Beste skjermer til MacBook Pro 2022: Disse modellene er best i test

Velkommen til TechRadars guide til de beste skjermene til MacBook Pro

Apples prosessorer M1 Max og M1 Pro gjør det mulig å koble enda flere skjermer til en MacBook Pro. Før kunne du ha én ekstern skjerm – nå kan du ha fire! USB-C-standarden gir også en rekke andre fordeler, som høyere hastigheter i overføring av video, data og strøm i én og samme kabel.

Nedenfor finner du vårt utvalg av de beste skjermene til Apple MacBook Pro.

Beste skjermer til MacBook Pro 2022: Kort oversikt

TESTVINNER: Dell 2720Q UltraSharp 27” 4K – best i test LG 34BK95U-W UltraFine 34” – beste ultrabrede skjerm ASUS Designo MZ27AQ 27" – beste billige skjerm MSI Prestige PS341WU 34” HP Z43 (1AA85A8) 42.5” BenQ DesignVue PD3220U ASUS ProArt Display PA279CV 27” LG 27MD5KL-B 27" Ultrafine 5K UPerfect 15,6" Portable 4K Monitor

De beste skjermene til MacBook Pro 2022

Denne 27-tommers 4K-skjermen fra Dell med USB-C gir deg mest for pengene. (Image credit: Dell)

1. Dell 2720Q UltraSharp 27” 4K Beste skjerm til MacBook Pro Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 27" Oppløsning: 4K UHD (3840 x 2160) Lysstyrke: 350 cd/m2 Porter: 1x DisplayPort, 1x HDMI, 3x USB-A , 1x USB-C nedstrøms specifications Screen Type LED Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Kraftige farger, hvasst 4K-bilde + Ergonomiske justeringsmuligheter + Godt portoppsett Grunner til ikke å kjøpe - Du trenger større skjerm

Med sine 27 tommer har denne Dell-skjermen en perfekt størrelse til skrivebordet. Fargene tar seg flott ut ved levering og skjermen er tilstrekkelig lyssterk til de fleste typer arbeid. Skjermen kan høydejusteres, vris og vippes, slik at du får den akkurat slik du vil.

Bildegjengivelsen er meget god, takket være skjermens SDR 30-bit-modus. Til hver eneste piksel kan det velges fra mer enn en milliard fargevalører. For grafiske designere og andre formgivere kan det være lurt å kalibrere skjermen.

Her er det rikelig med tilkoblingsmuligheter: 2 USB-C-porter, 3 USB-A-tilkoblinger til tilbehør, en DisplayPort og en HDMI-port. Ved å benytte skjermen via USB-C får både den og din MacBook Pro strøm via den samme strømkabelen. Selv om det finnes mer avanserte skjermer, er denne Dell modellen det beste valget for brukere av MacBook Pro. Skjermen har dessuten en garanti på tre år.

Dette er en av de beste ultrabrede skjermene for MacBook-brukere. (Image credit: LG)

2. LG 34BK95U-W UltraFine 34” Beste utrabrede skjerm til MacBook Pro Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 34" Oppløsning: 4K UW – ¨5K2K¨ (5120 x 2160) Lysstyrke: 450 cd/m2 (600 i HDR-modus) Porter: DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 (x2), USB-C (Thunderbolt 3), DP 1.4 Alt Mode with 85W Power, USB-A 3.0 (Downstream x2) Dagens beste tilbud Besøk nettside (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Stor skjerm og høy oppløsning + Bredt synsfelt Grunner til ikke å kjøpe - Dyr - Intern strømforsyning

Multitasking er enkelt med denne 34-tommers ultrabrede skjermen fra LG. Den har 5K-oppløsning, slik at du kan ha mange programmer oppe på skjermen samtidig uten å begrense funksjonaliteten. Dette er en god skjerm til de fleste bruksområder, med et bredt synsfelt som gjør den egnet for samarbeidsoppgaver.

Konstruksjonen er solid, og et nytt plastbånd på stativet til skjermen bidrar til enkel kabelhåndtering. Mulighetene for ergonomisk justering er greie, med vipping, høydejustering, men den kan ikke vendes. Men med VESA-stativ blir mulighetene større.

Teknisk sett har den en oppløsning på 5120 x 2160 piksler, noe som er 33 % større enn 4K-skjermer. Dette kalles av og til «5K2K», altså 5000 piksler horisontalt og 2000 piksler vertikalt, men det er også omtalt som «WUHD» eller «2160p». Den eneste egentlige svakheten er oppdateringsfrekvensen, som er låst på 60 Hz.

På baksiden finnes det et glimrende utvalg porter: 1 USB-C Thunderbolt 3-port, 1 DisplayPort 1.4 og 2 HDMI-porter (HDMI 2.0, som gir visse begrensninger).

Denne ASUS-skjermen er den beste billige skjermen til MacBook Pro. (Image credit: ASUS)

3. ASUS Designo MZ27AQ 27" Beste billige skjerm til MacBook Pro Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 27" Oppløsning: 4K UHD (3840 x 2160) Lysstyrke: 300 cd/m² 1300:1 kontrast, dynamisk kontrastforhold 100,000,000:1 Porter: USB-C (DP), DisplayPort, HDMI 2.0, USB 3.2 (x2) Dagens beste tilbud Besøk nettside (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Flott oppløsning + Slankt og moderne design + USB-C + Eksternt strømadapter Grunner til ikke å kjøpe - Begrensede monteringsmuligheter - Få ergonomiske justeringer

Din MacBook Pro vil se ut som om den er i slekt med denne Asus-skjermen, som har et moderne romalderinspirert design. Rammen øverst og nederst er bare 1 mm bred, skjermen er flott å se på og utrolig slank. Stativets solur-utforming er elegant, men gir få ergonomiske tilpasningsmuligheter.

IPS-panelet har et kontrastforhold på 100 000 000:1, som gjengir farger vakkert og dekker 100 % av fargespekteret sRGB. Desigere og videokreatører vil verdsette de dype svartnivåene. de skarpe høylysene og den svært presise fargegjengivelsen – samt synsfeltet på 178°.

På baksiden finner du det du trenger av porter: 1 Displayport 1.2, 1 HDMI 2.0 og en USB-C-port. Med én enkelt kabel koblet til din MacBook Pro får du både strøm, 4K-video og dataoverføring. Skjermens høyttalere er såpass kraftige at du ikke vil savene eksterne høyttalere. Skjermen leveres med tre års garanti.

En ultrabred skjerm som leverer supre bilder. (Image credit: MSI)

4. MSI Prestige PS341WU 34” Beste 5K-skjerm til MacBook Pro Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 34" Oppløsning: 5K2K (5120 x 2160) Lysstyrke: 50 cd/m² maksimal lysstyrke 600 cd/m² Porter: DisplayPort 1.4, USB 3.2 (x3), USB-C Dagens beste tilbud Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Glimrende 5K2K-oppløsning + Nano IPS-skjerm + Flotte egenskaper Grunner til ikke å kjøpe - Trenger justeringer i Mac OS for å forstørre teksten - Ser bra ut, men er plastaktig

MSI Prestige PS341WU er ikke en Liquid Retina, men den er det nærmeste du kommer med en tredjepartsprodusent. Denne skjermen har en oppløsning på 5120 x 2160 ved 60 Hz, med super bildekvalitet med hvasse farger og gode kontraster. Dermed egner den seg godt til innholdsproduksjon og designarbeid.

Den nye bølgen av «5K2K»-skjermer kombinerer den horisontale oppløsningen til en 5K-skjerm med den vertikale oppløsningen til en 4K-skjerm. Dermed blir skjermen større, pikseltetthet og dermed også bedre bildekvalitet og skarphet.

MSI Prestige PS341WU passer godt til en MacBok Pro, ettersom den har USB-C-tilkobling og -lading. Dessuten får du DisplayPort og HDMI-porter.

Les vår test av MSI Prestige PS341WU (Åpnes i ny fane).

HP Z43 er en skjerm som krever stor plass. (Image credit: HP)

5. HP Z43 (1AA85A8) 42.5” Beste storformatskjerm for MacBook Pro Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 42,5" Oppløsning: 4K UHD (3840 x 2160) Lysstyrke: 350 cd/m2 Porter: USB 3.1 Type C (x2), USB 3.0 Type A (x3), HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, DisplayPort 1.2 (input Mini) specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Glimrende til produktivitetsarbeid + Hvasst 4K-bilde på en stor skjerm Grunner til ikke å kjøpe - Du trenger et veldig stort skrivebord - Vanskelig å nå portene på baksiden.

Denne monsterskjermen er utviklet for langvarig bruk og gir 4K-bilder ved 10-bits farge med veldig god fargegjengivelse og minimal lyslekkasje. Den har en størrelse som egner seg god for videoredigering og grafisk design, mens plasskrevende regneark vises flott og oversiktlig. Som med skjermene i bredformat, kan du fint jobbe med flere vinduer på skjermen.

Du trenger et stort skrivebord til denne skjermen, og du må sitte 70–100 cm unna den. Stativet tillater bare mindre justeringer. Du kan kjøpe et VESA-veggfeste for å få flere muligheter på dette området.

Den mangler interne høyttalere, men stativet gir god plass til å gjemme eksterne enheter. Dette er en stor skjerm som gir deg mye for pengene.

Kreatører vil begeistres av bildekvaliteten til denne skjermen. (Image credit: Benq)

6. BenQ DesignVue PD3220U Best til foto Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 32" (31.5-visning) Oppløsning: 4K UHD (3480 x 2160) Lysstyrke: 250 cd/m2 (300 i HDR-modus) Porter: USB-C Thunderbolt 3 (x1) (PD 85W, Displayport Alt Mode, Data), USB-C (x 1) (Thunderbolt 3 out PD 35W), DisplayPort 1.4 (x1), USB-A Type 3.1 (x3) specifications Screen Size 32-inch Screen Type LED Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Presis forhåndskalibrering + Thunderbolt 3 + Pantone-validert + Kablet fjernkontroll + Innebygget KVM-bryter + Innebygde høyttalere Grunner til ikke å kjøpe - Ikke fullstendig Adobe RGB-spekter - Intern strømforsyning

Benq DesignView serverer nydelige farger på 3840 x 2160 piksler (UHD) med en oppløsning på 140 piksler per tomme. Skjermen har presis forhåndskalibrering, og formatet på 31,5 tommer burde passe inn de fleste steder.

Skjermen ser flott ut, med anodisert metallstativ som gir mange justeringsmuligheter og god ergonomi. Alle skjermens fire ytterkanter er så tynne at de fysiske kontrollene ligger skjult bak høyrekanten, sammen med en styrespak for navigering i menyene på skjermen.

Skjermen er tilrettelagt for et oppsett der det kan veksles mellom flere skjermer og datamaskiner. Her er det også rikelig med porter: Display Port 1.2, Mini Display Port 1.2, to HDMI 2.0, USB 3.1 hub, USB mini B, to USB-C med Thunderbolt 3 og en 3,5 stereoutgang. Skjermen leveres dessuten med tre års garanti.

Les vår test av BenQ DesignVue PD3220U (Åpnes i ny fane).

ASUS ProArt er en god og ikke for stor skjerm til fotografier, men den koster. (Image credit: Asus)

7. ASUS ProArt Display PA279CV 27” Second best option for photography with a MacBook Pro Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 27" Oppløsning: 4K UHD (3840 x 2160) Lysstyrke: 350 cd/m2 Porter: USB 3.1 Type-C (65W, DP Alt Mode), USB 3.0 Type-A (x4) DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x2), tyverisikret Kensington Lock specifications Screen Type LED Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Bredt synsfelt + Glimrende fargespekter + Fantastisk ergonomi + Stor skjerm med høy oppløsning + Innebygget linjal til måling Grunner til ikke å kjøpe - Intenr strømforsyning

ASUS ProArt Display PA279CV er en ypperlig skjerm med slanke ytterkanter og et minimalistisk design. Særlig innholds- og mediakreatører vil dra nytte av fargespekteret sRGB. Her får du imponerende visuelle opplevelser.

Stativet er i plast, med en metallisk overflate og et feste på baksiden til kabler. På-knapp og OSD-knapp sitter nederst til høyre på skjermen, mens nedre ytterkant har innebygget linjal, noe som gjør det enkelt å måle. Den matte overflaten bidrar til ekstra sterk og presis fargegjengivelse med 100 % sRGB-presisjon. Synsfeltet er på hele 178 grader, og skjermen passer ypperlig til de fleste formål. Skjermen har tolv forhåndsinnstillinger og passer utmerket godt til fotoredigering på en MacBook Pro.

Skjermen har et godt utvalg porter, med 2x HDMI v2, 1x DisplayPort v1.2, USB-C med 65W effekt og 4x USB 3.1 type-A. Dermed får du video, lyd og data gjennom samme kabel som lader opp din MacBook.

Med suveren MacOS-støtte er dette en god produksivitetsskjerm for MacBook-brukere. (Image credit: LG)

8. LG 27MD5KL-B 27" Ultrafine 5K Best for produktivitet med en MacBook Pro Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 27" Oppløsning: 5K (5120 x 2880) Lysstyrke: 500 cd/m2 Porter: DisplayPort, HDMI 2.0, 4xUSB-C specifications Screen Type LED Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + God kompatibilitet med MacOS + Thunderbolt 3 med 94 W effekt Grunner til ikke å kjøpe - Kunne ha vært litt større

Skjermstørrelse er ikke alt. Skjermen må også ha god oppløsning. LGs 27MD5KL-B byr på 5K-oppløsning i en Mac-vennlig pakke med garantert kompatibilitet med MacOS. Designet er nedtonet, med overflate i plast og god justering i høyden med mulighet for vipping. Skjermen kan også festes på et VESA-stativ, slik at den kan veggmonteres.

Med en oppløsning på 5K har den 50 % mer piksler enn 4K. Med en oppløsning på 218 piksler per tomme får du hvasse bilder og mer informasjon på skjermen. Størrelsesforholdet er 16:9 og den maksimale lysstyrken er på 500 nits. Med et kontrastforhold på 1100:1 gir den hvasse høylys og dype svartnivåer. Her kommer du temmelig nær Apples Liquid Retina uten å blakke deg helt.

Portene finner du på baksiden, med blant annet fire USB-C-porter. I tillegg til en MacBook Pro kan du for eksempel koble en iPad (Åpnes i ny fane) eller en iPhone (Åpnes i ny fane) til skjermen.

Den perfekte bærbare skjermen du kan ta med deg på tur med en MacBook Pro. (Image credit: UPERFECT)

9. UPerfect 15,6" Portable 4K Monitor Best til bærbarhet med en MacBook Pro Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 15,6" Oppløsning: 4K UHD (3840 x 2160) Lysstyrke: 400 cd/m2 Porter: USB-C Thunderbolt 3, Mini HDMI 2.0 Grunner til å kjøpe + Suveren bærbarhet + Hvass 4K-skjerm + Innebygde høyttalere + Aluminiumsskrog + Støtter USB 3.1 og Thunderbolt + Fungerer i landskap- og portrettmodus Grunner til ikke å kjøpe - Obskurt merke

Kanskje du trenger en ekstra skjerm som ikke overtar have skrivebordet? Kanskje du trenger en skjerm du kan ha både på kontoret og hjemme? Disse mulighetene har du med en bærbar skjerm som UPerfect 4K Portable, fra et merke vi faktisk ikke hadde hørt om før. Men hundrevis ar positive brukeranmeldelser på Amazon visser at dette er et godt valg.

Denne 4K-skjermen serverer blendende og hvasse bilder ved UHD-oppløsning på et 15,6-tommers ISP-panel som er innfelt i et velskapt chassis i aluminium. Skjermen kan skilte med hele fargespekteret eRGB med en lysstyrke på 400 nits ved 60 Hz og har et imponerende synsfelt på 178 grader.

Den har dessuten et innebygget høyttalerpar, hodetelefonutgang og et VESA-kompatibelt feste i tilfelle man ønsker å veggmontere skjermen.

Skjermer til MacBook – vanlige spørsmål

Hvordan velger man den beste skjermen til MacBook Pro?

Selv om nyere MacBook Pro-modeller fortsatt støtter en annen HDMI-skjerm via en HDMI 2.0-kontakt og innebygd DisplayPort-utgang over USB-C, mener vi at det å ha USB-C-porter til disposisjon gjør skjermer med USB-C til det mest praktiske valget. Da må man vurdere skjermens oppløsning. Mens det er praktisk med store skjermer, holder det ikke med full HD eller Quad HD lenger. Selv om slike skjermer er billige, har de ikke egenskapene som skal til med tanke på nyere maskinvare og brukernes bortskjemte øyne.

Derfor har vårt utvalg av de beste skjermene til MacBook Pro en minimumsoppløsning på 4K. Og vi vektlegger dessuten USB-C-tilkobling der dette er aktuelt.