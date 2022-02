De Samsung Galaxy S22 Ultra is het naadloze huwelijk tussen de Galaxy Note en de high-end Galaxy S-telefoons van de afgelopen jaren. De specificaties zijn indrukwekkend, de S Pen zit verwerkt in het toestel, en ook over de rest zijn we erg te spreken. De prijs is merkwaardig hoog, maar de S22 Ultra lijkt een absolute aanrader voor iedereen die een high-end smartphone met stylus zoekt.

De Samsung Galaxy S22 Ultra lijkt niet op en voelt niet echt aan als een toestel uit de Galaxy S-serie. Dat heeft er alles mee te maken dat de fabrikant veel designelementen van de Galaxy Note-serie heeft gestopt in dit apparaat.

Dit is de liefdesbaby van alles wat de Galaxy S- en Galaxy Note-series zo goed maakt, maar het design lijkt duidelijk meer op laatstgenoemde.

In 2021 koos Samsung ervoor om geen Galaxy Note uit te brengen. Hoewel de fabrikant nog niet officieel heeft bevestigd dat er nooit meer een Note-toestel komt, lijkt de S22 Ultra de nagel aan de doodskist te zijn voor de Note. De Note is volgens Samsung-topmensen vanaf nu af aan meer een 'beleving' dan een product.

De S Pen en het hoekige design van de Galaxy Note-serie zijn verwerkt in de Galaxy S22 Ultra. Zoek je naar een krachtig vlaggenschip met stylus in 2022, dan is dit waarschijnlijk je beste optie.

Samsung Galaxy S22 Ultra releasedatum en prijs

(Image credit: Future)

De Samsung Galaxy S22 Ultra kent een adviesprijs van 1.249 euro voor het instapmodel met 8GB RAM en 128GB opslaggeheugen. De versie met 12GB RAM en 256GB opslaggeheugen kent een adviesprijs van 1.349 euro, en voor het model met 512GB was je 1.529 euro kwijt.

Het is mogelijk om een pre-order te plaatsen voor de Samsung Galaxy S22 Ultra. De verkoop start op vrijdag 25 februari.

Design en display

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 2 (Image credit: Future)

Het design van de Galaxy S22 Ultra lijkt meer op dat van een Note-toestel dan een Galaxy S-model. Zo zijn de randen aan de boven- en onderzijde plat, en is er sprake van een schermcurve die opgaat in de behuizing aan beide kanten. Het algehele design is nogal hoekig en verschilt veel van de Galaxy S22 en Galaxy S22 Plus.

Het camerablok is ook vervangen bij de S22 Ultra. In plaats daarvan bevindt elke lens zich min of meer op zijn eigen eilandje. Wel steken de lenzen nog iets uit. De achterzijde van het toestel is gemaakt van metaal met een geborstelde finish. In de praktijk voelt de smartphone erg degelijk en premium aan.

Je hebt de keuze uit vier kleuropties: Phantom Black, Phantom White, Burgundy en Green. De groene optie is aan de donkere kant en een welkome nieuwe kleur in het assortiment.

Vergis je ook niet over de grootte: de Samsung Galaxy S22 Ultra is behoorlijk groot te noemen. Heb je kleine(re) handen, dan raden we voor aanschaf aan om eerst fysiek aan de slag te gaan met het toestel.

De afmetingen van de Galaxy S22 Ultra bedragen 163,3 x 77,9 x 8,9 millimeter. Hij is daarmee een tikkeltje dikker dan voorgaande Note-telefoons, en met 229 gram is hij ook aan de zware kant. Het toestel is prettig in gebruik met beide handen, maar kan nogal zwaar aanvoelen als je hem met een hand vasthoudt en met de andere de S Pen gebruikt.

De schermdiagonaal van de Galaxy S22 Ultra bedraagt 6,8 inch en kent een QHD+ resolutie. Het gaat hier om een AMOLED-paneel en er is sprake van een variabele verversingssnelheid van maximaal 120Hz. Met deze hoge verversingssnelheid geniet je van soepele animaties tijdens het swipen, scrollen en gamen. De smartphone herkent automatisch of de hoge verversingssnelheid nodig is. Zo niet, dan schakelt deze het aantal Hertz terug, wat de batterijduur ten goede komt.

Een sluitend oordeel over het display laat nog even op zich wachten, maar tot dusver zijn we erg positief. Het scherm is helder, levendig en fel genoeg voor alledaags gebruik. In combinatie met het formaat van het display is de S22 Ultra uitermate geschikt voor het streamen van media en spelen van games.

Er zit een vingerafdrukscanner onder het display, maar daar zullen we in onze volledige review uitgebreid op terugkomen.

Camera

(Image credit: Future)

De camera-opzet van de S22 Ultra is verrassend vergelijkbaar met die van de Galaxy S21 Ultra. Er zit onder meer een primaire 108MP f/2.2 camera met 85 graden gezichtsveld en een 12MP f/2.2 groothoekcamera met 120 graden gezichtsveld.

Net als bij het vorige model treffen we twee 10MP telefotocamera's aan. De Space Zoom is terug van weggeweest op deze smartphone en biedt tot wel 100x digitale zoom aan. In onze tests blijkt 100x zoom soms best bruikbaar te zijn, al is het redelijk lastig om met scherp te schieten als je zo ver bent ingezoomd.

Het betekent wel dat andere zoomfuncties van de camera bruikbaar zijn, zeker als je achteraf nog zo ver kunt inzoomen. Bij 10x zoom zagen we nog voldoende plaatjes die mooi genoeg waren om te delen bijvoorbeeld.

Een sluitend oordeel laat nog even op zich wachten, wanneer we meer tijd hebben kunnen besteden met de geavanceerde camera-opzet.

Aan de voorzijde zit een 40MP frontcamera gemonteerd. De eerste resultaten stemden ons in ieder geval tevreden.

Prestaties en batterijduur

Samsung Galaxy S22 Ultra camera-opstelling in vergelijking met de S22 Plus (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

In Europa rust Samsung de Galaxy S22-serie uit met zijn eigen Exynos 2200-chipset. We moeten het beestje nog wat vaker flink op zijn staart trappen voor een sluitend oordeel. Benchmarks wijzen erop dat de Exynos 2200 slechts minimale verbeteringen brengt ten opzichte van de Exynos 990 die in Galaxy S21-serie zit. Ook al is dat het geval, dan blijft de S22 Ultra ontzettend krachtig. Gamen, zware apps gebruiken en multitasken vormen geen probleem.

Ga je voor het instapmodel van de S22 Ultra, dan krijg je 8GB RAM en 128GB opslaggeheugen. Het model met 256GB opslaggeheugen beschikt over 12GB RAM, net als de variant met 512GB en 1TB opslaggeheugen. Saillant detail: in tegenstelling tot bij de S21 Ultra is er geen mogelijkheid om een S22 Ultra met 16GB RAM aan te schaffen.

Houd er verder rekening mee dat je als gebruiker het opslaggeheugen niet achteraf kunt uitbreiden aan de hand van een microSD-kaartje.

(Image credit: Future)

We moeten de Galaxy S22 Ultra voor langere tijd gebruiken om iets zinnigs te zeggen over de batterijduur. Wel weten we dat er 5.000mAh aan accucapaciteit onder de motorkap zit, wat gelijk is aan de capaciteit van de S21 Ultra.

Zijn voorganger kent een solide batterijduur, maar behoort zeker niet tot de beste van de markt. Als dat een indicatie geeft van wat we kunnen verwachten, dan mag je erop rekenen dat de S22 Ultra vrij makkelijk een volledige dag meegaat. Verwacht echter niet dat er een tweede dag in zit.

Samsung heeft zijn laadsnelheden van een boost voorzien. De Galaxy S22-serie is nu compatibel met 45W laders. We moeten nog te horen krijgen hoe snel de smartphones hierdoor exact opgeladen kunnen worden, maar reken in ieder geval op snellere laadtijden dan bij de S21-serie. Die toestellen ondersteunen immers maximaal 25W laden.

Houd er rekening mee dat Samsung geen adapter meelevert. Je moet dus zelf een 45W lader kopen, wil je van de maximale snelheid genieten. Draadloos laden wordt ondersteund met een maximale snelheid van 15W.

Voorlopig oordeel

The Samsung Galaxy S22 Ultra in two colors (Image credit: Future)

Voor iedereen die de behoefte voelt een S Pen te gebruiken, én stiekem al jaren wacht op de terugkeer van het iconische Galaxy Note-uiterlijk, is de Galaxy S22 Ultra hét te hebben toestel. De nieuwe Ultra biedt alles wat de Samsung Note-telefoons boden, er zit alleen een ander naamplaatje opgeplakt.

Ben je momenteel in het bezit van een Samsung Galaxy S20 Ultra of Galaxy S21 Ultra, dan zien we niet al te veel redenen om over te stappen. Ben je echter op zoek naar een krachtig vlaggenschip met stylus-ondersteuning en tal van andere interessante specs? Dan is de kans bijzonder klein dat je tegen betere opties aanloopt dit jaar.