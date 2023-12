Ervaar de technologie van TCL nu in MediaMarkt Rotterdam Tech Village

Afgelopen dinsdag is de grootste shop-in-shop van TCL in MediaMarkt Tech Village in Rotterdam geopend. In deze ruimte kunnen bezoekers de producten van TCL ervaren, zowel soundbars als het ruime assortiment aan tv’s.

Door de ruime opzet van de shop-in-shop beleeft iedereen de ultieme TCL-entertainment ervaring. Frederic Langin, CCO TCL Europe en Yann Guiho Loyer, Country Manager TCL Benelux waren aanwezig om de ruimte samen met Bas Eijssink en Michael Keet van MediaMarkt te openen. “Het is fantastisch dat we bij MediaMarkt onze tweede shop-in-shop mogen openen. Op deze manier komen de producten tot leven en kunnen wij klanten laten zien wat TCL allemaal te bieden heeft, ” aldus Frederic Langin.

Ook bij MediaMarkt kijken ze trots naar de samenwerking met TCL. Bas Eijssink, Managing Director Commercial MediaMarkt Benelux, zegt over de opening: “Onze Experience Electronics propositie, waar het meest uitgebreide assortiment samenkomt met de service-elementen die wij bieden, vormt de kern van onze strategie. Daarbij hoort TCL, als nummer twee van de wereld in televisies, vertegenwoordigd te zijn. Met deze shop-in-shop, de tweede in Nederland, kunnen we dit mooie merk nog beter aan onze klanten presenteren.”

Michael Keet, Chief Customer Officer van MediaMarkt Rotterdam Tech Village voegt hieraan toe: “Wij vinden het belangrijk dat onze klanten producten in onze winkel echt kunnen beleven. Met deze een shop-in-shop hebben we hierin weer een mooie nieuwe stap gezet. TCL staat bekend om baanbrekende technologieën op het gebied van beeld- en geluidskwaliteit. Fantastisch om dat op deze manier aan onze klanten te kunnen demonstreren.”