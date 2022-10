Google Pixel 7 vs iPhone 14: welke is de beste?

Zowel de Pixel 7 als de iPhone 14 zijn de vertegenwoordigers van hun besturingssysteem: Android en iOS. Hoe verhouden ze zich tegenover elkaar?

Google kan Apple zeker overtreffen dit jaar, aangezien de iPhone 14 een van de kleinste upgrades is die we ooit gezien hebben. Je krijgt onder andere dezelfde chipset, hetzelfde scherm en ontwerp als de iPhone 13.

Als de Pixel 7 de Pixel 6 op een meer betekenisvolle manier kan verbeteren, dan kan Google de bovenhand hebben. Onze vergelijking van de Pixel 7 en de iPhone 14 helpt je kiezen tussen de twee.

Pixel 7 vs iPhone 14 prijs

De Google Pixel 7 werd op 6 oktober aangekondigd en ligt sinds 13 oktober in de winkel. Deze keer komt hij ook officieel in Nederland, terwijl België het moet doen met grijze import via retailers zoals Fnac. De iPhone 14 werd daarnaast op 7 september aangekondigd en lag op 16 september in de winkel.

De prijs van de Google Pixel 7 is beduidend lager dan die van de iPhone 14. De adviesprijs begint van 649 euro voor de versie met 128GB opslag en stijgt tot 749 euro voor 256GB opslag. De iPhone 14 begint daarentegen bij 1019 euro voor 128GB. Voor 256GB betaal je 1149 euro en voor 512GB ben je 1409 euro kwijt.

De basisversie van de iPhone 14 kost daarom 350 euro meer dan de basisversie van de Pixel 7. In dit geval is Apple wel de enige die 512GB opslag aanbiedt. In beide gevallen kan je de interne opslag trouwens niet uitbreiden met een geheugenkaartje.

Pixel 7 vs iPhone 14 design

Beide telefoons lijken op hun voorgangers, maar de Pixel 7 kan zich toch beter onderscheiden van de Pixel 6 dan de iPhone 14 van de iPhone 13.

Google's telefoon heeft dezelfde basisvorm en grootte als voorheen, met een vergelijkbaar cameravizier. Deze keer is dat cameravizier volledig van metaal en vloeit het over in de randen van de telefoon. De achterkant van de telefoon is van glanzend glas.

Het bedrijf heeft de tweekleurige afwerking van de Pixel 6 niet voorgezet, wat voor verdeelde meningen zorgt. Wij houden wel van de nieuwe kleur Limoengras, in combinatie met de meer traditionele witte (Sneeuw) en zwarte (Obsidiaan) versies.

De iPhone 14 heeft ook een nieuwe kleur om mee te pronken, een meer ingetogen lichtblauw. Die komt naast Midnight, Purple, Starlight en Red, waardoor je bij Apple bijna twee keer zoveel kleuren hebt om uit te kiezen.

Qua vorm en formaat is iPhone 14 vrijwel identiek aan iPhone 13 en iPhone 12. Verhoudingsgewijs is de iPhone 14 een stuk kleiner, slanker en lichter dan de Pixel 7.

De Pixel 7 en de iPhone 14 hebben tot slot beide een IP68-score, dus op het gebied van stof- en waterbestendigheid zijn beide telefoons zo goed als maar kan.

Pixel 7 vs iPhone 14 scherm

Een van de redenen waarom de Pixel 7 groter is dan de iPhone 14 is dat hij een groter scherm heeft. Het 6,3-inch scherm is daar net iets groter dan het 6,1-inch scherm van de iPhone. Dat geldt vooral omdat de punch-hole selfiecamera van de Pixel 7 veel minder ruimte in beslag neemt dan de notch van de iPhone 14.

Beide schermen gebruiken levendige OLED-panelen, maar het display van de iPhone 14 is scherper met 1170 x 2532 pixels vergeleken met de 1080 x 2400 resolutie van de Pixel 7. Dat verschil zal je met het blote oog weliswaar nooit opmerken.

Google slaat terug met een 50% snellere verversingssnelheid. Met 90Hz is de Pixel 7 niet zo vloeiend als de Pixel 7 Pro, maar hij is in ieder geval sneller dan het 60Hz-scherm van de iPhone 14.

Een helderheidsboost van 25% vanaf de Pixel 6 zorgt ervoor dat het Pixel 7-scherm helderder wordt dan de iPhone 14. Google's telefoon haalt 1000 nits in algemeen gebruik en 1400 nits op zijn piek, terwijl Apple's telefoon 800 nits en 1200 nits haalt.

Pixel 7 vs iPhone 14 camera

Beide telefoons hebben krachtige dubbele camera's aan de achterkant, met één gewone camera en één ultra-wide. Geen van beide heeft een telefoto.

De Pixel 7 heeft 50MP-hoofdcamera en 12MP-groothoekcamera, terwijl de iPhone 14 twee 12MP-camera's heeft. De hoofdsensor van Google is groter dan die van Apple (1/1,31" vs.1/1,7"), maar je moet er rekening mee houden dat de Pixel 7 standaard foto's maakt van 12,5MP, net zoals de iPhone 14 Pro een 48MP-camera heeft die foto's van 12MP maakt.

De hoofdcamera van Apple heeft ook een groter f/1.5 diafragma van de f/1.9 van de Pixel 7. Des te beter om dat kostbare licht op te vangen. De iPhone 14 heeft ook het meer geavanceerde stabilisatiesysteem van de twee, met sensor shift OIS tegenover het gewone OIS van de Pixel 7.

Google heeft de Pixel 7 uitgerust met een nieuwe 10,8MP selfiecamera die iets groter maar minder pixelrijk is dan de 12MP van de iPhone 14. De selfiecamera van de Pixel heeft ook geen autofocus zoals de iPhone. Op beide smartphones krijg je vervolgens de mogelijkheid om via gezichtsherkenning te ontgrendelen.

We kunnen de hele dag over hardware praten, maar deze twee fabrikanten zijn de beste in mobiele fotografie vanwege hun beeldverwerking. Nu is het vooral een kwestie van persoonlijke voorkeur welk camerasysteem je kiest. De kleurwetenschap van Google ziet er koeler uit, met meer contrast. De aanpak van Apple is iets daarentegen natuurlijker.

Beide telefoons hebben dit jaar een paar overtuigende trucjes toegevoegd. Op de Pixel 7 is vooral de mogelijkheid om onscherpe foto's scherp te maken indrukwekkend, terwijl de iPhone 14 een nieuwe Photonic Engine heeft voor betere opnamen bij weinig licht en een nieuwe Action Mode voor stabiele video's.

Pixel 7 vs iPhone 14 specs en prestaties

Apple en Google hebben allebei aangepaste processors in hun smartphones, maar Google begon daar pas vorig jaar mee en heeft wat in te halen. Apple is een oude rot en en staat nu bovenaan de processorranglijsten.

De Pixel 7 en zijn Tensor G2-chip komen simpelweg niet in de buurt van de iPhone 14 en zijn A15 Bionic als het gaat om pure prestaties. Apple had een formidabele voorsprong en zelfs zonder benchmarks was het duidelijk dat de Tensor G2 slechts een bescheiden verbetering is.

Apple heeft echter dezelfde processor gebruikt in de iPhone 14 als in de iPhone 13 Pro. Alleen de iPhone 14 Pro (Max) krijgt dit jaar de nieuwe Apple A16 Bionic, hoewel het verschil in prestaties erg klein is. Het valt niet te ontkennen dat de iPhone 14 extreem snel blijft bij zowel algemeen gebruik als veeleisende taken, zoals gaming.

Waar de Tensor G2 van de Pixel 7 wel in uitblinkt, is machine learning. Het stelt de telefoon in staat om dingen te doen zoals live spraaktranscriptie, evenals het opschonen van rumoerige telefoongesprekken en snellere foto's bij weinig licht. Die handigheidjes zullen voor velen belangrijker zijn dan pure prestaties.

Pixel 7 vs iPhone 14 batterij

Google heeft de Pixel 7 uitgerust met een batterij van 4355mAh. Dat is misschien veel groter dan de 3279mAh van de iPhone 14, maar Android verbruikt nu eenmaal meer stroom.

De Pixel 6 was bijvoorbeeld niet bepaald spectaculair op het gebied van batterijduur en daar was de batterij zelfs een tikkeltje groter. De iPhone 14 daarentegen geeft ons routinematig meer dan een volledige dag batterijduur op een enkele lading.

Met de efficiëntere Tensor G2-chip kan je gewoonlijk een dag batterij halen bij gemiddeld gebruik, maar niet veel meer. De extreme batterijbesparingsmodus kan wel van pas komen als je onderweg bent en je bij de laatste procentjes van je batterij zit. Die stopt achtergrondprocessen en laat alleen het gebruik van apps toe die jij op een whitelist hebt geplaatst.

Beide telefoons ondersteunen zowel draadloos als bedraad opladen. Google ondersteunt tot 30W bedraad opladen, terwijl Apple tot 20W gaat. In beide gevallen haal je ongeveer 50% in een halfuurtje. Hou er wel rekening mee dat je bij geen van de twee smartphones een oplader in de doos krijgt

Conclusie

We waren niet echt onder de indruk waren van Apple's gebrek aan noemenswaardige vooruitgang met de iPhone 14. We kunnen op dezelfde manier zeggen dat de Pixel 7 niet enorm veel verbeterd is tegenover zijn voorganger.

Beide telefoons nemen veel over van hun directe voorgangers qua basisontwerp en specs. Ze zijn net iets sneller en hun camerasystemen zijn verder bijgeschaafd, maar er zijn geen revolutionaire stappen gezet.

Vooral de prijzen van beide smartphones lopen sterk uit elkaar. Waar iPhone 14 begint bij 1019 euro, heb je al een Pixel 7 voor 649 euro. Aangezien ze zowel qua camera's, prestaties en batterij gelijkaardig zijn, scoort Google beter op vlak van prijs-kwaliteit. Als je geen uitgesproken voorkeur voor iOS hebt, dan raden wij de Pixel 7 aan.