Beste brettspill 2022: spill for både barn og voksne

Beste brettspill: Alt handler ikke om data- og konsollspill - det finnes jo faktisk brettspill også.

I denne guiden finner du alt fra de beste nye og klassiske spillene, som det både tar en stund å lære seg og spille ferdig, til kjappe og enkle kortspill for to eller flere spillere. Vi har også valgt ut et par spill i den litt undervurderte co-op kategorien - for deg som heller samarbeider enn konkurrerer.

Hvis du noen gang har vært innom en brettspillbutikk vet du at utvalget er enormt. Lista vår inneholder derfor bare noen av alle fantastiske spill som selges, siden dette er titler vi faktisk har prøvd selv.

De beste brettspillene 2022: Toppliste med morsomme spill

Pandemic - beste brettspill Wingspan - beste brettspill for den fugleinteresserte Ticket to Ride - morsomt brettspill for familien Jaipur - beste brettspill for to Exploding Kittens - beste morsomme kortspill Patchwork - beste enkle brettspill 7 Wonders Duel - beste strategispill Sushi Go! - beste brettspill for barn Horrified - best for den som spiller alene Unfathomable - beste brettspill med lang spilletid

Best brettspill 2022

I Pandemic kreves det samarbeid og taktikk. (Image credit: NA)

1. Pandemic Samarbeid for å redde verden Spesifikasjoner Spillere: 2-4 Alder: Fra 10 år Spilletid: 1 time Dagens beste tilbud 346 kr (Åpnes i ny fane) hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) 476 kr (Åpnes i ny fane) hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Utfordrende + Engasjerende + Krever samarbeid Grunner til ikke å kjøpe - Vanskelig

Pandemier er vel det siste jordas befolkning vil tenke på akkurat nå, i hvert fall de virkelige. I brettspillform blir det jo noe helt annet og vi sitter gjerne ned sammen og prøver å bekjempe trusselen. Dette er nemlig et co-op spill av den sorten du finner lenger ned i lista. Men siden Pandemic er et av våre absolutte favorittspill kan vi ikke unngå å plassere det i denne kategorien.

Wingspan er et meget vakkert spill du kan spille på egen hånd. (Image credit: Stonemaier Games)

2. Wingspan Lokk til deg de mest unike fuglene Spesifikasjoner Spillere: 1-5 Alder: 10 år og oppover Spilletid: 40-70 minutter Grunner til å kjøpe + Nydelig illustrert + Relativt enkelt å lære seg + Høy omspillsverdi Grunner til ikke å kjøpe - Det kreves tålmodighet for å bli flink

Wingspan går ut på å oppdage og lokke til seg de vakreste og mest spesielle fuglene til et nettverk av naturreservater.

Selv om man kan spille Wingspan på egen hånd funker det best hvis flere er med, og da blir det også et skikkelig konkuransespill.

Den som har samlet flest poeng gjennom flest fugler, bonuskort og egg, vinner spillet - som ineholder ikke mindre enn 170 vakre fugleillustrasjoner.

Ticket to Ride er en klassiker med mange utvidelser. (Image credit: Asmodee)

3. Ticket to Ride Det beste brettspillet for familien Spesifikasjoner Spillere: 2-5 Alder: Fra 8 år Spilletid: 30-60 minutter specifications Condition Ny Dagens beste tilbud 168 kr (Åpnes i ny fane) hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) 175 kr (Åpnes i ny fane) hos Komplett (Åpnes i ny fane) 256 kr (Åpnes i ny fane) hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Lett, men ikke banalt + Engasjerer hele familien + Skaper ikke konflikter Grunner til ikke å kjøpe - Du må kjøpe utvidelser for å få nye kart

Ticket to Ride trenger antakeligvis ingen nærmere presentasjon. Det populære familiespillet går ut på å bygge jernbaner og knytte sammen byer på et kart over Nord-Amerika. Med noen av de utvidelsene som finnes kan du dessuten trekke jernbanespor til Europa, Asia, Norden, Afrika, India og mange andre steder.

Ticket to Ride handler ikke, i motsetning til mange andre brettspill, om å ødelegge for motstanderen for å oppnå egne fordeler. Dette gjør at alt fra julaftener til sommerkvelder kan holdes trivelige og siviliserte, uansett hvor mange dårlige tapere som har benket seg rundt bordet.

Jaipur er et trivelig spill for to. (Image credit: Space Cowboys)

4. Jaipur Kjøp, bytt, selg Spesifikasjoner Spillere: 2 Alder: Fra 12 år Spilletid: 30 minutter Dagens beste tilbud 334 kr (Åpnes i ny fane) hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Lett å lære seg + Engasjerende + Passe vanskelig Grunner til ikke å kjøpe - Kun for to spillere

Målet med Jaipur er å bli invitert til Maharajaens hoff, og for å oppnå dette trengs det to fortreffelighetsmedaljer. Disse får du ved å kjøpe, bytte og selge til bedre pris på markedet enn din motstander. Lett å lære seg, vanskelig å slutte og spille.

Exploding Kittens er et intenst og morsomt kortspill. (Image credit: Exploding Kittens)

5. Exploding Kittens Russisk rulett ispedd strategi og eksploderende katter Spesifikasjoner Spillere: 2-5 (utvidelser for flere spillere finnes) Alder: 7 år og oppover (teksten på kortene er på engelsk) Spilletid: 15 minutter Grunner til å kjøpe + Det beste partyspillet + Lett å lære seg + Flaks og strategi Grunner til ikke å kjøpe - Morsommere med ihvertfall fire spillere

Exploding Kittens begynte som et Kickstarterprosjekt, men er nå en moderne klassiker. Spillet er en slags russisk rulett med kattetema. Hver spiller trekker et kort i en haug, i håp om å ikke få Exploding Kitten på hånda. Hvis du skulle få det, trenger du et Defusekort for å avverge eksplosjonen, ellers er du ute av leken.

Spillet er ikke riktig så slumpartet som det høres ut som - her er strategi, list og hastighet også viktige komponenter. Og du har det riktig morsomt underveis. Exploding Kittens er lett å lære seg, men vanskelig å avslutte, for to til fem spillere. Det finnes også en utvidelse som øker antall spillere, for selv om man kan spille mellom fire øyne er det morsomst hvis fler er med.

Hvis du liker Tetris og lappetepper, er Patchwork spillet for deg. (Image credit: Lookout Games)

6. Patchwork Tetris møter lappeteppe Spesifikasjoner Spillere: 2 Alder: 8 år og oppover Spilletid: 15-30 minutter Grunner til å kjøpe + Lett å lære seg + Krever en del tankevirksomhet + Stille og rolig å spille Grunner til ikke å kjøpe - Et begrenset antall brett gjør at spillet blir litt ensformig etter hvert

Patchwork er et betydelig roligere spill enn Exploding Kittens, og her kan dere ikke være flere enn to spillere.

Her gjelder det å lage et lappeteppe ved hjelp av Tetrislignende brikker som har blitt plassert rundt brettet. Det kreves en del tankevirksomhet for å få til et lappeteppe med så få hull som mulig - jo fler luker på brettet, desto fler minuspoeng får du. For å gjøre det enda litt vanskeligere så har spillet dessuten et element av flaks, siden det er en terning som bestemmer hvor mange steg du tar og hvilke deler du kan velge mellom.

7 Wonders Duel er en 2-spillerversjon av 7 Wonders. (Image credit: Repos Production)

7. 7 Wonders Duel 7 Wonders for to spillere Spesifikasjoner Spillere: 2 Alder: 10 år og oppover Spilletid: 30 minutter Dagens beste tilbud 217 kr (Åpnes i ny fane) hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) 392 kr (Åpnes i ny fane) hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) 421 kr (Åpnes i ny fane) hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Relativt lett å komme i gang + Krever strategisk tenking + Flere måter å vinne på Grunner til ikke å kjøpe - Ikke så dypt som forgjengeren

Hvis du har spilt 7 Wonders, vet du at det går ut på å bygge en så mektig sivilisasjon som mulig, og at det finnes flere måter å komme dit på.

7 Wonders Duel skiller seg ikke så mye på akkurat den måten. Målet er det samme, men denne versjonen av spillet er tilpasset to spillere. Istedet for å ha en hånd med kort å forhandle med, bruker Duel både opp- og nedvendte kort som legges ut i begynnelsen av hvert spill. Det gjør at hver omgang kan være helt annerledes enn den forrige, avhengig av hvilke kort som er tilgjengelige. Men samtidig kan du ikke stole på flaks - det er helt opp til deg å spille kortene rett.

Sushi Go! er kjapt og morsomt for hele familien. (Image credit: Gamewright)

8. Sushi Go! Kjapt og morsomt Spesifikasjoner Spillere: 2-5 Alder: 8 år og oppover Spilletid: 15 minutter Grunner til å kjøpe + Lett å lære seg + Også for barn + En omgang tar ca 15 minutter Grunner til ikke å kjøpe - Litt for stor flaks-faktor

Sushi Go! er lett å lære seg, er kjapt unnagjort og fungerer for to til fem spillere - fra åtte år og oppover. Spillet går ut på å samle den beste kombinasjonen av sushiretter som suser forbi i stor fart. I starten av hver runde må du bestemme deg for hvilken sushi du skal samle på. Kortene du får på hånden er helt tilfeldige, så du må gjøre det beste ut av det du har fått utdelt - og håpe at motstanderne ikke saboterer dine planer.

Møt Mumien, Dracula og andre klassiske monster i Horrified. (Image credit: Ravensburger)

10. Horrified Bekjemp klassiske monstre alene eller sammen Spesifikasjoner Spillere: 1-4 Alder: Fra 10 år Spilletid: 1 time Dagens beste tilbud 399 kr (Åpnes i ny fane) hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) 534 kr (Åpnes i ny fane) hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Man kan spille solo eller sammen + Fine miniatyrer av klassiske monstre + Høy omspillsverdi Grunner til ikke å kjøpe - Tar noe tid å lære seg

I Horrified prøver du ikke å beseire dine menneskelige motstandere rundt spillebordet, men heller syv av historiens mest kjente monstre. Det betyr faktisk at du kan spille på egenhånd, selv om det er morsommere å gå sammen i kampen mot Frankensteins monster, Dracula og de andre.

Hvert monster (her i form av fine miniatyrer) har sine egne styrker og svakheter, så her gjelder det å finne rett strategi for å gå seirende ut av kampen.

Unfathomable er langt, komplisert og helt enkelt fantastisk. (Image credit: Fantasy Flight Games)

11. Unfathomable Episk eventyr til sjøs Spesifikasjoner Spillere: 3-6 Alder: 14 år og oppover Spilletid: 2+ timer Grunner til å kjøpe + Spennende og engasjerende + Meget god design + Krever strategisk tenking Grunner til ikke å kjøpe - Komplisert - Lang spilletid

Under havoverflaten sniker det seg noe som plager passasjerer og besetning på SS Atlantica, der du og medspillerne dine befinner dere i Unfathomable. Det som følger er et spennende, om enn komplisert spill, fullt av vendinger og paranoide beskyldninger om hvem som egentlig er venn eller fiende.

Du tar ikke frem Unfathomable hvis du ikke er forberedt på å bruke noen timer ved spillebordet. Dessuten er det vanskelig å lære seg, men FOR en reise det er!

