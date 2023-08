TCL onthult nieuwe premium QD-Mini LED TV's van 50 tot 98 inch

TCL heeft vandaag een indrukwekkende reeks geavanceerde, extra grote QD-Mini LED TV's onthuld. Het elektronicamerk blijft alledaagse ervaringen verbeteren en wereldwijd consumenten inspireren met zijn baanbrekende technologieën. TCL blijft het landschap van thuisentertainment herdefiniëren en introduceert de nieuwste reeks QD-Mini LED TV's als het nieuwste bewijs van toewijding aan kwaliteit en innovatie. Dit omvat het X955 model en de C95- en de C75-serie.

De TCL X955 als nieuw flagship model

TCL introduceert als nieuwe TCL's flagship-model de QD-Mini LED TV X955. Deze TV biedt meer dan 5.000 Full Array Local Dimming (FALD) zones en meer dan 5.000 nits piekhelderheid, wat zorgt voor een ongekend niveau van detail en levendigheid.

De TCL X955, uitgerust met QLED-technologie, produceert meer dan een miljard kleuren en een uitgebreid kleurengamma van 98% DCI-P3. Het wordt aangedreven door de AiPQ Processor 3.0 - TCL's nieuwste eigen AI-algoritmen om geoptimaliseerde helderheid, contrast, HDR-ondersteuning, kleuren en bewegingen te bieden in verschillende scènes. Het is ook gecertificeerd door TUV Rheinland voor de realistische visuele ervaring.

Naast de uitzonderlijke beeldkwaliteit biedt de X955 krachtige cinematografische audioprestaties en een opvallend ontwerp, een 4.2.2-kanaals oplossing, een maximaal 160W Onkyo-audiosysteem en Dolby Atmos en een ultradun ontwerp zonder randen met de nieuwste oplossing voor kabelbeheer. De TCL X95-serie zal beschikbaar zijn in formaten tot 85" en 98" in geselecteerde markten wereldwijd.

De C95-serie

Als aanvulling op de baanbrekende X95-serie presenteerde TCL de C95-serie, een andere opvallende toevoeging aan het QD-Mini LED TV-assortiment. Met 2.000 Local Dimming zones en piekhelderheid biedt de C95-serie de perfecte balans tussen een groot scherm en uitstekende beeldkwaliteit met premium Mini LED en QLED-prestaties. Bovendien zorgt het 120W Onkyo-audiosysteem en Dolby Atmos voor een bioscoopgeluidservaring. De TCL C95-serie is verkrijgbaar in modellen van 65", 75", 85" en 98" in geselecteerde markten wereldwijd.

De C75-serie TCL heeft ook een instapmodel QD-Mini LED TV geïntroduceerd, de opmerkelijke C755 (C805 in Europa). Met een piekhelderheid van 1300 nits en 144Hz VRR stelt het de standaard voor echt goede QD-Mini LED TV's. Voor een 65" TV kunnen alleen 500 Local Dimming zones (of meer) de gewenste Mini LED-beeldkwaliteit bieden. De TCL C755 (of C805 in Europa) is verkrijgbaar in verschillende maten: 50", 55", 65", 75", 85", en 98" in geselecteerde markten wereldwijd.