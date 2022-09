3 billige indie-spill for deg som elsker spøkelser, vampyrer og zombier

Vi begynner å nærme oss den mørkeste tiden på året, og det blir stadig mer fristende å fyre opp gaming-laptopen etter at jobb og skole er unnagjort. Hva kan passe bedre enn å kaste seg over tre indie-perler som til sammen koster mindre enn en pizza og en cola fra det lokale gatekjøkkenet nå som det nærmer seg Halloween?

Det bugner over av fantastiske småspill på Steam som går for en billig penge. Noen er fortsatt i Early Access (men likevel i praksis ferdige), andre utvikles av bare en håndfull personer, og trenger ikke å håve inn på hvert bidige salg for å kunne nyte suksess – resultatet er rimelige spill som er vel så artige som alle storspillene fra de berømte spillstudioene.

Nedenfor finner du tre indiespill som alle tar for seg mer eller mindre skumle temaer, men ikke uten et glimt i øyet og et fokus på det spillmekaniske. Bare ett av de er en regelrett grøsser, mens de andre to passer godt for alle som liker strategi og rollespill – og det beste av alt: alle tre har veldig lave systemkrav.

Necrosmith

Slottet i «Necrosmith» har rom for mange oppgraderinger. (Image credit: Alawar Premium)

Innledningsvis snakket vi om å finne frem både kors og hvitløk, men i «Necrosmith» er det faktisk fiendene som må slåss mot deg og dine vandøde. Du spiller en trollmann med en forkjærlighet for det okkulte, som befinner seg i et slott som stadig angripes av folk som ikke har så mye til overs for zombier, vampyrer og annet snusk – så det er opp til deg å mane frem uhumskheter som kan beskytte deg og katten din fra den sikre død. Det gjør du via å «bygge» monstre ved hjelp av magi. Putt en zombie-arm, et vampyr-hode og vingene til et fabeldyr inn i monster-maskinen, og vips så har du et utyske du kan sende ut på jakt etter kroppsdeler som kan bli en ny hjelper.

Etter hvert som du utforsker kartet finner du bygninger som hjelper deg med å samle resurser, slik at du etter hvert kan trylle frem virkelig ekstreme monstre. Du må også finne ut av hvor du egentlig er, og hvordan du og katten din kan komme deg bort fra alle de plagsomme menneskene som hele tiden prøver å stikke kjepper i hjulene for deg og dine trolldomskunster.

Systemkrav

Intel Core i5 eller tilsvarende

4 GB RAM

Nvidia GeForce GTX 650

Pris

20,50 kroner

«Necrosmith» på Steam (opens in new tab)

Vampire Survivors

Det tar ikke lang tid før du plutselig må slåss med et utall flaggermus i «Vampire Survivors». (Image credit: poncle)

Luca Galante begynte utviklingen av dette indie-fenomenet nærmest på egen hånd i 2021, og bare et par måneder etter det ble lansert som Early Access på Steam ble det et fenomen på Twitch. Spillet er en såkalt autoshooter, en sjanger der du i praksis ikke trenger å bekymre deg for å trykke på altfor mange knapper (faktisk trenger du bare piltaster/d-pad), men snarere bruker tiden på å planlegge hvordan du skal oppgradere karakteren din på sikt.

Det hele er et slags rollespill, der du velger en karakter med fastsatte egenskaper som må slåss seg gjennom horder av fiender ved hjelp av mer eller mindre eksotiske våpen – som altså brukes helt av seg selv, via automatiske angrep. Det høres kanskje simpelt ut, men vi skal love deg at det blir vanskelig etter hvert, når hundrevis av skjeletter og andre uhumskheter prøver å gjøre kål på deg samtidig.

Systemkrav

Intel Pentium 4-prosessor eller senere

1 GB RAM

Et hvilket som helst skjermkort

Pris

20,50 kroner

«Vampire Survivors» på Steam (opens in new tab)

Phasmophobia

Den 27. september kommer det en stor oppdatering til «Phasmophobia» med masse nytt innhold. (Image credit: Kinetic Games)

De to ovennevnte spillene har riktignok en skummel tematikk, men spesielt redd kommer du nok ikke til å bli av verken å mane frem zombier eller å kjøtte ned flaggermus. «Phasmophobia» er en helt annen affære. Som spøkelsesjeger er det din jobb å snike deg rundt i mørke hus og skumle leirplasser, på jakt etter gjenferd som har blitt i overkant plagsomme. Oppdragene kan spilles alene eller sammen med venner, og hvis du virkelig har lyst på en støkk, så er det også mulig å bruke VR-briller.

I hvert brett får man en knippe oppgaver man skal gjennomføre, og en hel del utstyr som gjør din jobb som spøkelsesjeger enklere. Hvis du velger å jakte spøkelser sammen med andre må du holde tunga rett i munnen, for gjenferdene kan faktisk høre alt du sier i mikrofonen. Det går kaldt nedover ryggen vår bare av tanken.

Merk at «Phasmophobia» er av det litt mer krevende slaget, så hvis du ikke har en relativt ny gaming-PC, så kan det hende at du må fire på kravene og skru ned grafikkinnstillingene for å få god flyt.

Systemkrav

Intel Core i5-4590 / AMD Ryzen 5 2600

8 GB RAM

NVIDIA GTX 970 / AMD Radeon R9 390

Pris

99 kroner

«Phasmophobia» på Steam (opens in new tab)