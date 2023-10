Waarom je beter even wacht met de aankoop van een nieuwe tv

Wie op zoek is naar een nieuwe tv, wacht beter nog even met die aankoop. Het maakt verder niet uit of je nu een OLED, microLED of LCD tv op het oog hebt, dit is geen goed moment om een nieuwe tv in huis te halen. Black Friday is namelijk weer in aantocht (24 november is het zover) en jaarlijks zien we hoge kortingen op allerlei tv's.

De voorbije jaren zijn we overspoeld met 4K tv's die de lat telkens weer hoger hebben gelegd. Vaak betekende dit dat ook de prijs hoger werd waardoor deze nieuwe modellen niet binnen elk budget passen. Black Friday is daarom het ideale moment om een nieuwe tv te kopen.

Een trend die we vaak zien in de weken voor Black Friday is dat prijzen kunstmatig verhoogd worden. Op die manier lijkt de uiteindelijke korting beter. Dit is dan ook de reden waarom je nu beter geen nieuwe tv koopt. Het zou zomaar kunnen dat de tv bovenaan jouw lijstje over enkele weken honderden euro's goedkoper is.

Om ervoor te zorgen dat jij binnenkort de juiste tv aan de best mogelijke prijs in huis haalt, geven we hieronder enkele tips.

1. Kijk vooral naar oudere tv's

Hoe ouder een product is, hoe lager de prijs wordt. Dit is van toepassing op bijna alles en bijgevolg ook op tv's. Daarnaast zijn er bij tv's in het bijzonder weinig nadelen als je een ouder model koopt. Bij een smartphone raden we dit bijvoorbeeld af, omdat elke telefoon maar voor een beperkt aantal jaren software- en security-updates krijgt. Een tv krijgt natuurlijk ook niet oneindig veel updates, maar de impact hiervan is kleiner.

Het belangrijkste onderdeel van een tv is zonder twijfel het scherm en daar kan geen enkele update iets (drastisch) aan veranderen. Software-updates bij tv's hebben voornamelijk impact op de interface en de gebruikerservaring zodat je bepaalde content van streamingdiensten makkelijker kan vinden. Aspecten zoals de beeldkwaliteit, audio, helderheid en het refresh rate zullen altijd hetzelfde blijven.

2. Houd rekening met het type paneel

Het aantal soorten paneeltypes wordt steeds groter. De meest voorkomende soorten zijn momenteel LED-LCD en OLED, maar je hebt ook microLED, QLED, QD-OLED en nog veel meer. De ene 4K tv is dus zeker de andere niet en vooral het type paneel heeft impact op de prijs. We gaan hier niet elk type paneel in detail bespreken. In de plaats daarvan geven we een kort overzicht van de voor- en nadelen.

LED-LCD is op dit moment de zwakste schermtechnologie die je kan vinden in tv's en als je met een budget van 500 euro op zoek gaat naar een 4K tv, zit je bij dit type panelen. De andere grote categorie is OLED, waarvoor je minimumbudget gewoonlijk 1000 euro moet zijn. Waar LED-LCD vaak moeite heeft met zwarte tinten, contrast en levendige kleuren, zijn dit de drie grootste pluspunten van OLED.

QLED is voor velen een misleidende term. Je zou denken dat dit een variant van OLED is, maar in feite is het een variant van LCD-LED. QLED biedt wel een betere algemene kleurenweergave dan LCD-LED en blinkt vooral uit door zijn hogere helderheid tegenover OLED. MicroLED is daarentegen vergelijkbaar met OLED, maar deze technologie is zodanig nieuw dat we nog geen torenhoge kortingen verwachten op deze tv's.

Dit jaar verwachten we vooral kortingen op de iets oudere OLED TV's, zoals de LG C2 OLED en Philips OLED807. Hoewel hun beeldkwaliteit nog steeds van topklasse is, is de beperkte helderheid hun grootste probleem. Als je je tv in een felverlichte ruimte wil installeren, dan is het wellicht beter om naar QLED TV's te kijken.

3. Refresh rate is niet voor iedereen van belang

Iets wat voor velen ten slotte niet van belang is, is het refresh rate. Dit wordt uitgedrukt in hertz en wijst op het aantal keer dat het beeld vernieuwd wordt per seconde. Hoe hoger het refresh rate, hoe vloeiender het beeld eruitziet. De meeste smartphones hebben tegenwoordig een refresh rate van 120Hz en dat merk je vooral tijdens het scrollen door apps en menu's.

Ook tv's zijn enkele jaren geleden begonnen met de upgrade van 50Hz of 60Hz naar 120Hz. Een hoger refresh rate op een tv is echter minder nuttig dan je zou denken. Alleen de PS5, Xbox Series X/S en gaming pc's bieden momenteel ondersteuning voor 120Hz, waardoor deze feature vooral voor gamers belangrijk is. Ben je geen gamer en wil je gewoon tv kijken, dan heb je absoluut geen 120Hz nodig. Bijna alle films en series worden opgenomen bij 24fps. Je zal daarom geen enkel verschil merken wanneer je Netflix kijkt bij 60Hz of 120Hz.

Een "vervelend" probleem is dat de meeste premium tv's nu eenmaal een 120Hz refresh rate hebben. Als je de beste beeldkwaliteit wil, moet je sowieso voor dat hogere refresh rate kiezen, ook al heb je er niet altijd veel aan. Als je op zoek bent naar een middenklasse tv en niet per se het allerbeste beeld wil, kan je wel geld besparen door te zoeken naar tv's met een refresh rate van 50Hz of 60Hz.