du kunne koble til en ekstern skjerm via USB-C-inngangen, og både lade og drive skjermen via én kabel.

Dette gir også bredere ladestøtte. Dermed kan du også ta med deg maskinen på tur i trygg forvissning om at du vil finne et sted å lade den via generiske kraftkilder via USB-C. USB-C gir deg også raske overføringshastigheter til eksterne lagringsenheter og tilgang til en masse andre funksjoner, så dette er virkelig noe du skal se etter.

Langringsløsninger

Neste punkt er lagring. I våre dager snakker vi da om Solid state drive (SSD), og da helst M.2 SSD. En SATA-SSD er grei nok, men vi ville ligge langt unna lagringsmedier som eMMC-enheter. Fysj! Med tanke på kapasiteten ville vi satt 256 GB som minimum, uansett system. Men hvis du generelt bruker veldig lite lagringsplass, kan 128 GB være akseptabelt nok.

Når det gjelder operativsystemet, snakker vi her først og fremst om Windows-maskiner. Apples strålende MacBook-serie er en helt egen verden, og Chromebook er noe like særegent. Her finner du forresten våre anbefalte MacBook- og Chromebook-maskiner.

Hvis du er i tvil om at en Chromebook er det du trenger, er det trolig ikke det, og du burde heller gå til innkjøp av en Windows-laptop.

(Image credit: Future)

Størrelsen teller

Omfanget handler om subjektive preferanser. Det er ditt valg hvorvidt du prioriterer skjermstørrelse etter bærbarhet. Men vi har likevel noen bemerkninger.

Ført og fremst vil alt mindre enn 13 tommer være virkelig smått om du skal gjøre noe annet enn å surfe på nettet av og til. Samtidig vil alt som er større enn 15,6 tommer gjøre det av med bærbarheten.

Vi mener at du også burde være oppmerksom på rammebredden rundt skjermen. En mindre ramme gir deg en større skjerm i forhold til den totale størrelsen, og maskinen vil også ha et mer tidsmessig utseende. Brede rammer er stygt, og de gir deg dessuten en stor og tung laptop.

Men hva med skjermoppløsningen? Se på 1080p eller Full HD som minimumskrav, uansett skjermstørrelse. Til skjermer som er større enn 13 tommer burde du velge en oppløsning høyere enn 1080p, slik at du er garantert skarpe og klare bilder.

Hvis skjermstørrelsen er det viktigste når det gjelder ditt valg av laptop, kan du sjekke våre kjøpsguider for 13-tommers laptoper og 15-tommers laptoper.

Når det gjelder omfanget til konvensjonelle laptoper sammenlignet med 2-i-1-maskiner (konvertible laptoper), handler dette veldig mye om personlige preferanser. Bare tenk på at 2-i-1-systemer er temmelig omfangsrike i nettbrettmodus, om du sammenligner dem med vanlige laptoper. Ta en kikk på vår oversikt over de beste 2-i-1-laptopene.

Når vi snakker om omfang, er dette også noe som gjør batterikapasiteten til et vanskelig kapittel. Når det gjelder veldig tynne og lette maskiner burde batterikapasiteten være på rundt 40 Wh, 60 Wh for de middels store modellene, og 80 til 90 Wh for de største variantene.

Tilfeldigvis er 90 Wh det største som tillates på mange internasjonale flyruter. Produsentenes påstander om batterikapasitet er notorisk upålitelige. Men en angitt holdbarhet på 10 timer eller mer er å anbefale dersom du regner med å bruke laptopen mye i lang avstand fra et strømuttak.

Hvilket laptop-merke burde du se etter?

Og hva med merket? Velger du det rette merket, kan dette alene være nok til at du har sikret deg en god laptop. Blant de beste laptop-merkene finner du Acer, Apple, Asus, Dell, Huawei, HP, Microsoft, Lenovo, Razer, Samsung og Sony. Selv fra disse produsentene kommer det enkelte dårlige laptop-modeller, men man må gjøre enkelte kompromisser i nedre del av produktspekteret deres.

Hvis alt dette skulle bli litt overveldende, kan det være greit å sikre seg en god laptop ved å sørge for at den kvalifiserer til Intels Ultrabook-standard.

En Ultrabook må tilfredsstille et bredt spekter av minimumsspesifikasjoner og ytelsesmål. Dette bidrar til å sikre deg en svært bærbar laptop med god batterikapasitet, en anstendig skjerm og solid ytelse.

Her finner du vår oversikt over de beste Ultrabook-maskinene, noe som skulle forenkle valget ditt.

(Image credit: Pixabay)

Lag et budsjett

Når du skal kjøpe noe, må vi jo også snakke om penger. På Black Friday vil rundt 4000 kroner sikre deg en god, fullverdig maskin (og du kan kanskje også finne noen flotte tilbud under det). For 5000 kryper du deg langsomt inn i Ultrabook-segmentet, og kommer du deg nærmere 10 000, begynner vi virkelig å snakke om kvalitet.

Og hvis det er dette du er ute etter å kjøpe, hvor i alle dager skulle du få det fra? De beste svarene finner du her på TechRadar. Vi har en hel hær av eksperter som tråler markedet etter de beste tilbudene, både i forkant av Black Friday og på selve dagen. Her vil vi gi deg gode, kategoriserte tilbudsoversikter.

Altså er det her du burde begynne jakten.