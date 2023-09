BenQ LH650 laserprojector met USB-C aangekondigd

BenQ introduceert vandaag de LH650 USB-C projector voor vergaderruimtes. Uitgerust met een laserlichtbron met lange levensduur, 4000 ANSI lumen en geavanceerde SmartEco-modus, levert de Full HD-projector (1920 x 1080p pixels) maximale prestaties met een laag energieverbruik. Een echte innovatie in de zakelijke omgeving is de USB-C poort, waarmee laptops, MacBooks, smartphones of tablets gemakkelijk kunnen worden aangesloten en audio- en videogegevens worden overgedragen met slechts één kabel. Met de optioneel verkrijgbare WiFi dongle (59 euro) is de BenQ LH650 business projector ideaal uitgerust voor eigentijdse presentaties in de vergaderruimte. De compacte LH650 laserprojector ligt vanaf nu in de winkels aan een adviesprijs van 1.499 euro.

Flexibiliteit dankzij USB-C

De BenQ LH650 is ontworpen voor gebruik in kleine tot middelgrote vergaderruimtes met daglicht. Daar kan de projector met één druk op de knop worden opgestart, zonder opwarmfasen en met volledige helderheid. Onmiddellijk wordt inhoud geprojecteerd met haarscherpe helderheid, hoge kleurverzadiging en 92% Rec.709 kleurruimtedekking.



Dankzij de USB-C-aansluiting is het verwisselen van apparaten snel en eenvoudig; er zijn geen extra adapters nodig. Als alternatief biedt de optionele Wi-Fi-dongle alle vrijheid van draadloze presentaties zonder dat je drivers of software hoeft te zoeken en te installeren. Deelnemers aan een vergadering kunnen hun content rechtstreeks op het scherm brengen via AirPlay of Miracast. De laserprojector projecteert grootformaat beelden met een diagonaal van bijvoorbeeld 100 inch vanaf een afstand van slechts 2,5 meter. Verschillende modi optimaliseren de weergave van infografieken en spreadsheets, tekstpassages en afbeeldingen op aanvraag; ze verschijnen gedetailleerder, in rijkere en levendigere kleuren. De LH650 is uitgerust met een krachtige 10 watt luidspreker voor een helder geluid.



De laserprojector kan direct worden uitgeschakeld zonder afkoeling of wachttijd. Dankzij de compactheid en het lage gewicht van 2,9 kg kan hij indien nodig gemakkelijk worden vervoerd naar een andere ruimte.

Energiebesparing met vol vermogen

Lage bedrijfskosten, onderhoudsvrijheid en duurzaamheid staan centraal bij de LH650, want in vergelijking met conventionele kwiklampen verbruikt een laserlichtbron ongeveer 23% minder elektriciteit. Een echte innovatie op het gebied van energieverbruik is de geavanceerde BenQ SmartEco-modus, die het energieverbruik (in vergelijking met de vorige Eco-modus) verder verlaagt tot 70%. De LH650 bereikt dit door het vermogen van de lichtbron intelligent aan te passen met behulp van de Contrast Enhancer, afhankelijk van de huidige inhoud, zonder afbreuk te doen aan de beeldkwaliteit.



Tijdens de lange levensduur van 20.000 uur hoeft de lamp niet te worden vervangen en is er veel minder onderhoud nodig. Dankzij de IPX5-certificering is de LH650 volledig beschermd tegen stof. Dit bespaart op vervolgkosten gedurende de jaren dat de LH650 het bedrijf vergezelt.

Intuïtief gebruik gegarandeerd

De BenQ LH650 is compatibel met marktleidende projectorbesturingssystemen, zoals Crestron, AMX en PJ-Link, waardoor netwerkbesturing via LAN en soepele integratie in bestaande bedrijfsnetwerken mogelijk is. Beheerders zullen het gemakkelijker vinden om BenQ projectoren centraal te updaten omdat ze allemaal tegelijkertijd via het netwerk kunnen worden bijgewerkt.



De LH650 is geschikt voor desktop projectie of plafondmontage en is compatibel met standaard plafondbeugels. Ongeacht de locatie en geprojecteerde hoek, 2D Keystone en Corner Fit correcties zorgen voor perfect uitgelijnde presentaties.