TCL onthult enorme 98-inch 4K HDR TV

TCL Electronics kondigt vandaag de Europese lancering van de gloednieuwe 4K QLED TV met Google TV en Game Master aan. De P74-serie levert uitzonderlijke audiovisuele prestaties en ongelooflijke entertainment en zal verkrijgbaar zijn in het 98 inch model vanaf eind september in Nederland en België.

Met Dolby Vision en Dolby Atmos levert de nieuwe TCL P74 Series TV een verbluffende, hoogwaardige bioscoopervaring in 4K. Deze gloednieuwe generatie TV's biedt gebruikers een ervaring vergelijkbaar met de bioscoop in hun eigen huiskamer, dankzij dynamische bewegende beelden, een breed kleurenspectrum met meer dan één miljard kleuren en meeslepende audio.

Meeslepende audiovisuele entertainment dankzij Dolby Vision en Dolby Atmos

Dolby Vision is een geavanceerde beeldtechnologie die een hoog dynamisch bereik (HDR) combineert met levendige kleurmogelijkheden om ultra levendige beeldkwaliteit te leveren met grotere helderheid opties, een hoger contrast en een uitgebreider kleurbereik. De TCL P74-serie ondersteunt ook Dolby Atmos, dat geluiden in een multidimensionale ruimte plaatst waardoor de gebruiker midden in de actie zit – of het nu een sportwedstrijd, film of videogame is. Gebruikers genieten van ongelooflijke helderheid, met meeslepend geluid dat de kamer vult en traditionele kanaalbeperking overstijgt. TCL-gebruikers zullen ook een ongelooflijke verscheidenheid aan intense en ultra realistische kleuren van digitale cinema in hun woonkamer ontdekken dankzij het Wide Colour Gamut dat 30% zuiverdere en rijkere kleuren reproduceert dan traditionele LED-schermen.

Groot plezier op grote schermen

Met de huidige dynamische groei van de large-screen markt, weerspiegelt TCL als 's werelds nummer één merk voor 98-inch TV's deze trend met het nieuwe aanbod. Filmliefhebbers zullen genieten van hun favoriete content - inclusief een breed scala aan 4K HDR-content - in grotere formaten, terwijl de kijkafstand naar hun tv onveranderd blijft. Dit soort hoogwaardige content is tegenwoordig te vinden op streamingsdiensten zoals Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV, HBO MAX en anderen, of op fysieke Blu-Ray UltraHD-media of moderne gamingconsoles. Deze grote schermen, in combinatie met Dolby Vision-technologie, bieden een uitzonderlijke ervaring voor alle filmliefhebbers. En door het grote scherm lijkt het net alsof je midden in de actie zit.

Gamen op een hoger niveau

De nieuwe TCL P74 TV van 98 inch is voorzien Game Master Pro 2.0 om te voldoen aan de behoeften van zowel de vrijetijds- als gepassioneerde gamers. De HDMI 2.1 van de TCL P74-serie ondersteunt hogere videoresoluties en de beste automatische beeldinstellingen, met lagere latentie, hogere transmissiesnelheden en geoptimaliseerde capaciteit - waardoor de gamingprestaties aanzienlijk verbeteren.

Met de ALLM-functie kan de videogameconsole of grafische kaart van de pc de tv automatisch in de gamemodus zetten voor een supersnelle tv-ingangsvertraging tijdens het gamen. Het 98-inch model is ook 144hz VR native (de hoogste standaard in de tv-industrie), wat zorgt voor een soepele en naadloze gameplay.

Daarbovenop wordt de spelervaring verder verbeterd met een 240Hz Game Accelerator wat zorgt voor scherpere, minder wazige en soepelere Full HD-schermprestaties tijdens snel bewegende scènes vol actie, wat een authentiekere en overdonderende game-ervaring oplevert.

Alsof je in een stadion zit

De grote schermen bieden ook een geweldige ervaring tijdens het kijken van sport omdat ze uitgerust zijn met een native 144Hz vernieuwingsfrequentiepaneel en Motion Clarity Pro-technologie. De stadionachtige sfeer van het 98-inch model wordt ook gecreëerd door de Onkyo 2.1 luidsprekerconfiguratie met subwoofer voor verbeterde basdynamiek. Sportliefhebbers kunnen dankzij deze grote schermen genieten van hun favoriete wedstrijden. Het maakt niet uit waar je bent, het lijkt overal alsof je op de eerste rij zit.

Strak ontwerp ontmoet slimme functionaliteit

Door het prachtige randloze ontwerp met dunne metalen omlijsting om de schermruimte te optimaliseren, is de TCL P74-serie een elegante toevoeging aan elk huis.

De TCL P74-serie bevat het meest geavanceerde Smart TV-systeem ooit (Google TV met ingebouwde Google Assistant), met meer dan 700.000 films en tv-afleveringen van alle favoriete streamingdiensten die allemaal zijn georganiseerd en gecategoriseerd op één handige locatie. Bovendien hebben gebruikers eenvoudig toegang tot alle entertainment waar ze van houden dankzij de geïntegreerde handsfree stembediening waarmee ze rechtstreeks tegen hun tv kunnen praten en deze direct gehoorzaamd. Dankzij de hoogwaardige luidsprekers kan iedereen genieten van meeslepende Dolby Atmos-geluidskwaliteit of het geluid doorgeven via de TCL soundbar.