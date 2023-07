Netflix' nieuwe profiel feature maakt het stoppen van wachtwoorden delen minder vervelend

Netflix heeft een erg fijne update uitgebracht voor zijn feature voor het delen van profielen. Vanaf gisteren kan je je profiel overdragen naar een bestaand Netflix-account zonder daarbij onder andere je kijkgeschiedenis te verliezen.

Ondanks het feit dat Netflix toch nog wel de beste streamingdienst in de wereld is, zorgt de manier waarop het bedrijf het delen van wachtwoorden heeft aangepakt wel voor een aantal problemen bij sommige gebruikers. Tot nu toe kon je niet je de details van je profiel, je kijkgeschiedenis en je voorkeuren met je mee nemen naar een nieuw account als je geforceerd werd om te stoppen met het gebruiken van het account van iemand anders.

Als je bijvoorbeeld een account niet meer kon gebruiken, omdat je ex de eigenaar was, dan moest je helemaal opnieuw beginnen met je profiel. Dat is gelukkig nu niet langer het geval en je kan dus meteen na het wisselen van account verder met het bingewatchen van de beste Netflix-series.

Zo kun je je Netflix-profiel overdragen vanuit het account van iemand anders

Netflix heeft zijn feature voor het overdragen van profielen geüpdatet. Deze feature werd voor het eerst uitgerold in oktober vorig jaar en daarmee kon je je Netflix-profiel overdragen naar een ander account, maar het kon eerst alleen een gloednieuw Netflix-account zijn. Dat was niet ideaal als je misschien nog een bestaand Netflix-account had die al even niet meer had gebruikt sinds je het account van je partner of huisgenoot deelde.

De update van deze week brengt daar verandering in, want je kan nu ook een bestaand account kiezen om niet alleen je profiel, maar ook de bestaande kijkgeschiedenis en voorkeuren naar over te dragen. Je moet daarvoor wel toegang hebben tot het e-mailadres van dat account en je moet het wachtwoord natuurlijk nog weten. Als dat het geval is kan je die details invoeren en al je data overdragen naar het bestaande account. Zo gemakkelijk is het nu.

Je kan de feature voor het overdragen van je profiel vinden onder het icoon van je account. Als je op de Netflix-website over je profielicoon zweeft met de muis, dan zie je 'Profiel overdragen' als optie in het menu dat vervolgens verschijnt. Het hele overdragingsproces werkt inmiddels vrij vlot.

Netflix doet dit natuurlijk niet echt om gebruikers een gunst te doen. Het is simpelweg ontworpen om dit nieuwe beleid voor het tegengaan van het delen van wachtwoorden soepeler te laten verlopen door het iets gemakkelijker te maken om afscheid te nemen van het gedeelde account dat je niet meer mag gebruiken. Wat de reden vanuit Netflix dan ook is, het is een fijne optie om te hebben in deze situatie.

Het zou mooi zijn als Netflix nu nog iets zou bedenken voor families die hun account willen delen, maar niet allemaal op hetzelfde adres wonen. Als gescheiden ouders met kinderen bijvoorbeeld op twee adressen Netflix willen kunnen kijken, dan moeten ze nu minstens 3,99 euro per maand extra betalen voor één extra lid of 7,98 euro voor het maximum van twee extra leden. Als je dan nog niet genoeg profielen hebt, dan moet je in het ergste geval een volledig extra abonnement afsluiten voor maximaal 15,99 euro per maand in Nederland of 17,99 euro per maand in België. De totale kosten worden dan toch wel extreem hoog vergeleken met bijvoorbeeld de 6,99 per maand die je betaalt voor Apple TV Plus en die streamingdienst boeit het (nog) niet via welk adres er wordt gestreamd.