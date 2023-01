Het touchscreen van de JBL Tour Pro 2 is een geweldige toevoeging. Helaas klinken de oortjes niet zo geweldig. De hoge tonen zijn vrij schel en het algemene geluidsprofiel is niet heel dynamisch. Er wordt iets te veel op de bas gefocust en de equalizer helpt helaas ook niet heel veel om deze problemen op te lossen.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

JBL Tour Pro 2: review in een notendop

JBL staat bekend om zijn uitstekende audioproducten, die vaak verrassend betaalbaar zijn voor wat ze allemaal kunnen. Normaal gesproken klinken deze producten dan ook vrijwel altijd erg goed voor de prijs. Wat gebeurt er dan als het bedrijf ineens kiest om een duurder paar oortjes uit te brengen met allerlei premium functies, zoals actieve noise-cancelling en een uniek touchscreen display op de oplaadcase? Komen deze oordopjes op onze lijst van de beste noise-cancelling oordopjes te staan? Het is een beetje een twijfelgeval.

De JBL Tour Pro 2 staan (qua prijs) boven de andere oortjes van het merk, waaronder de geweldige JBL Live Pro 2-oortjes. Die oortjes bevatten de beste actieve noise-cancelling die we ooit hebben gehoord binnen die prijsklasse. De grootste upgrades zijn al meteen duidelijk te zien. Er zit namelijk een kleurenscherm met touchscreen op de voorkant van de oplaadcase. Wij vonden dit een erg mooie toevoeging. Het is leuk om te gebruiken en het kan ook erg handig zijn, want je kunt er bijvoorbeeld ook oproepen mee beantwoorden (dat is soms nogal zoeken als je het met de oortjes zelf wil doen). Via het scherm krijg je ook gemakkelijk toegang tot de ANC-profielen, alarmen, ruimtelijke audio en andere functies. We merkten tijdens het testen dat we veel sneller geneigd waren om met de equalizer en andere functies te spelen dan normaal gesproken het geval is wanneer je daarvoor de menu's van de bijbehorende app moet doorspitten.

We hadden eigenlijk verwacht dat de toevoeging van dit scherm ook zou zorgen voor een wat minder indrukwekkende batterijduur, maar de 50 uur aan totale speeltijd (of 30 uur met ANC aan) klopte wel ongeveer en 10 uur in de oortjes zelf is erg fijn. Met de snellaadfunctie kun je na 10 minuten opladen alweer vijf uur lang verder met luisteren.

Dit zijn zeker functies en specificaties die we graag zien op de beste draadloze oortjes, maar helaas kunnen we deze niet zo gemakkelijk toevoegen aan die lijst. Dat vinden we zelf ook jammer, want de oortjes hebben een erg mooi design en geluidstestfuncties zoals de 'Personi-fi'-test zijn heel handig. Personi-fi is een van de meest grondige audiotests die we ooit hebben gezien op oortjes.

Maar wat we ook proberen, we komen niet van het blikkerige en ongenuanceerde geluidsprofiel af. Als we de bas wat aanpassen, dan klinken de middentonen weer minder duidelijk. De hoge tonen komen vaak ook nogal schel over. We hebben veel instellingen geprobeerd om een iets dynamischer geluid te creëren, maar de geluidskwaliteit blijft een beetje matig. Je kunt wisselen van EQ-profiel, een nieuwe audiotest doen of verschillende ANC-opties gebruiken om het geluidsprofiel wat te wijzigen, maar het wordt er vervolgens meestal niet beter op. Bij elke combinatie was er wel iets in het geluid dat we misten en iets dat we liever niet wilden horen.

In de eerste instantie waren we ook niet heel erg blij met de ANC, omdat er constant een duidelijk sissend geluid aanwezig was, maar door de 'Leakage compensation' en 'Ear canal compensation' aan te zetten, verdwijnt dat geluid en klinkt het verder redelijk neutraal. De actieve noise-cancelling werkt verder wel goed. Het is alleen een beetje jammer dat de slider voor de transparantiemodus (die schakelt tussen 7 verschillende standen voor geluidsfiltering) verdwijnt op het moment dat je de ANC aanzet. Er verschijnt dan in plaats van die slider een optie om 'Adaptive ANC' aan te zetten, maar de ANC kan je dan dus ook niet zelf via een slider van sterkte veranderen.

In 2023 hangt het succes van premium oortjes toch wel echt af van de geluidskwaliteit die ze kunnen leveren. Er zijn namelijk inmiddels zo veel goedkope opties die voor veel minder geld een hele hoop functies hebben. Dit is dus ook het gebied waarop de JBL Tour Pro 2-oortjes niet heel sterk zijn vergeleken met de concurrentie. Het is echt het enige grote minpunt, want het scherm is fantastisch, de app is geweldig en het design is ook erg mooi. Maar nogmaals: geluidskwaliteit is toch echt het belangrijkste.

De oplaadcase maakt het veel gemakkelijker om een telefoontje op te nemen. (Image credit: Future)

JBL Tour Pro 2: prijs en releasedatum

Verkrijgbaar vanaf januari 2023

Adviesprijs van 249 euro

De JBL Tour Pro 2-oortjes worden vanaf januari 2023 verkocht voor 249 euro. Er zijn twee kleurvarianten: champagne en zwart.

Met die prijs belanden ze in dezelfde categorie als de Apple AirPods Pro 2 (299 euro) en de Bose QuietComfort Earbuds 2 (299,95 euro). Dit zijn een aantal van de beste draadloze oortjes die je vandaag de dag kan kopen. Bovenaan deze categorie staan ook nog de Sony WF-1000XM4 Wireless Earbuds met een adviesprijs van 280 euro (maar deze oortjes zijn vaak wel voor minder te krijgen).

De JBL Tour Pro 2-oortjes hebben dus ook een te hoge prijs om in de budgetvriendelijke prijsklasse te passen samen met oortjes zoals de Cambridge Audio Melomania 1 Plus , de Beats Studio Buds en de Lypertek PurePlay Z3 2.0 . Dat zijn voor hun prijs ook redelijk goede opties (al hebben ze niet allemaal net zo veel functies).

Voor deze prijs zou de JBL Tour Pro 2 echt een goede koop zijn als de geluidskwaliteit net zo indrukwekkend was als het splinternieuwe touchscreen op de oplaadcase.

(Image credit: Future)

JBL Tour Pro 2: design

'Smart' oplaadcase is een geweldige toevoeging

Batterijduur is verrassend goed

Pasvorm is niet voor iedereen ideaal, waardoor ze soms minder goed afsluiten

Net als alle Apple AirPods, de Honor Earbuds 3 Pro, de Huawei Freebuds Pro 2 en de Nothing Ear (1) (om maar een paar voorbeelden te noemen) hebben de JBL Tour Pro 2-oortjes kleine steeltjes. Ondanks dat de behuizing op het eerste gezicht een beetje onhandig en groot leek, hadden de testpersonen met kleinere oren juist vrij snel een goede pasvorm gevonden met de kleinere oordopjes die worden meegeleverd. Mensen met grotere oren zullen het misschien lastiger vinden om de juiste pasvorm te vinden. Er worden maar drie maten oordopjes meegeleverd en bij sommige grote oren kon er zelfs tijdens onze tests met de grootste oordopjes (en veel geduw en gedraai) geen goede afsluiting van het gehoorkanaal worden gecreëerd.

JBL heeft gekozen voor een iets hoekiger design dan de AirPods, die juist nergens hoekige randen hebben. Toch ziet het design van deze oortjes er ook echt high-end uit. De onderkant van de oplaadcase heeft een rubberen textuur, zodat je hem bijvoorbeeld niet zo snel van je bureau afduwt.

De 10 mm dynamische drivers zijn een flinke upgrade ten opzichte van de 6,8 mm drivers in de JBL Tour Pro+-oortjes en er is ondersteuning voor Bluetooth 5.3 LE-audio aanwezig. Helaas is er dan weer geen ondersteuning voor hi-res audiocodecs, zoals LDAC en aptX (standaard, HD Low Latency of welke versie dan ook).

Qua batterijduur zijn ze sterker dan veel van de concurrenten. Er is 50 uur aan speeltijd (30 uur met ANC aan) en met de oortjes zelf kan je 10 uur lang luisteren voordat je weer moet opladen. Vergeleken daarbij houden de Sony XM4-oortjes het maar 8 uur vol en hebben ze maar 16 uur extra batterijduur in de oplaadcase zitten. De Apple AirPods Pro 2 bieden maar 6 uur, maar bieden dan wel weer 30 uur in de oplaadcase. Met de snellaadfunctie kan je na 10 minuten opladen met een kabel weer zo'n vijf uur lang verder luisteren. De oplaadcase kan verder ook nog draadloos worden opgeladen.

Er lijkt geen sprake te zijn van een IP-certificering voor water- en/of stofbestendigheid. Dat terwijl veel oortjes uit deze klasse toch in ieder geval een IPX4-certificering hebben, waarmee ze bestand zijn tegen flink zweten tijdens het sporten).

Design: 4/5

De JBL Headphones-app biedt veel verschillende opties en is erg gebruiksvriendelijk. (Image credit: Future)

JBL Tour Pro 2: functies

Uitstekende app met ook verschillende opties voor het oplaadcasescherm

Nuttige tests voor het geluidsprofiel en de pasvorm

ANC is veel minder effectief dan op de AirPods Pro

Je kunt het geluid van de oortjes aanpassen door een geluidsprofiel te kiezen dat het beste bij jou past in de Personi-fi 2.0-software. De tests om je geluidsprofiel te bepalen beginnen met een test om te zien hoeveel omgevingsgeluid er aanwezig is (het is handig om de test op een rustige plek te doen). Vervolgens is er een test om te kijken of de oortjes goed passen (er wordt gecheckt of je gehoorgang goed is afgesloten). Daarna worden er negen verschillende piepjes afgespeeld in allebei je oren. De bedoeling is dan dat je je vinger van het oortje afhaalt wanneer je het geluid niet meer kan horen. We merkten wel dat we een iets ander resultaat kregen toen we de test een tweede keer deden, maar na die tweede keer klonk het wel wat beter voor ons.

Dat was nog niet de laatste test, want er is nog een andere test voor je gehoorgang (die dit keer wel het beste in een luidruchtige omgeving kan worden gedaan). Er wordt dan weer wat muziek afgespeeld en dan zal je vanzelf merken dat de hybride 'True Adaptive ANC' wordt ingeschakeld. We merkten in de eerste instantie wel een sissend geluid met ANC aan na deze test, maar je kan in de instellingen aanpassingen doen aan de ANC en de opties voor compensatie voor het lekken van audio en compensatie voor je gehoorgang aanzetten. Daarmee ging bij ons het sissende geluid weg. Geluiden zoals van bijvoorbeeld een kacheltje op het werk worden gemakkelijk gedempt door de ANC op de Tour Pro 2-oortjes. We merkten dat er wel audio naar binnen lekte van bijvoorbeeld auto's die buiten voorbij reden en het klikken van hoge hakken op de straat. Als je dan wisselt naar de Apple AirPods Pro 2, dan merk je dat ook die achtergrondgeluiden wegvallen, waar de Tour Pro 2-oortjes dus nog wel moeite mee hebben.

Er zitten zes microfoons op de oortjes en deze zorgden tijdens onze tests voor enorm duidelijke audio. De ingebouwde stemherkenning kan reageren op jouw stem. Als je begint te praten, dan kan de muziek automatisch worden gepauzeerd en de transparantiemodus worden geactiveerd, zodat je geluiden (stemmen) uit je omgeving goed kan horen totdat je gesprek voorbij is. Dat is een erg handige functie en gelukkig kun je het ook aanpassen tussen laag, gemiddeld en hoog om te bepalen hoe hard er moet worden gepraat om deze functie te activeren. Het opnemen en bedienen van telefoontjes via de oortjes werkt ook heel gemakkelijk. Maar dat zijn niet de enige twee functies die je vindt op de Tour Pro 2-oortjes. Zo vind je op de oortjes ook een equalizer met vijf vooraf ingestelde profielen (of je kunt je eigen profiel maken), ruimtelijk geluid met verschillende profielen voor muziek, films en games, "slimme" audio- en videomodi, de 'SilentNow'-functie (waarmee je ANC aan kan laten, maar geen verbinding meer maakt met Bluetooth, zodat je bijvoorbeeld een dutje kan doen), 'Personal Sound Amplification' (om bepaalde geluiden uit de omgeving per oor te kunnen versterken), een optionele limiet voor het volume en een optie om je oortjes terug te vinden als je ze kwijt bent. In de oplaadcase vind je nog meer functies terug, maar daar komen we zo op terug.

De oortjes zelf maken gebruik van touch controls bovenaan de steel. Noise cancelling kan je aan- en uitzetten door één keer op het linker oortje te tikken. Twee keer links tikken zet de 'TalkThru'-transparantiemodus aan en door te tikken en je vinger ingedrukt te houden, kan je bijvoorbeeld Siri activeren. Deze controls zijn ook (gedeeltelijk) aan te passen. Je kunt niet per actie bepalen welke functie deze uitvoert, maar je kunt wel tussen een aantal functies kiezen per actie. Dat betekent dat als je het volume op de oortjes zelf wil bedienen, dat je óf de transparantiemodus óf de opties voor het afspelen, pauzeren en bedienen van de muziek niet meer kunt activeren via de oortjes. Dat zien we wel vaker op oortjes en het is niet heel erg, maar het is wel een beetje jammer dat de acties niet volledig aanpasbaar zijn.

Gelukkig helpt de oplaadcase wel door nog meer opties voor de bediening aan te bieden. Het touchscreen reageert goed is erg fijn om te gebruiken. Je kan het volume ook gemakkelijk regelen op de oplaadcase door naar het scherm voor volume te gaan en heen en weer te swipen over het scherm. Zo hoef je het bijvoorbeeld dus ook niet via de oortjes zelf te regelen. Dit is een erg handige toevoeging en er zijn nog meer handige opties voor het scherm op de oplaadcase, die je kan activeren in de JBL Headphones-app. Je kan de helderheid van het scherm aanpassen, kiezen uit vijf verschillende screensavers, notificaties laten zien van je berichten en kiezen welke van de zeven snelkoppelingen voor bepaalde functies je via het scherm wil kunnen gebruiken. Je kan het dan zelf dus een beetje instellen met de functies waar je ook echt gebruik van maakt.

We zijn dus grote fans van dit kleine scherm, maar JBL beloofde nog meer handige functies voor het scherm, zoals het inzien van je oproepgeschiedenis en notificaties en berichten van sociale media. We kunnen op het scherm wel zien wanneer er bijvoorbeeld een e-mail binnenkomt, maar we kunnen berichten en notificaties niet lezen via de oplaadcase. JBL heeft ook bevestigd dat je voor nu inderdaad ook alleen notificaties van telefoontjes kan zien. Het zou mooi zijn als er in de toekomst meer opties beschikbaar worden, maar het is al erg fijn dat je dus een telefoontje kan beantwoorden met een tik op het touchscreen en dat je gemakkelijk door de geluidsprofielen kan scrollen zonder de app te openen.

Functies: 4,5/5

Het oortje gaat redelijk diep het oor in en blijft goed zitten in onze (wat kleinere) oren. (Image credit: Future)

JBL Tour Pro 2: geluidskwaliteit

Geluid is een beetje overvol en de bas is soms iets te sterk

Hogen tonen zijn wat schel

Niet voor mensen die een gedetailleerd en dynamisch geluidsprofiel zoeken

Helaas wordt de review hier minder positief. We hebben de JBL Tour Pro 2-oortjes een aantal dagen lang getest met verschillende muziekbronnen. We hebben daarbij dus ook gespeeld met de EQ-profielen, maar uiteindelijk hebben we deze niet veel gebruikt, maar gekozen om bij de 'Harman-curve' te blijven. Dat is het geluidsprofiel waar JBL's moederbedrijf veel onderzoek naar heeft gedaan en wat zogenaamd de beste geluidskwaliteit voor de meeste luisteraars biedt. We hebben ook geluisterd met ons eigen Personi-fi 2.0-profiel aan en uit om te kijken wat de beste ervaring zou bieden.

Bij het testen van verschillende soorten nummers merkten we dat over het algemeen het geluid op oortjes zoals de AirPods Pro 2 ruimtelijker en gedetailleerder is. Het geluid mist ook wat nuance vanwege de hoge tonen die zo schel overkomen. Daardoor gaan bepaalde onderdelen van liedjes meer opvallen en niet op een positieve manier. Sommige hoge tonen worden enigszins irritant en andere geluiden zoals akoestische gitaren en zelfs de zang kunnen een beetje op de achtergrond komen.

Het is niet zo dat alles slecht klinkt. Het geluid is bij sommige nummers heel duidelijk gepositioneerd op een manier die we meestal alleen tegenkomen op echt krachtige koptelefoons. Toch vallen helaas dan nog steeds die hoge tonen nogal op en voelt het geluid over het algemeen tegelijkertijd overvol en niet dynamisch. Soms is de bas wel erg effectief, ook al is het geluid ervan misschien een beetje te warm. Ook de positionering van de zang is af en toe erg fijn om naar te luisteren, maar het zijn dus vooral bepaalde momenten of onderdelen van nummers waar deze oortjes goed mee omgaan en niet het algehele geluidsprofiel. Na veel luisteren vinden we het geluid helaas toch niet indrukwekkend genoeg voor deze prijsklasse.

Geluidskwaliteit: 2,5/5

De glimmende afwerking van de JBL oortjes valt op een geeft ze een stijlvol uiterlijk. (Image credit: Future)

JBL Tour Pro 2: prijs-kwaliteit

Het scherm is momenteel compleet uniek, dus de waarde ervan is lastig in te schatten

Grote beschikbaarheid aan tests voor de pasvorm en het geluidsprofiel

Audio- en ANC-kwaliteit kunnen beter voor deze prijs

De keuze voor deze oortjes hangt eigenlijk vooral af van wat je van de oplaadcase vindt. Lijkt die je echt fijn om te hebben, dan is daar momenteel geen alternatief voor en kun je dus het beste voor deze oortjes gaan. Het is alsof er een soort smartwatch is toegevoegd aan de oplaadcase voor je oortjes en het is echt leuk en handig om gebruik te maken van deze unieke functie.

Puur voor geluidskwaliteit en actieve noise-cancelling ben je beter af net bijvoorbeeld de Bose QuietComfort Earbuds 2, de Sony WF-1000XM4 en de AirPods Pro 2. Deze oortjes leveren op dat gebied veel betere prestaties en hoewel de eerste twee opties rond dezelfde prijs zitten (of zelfs iets meer) als de JBL, zijn de Sony-oortjes inmiddels al een stuk goedkoper.

Prijs-kwaliteit: 3/5

Dit is de makkelijkste manier om tussen ANC-profielen te wisselen die we ooit hebben gezien bij draadloze oortjes. (Image credit: Future)

Moet je JBL Tour Pro 2 kopen?

Swipe to scroll horizontally JBL Tour Pro 2 Categorie Opmerking Cijfer Design De oplaadcase steelt de show. Deze is leuk en handig om te gebruiken, maar let wel op of de pasvorm goed is voor jou anders heb je er niet veel aan 4/5 Functies De bijbehorende app is erg overzichtelijk en maakt het activeren en gebruiken van de grote hoeveelheid extra functies erg gemakkelijk 4,5/5 Geluidskwaliteit ANC is oké, maar de geluidskwaliteit is erg middelmatig 2,5/5 Prijs-kwaliteit Qua geluidskwaliteit kan je veel beter krijgen voor deze prijs (of minder), maar als je de oplaadcase met het scherm wil, dan is dit momenteel de enige optie 3/5

Koop ze als…

Je dat slimme scherm wil hebben

Het komt niet vaak voor dat we onder de indruk zijn van een oplaadcase van draadloze oortjes, maar deze is leuk om te gebruiken en om aan andere mensen te laten zien.

Je (onderweg) vaak aan het bellen bent

Het feit dat je maar even op het touchscreen hoeft te tikken om een telefoontje aan te nemen, scheelt veel gedoe en stress vergeleken met wanneer je telefoon in een tas zit en je moet prutsen met de touch controls op je oortjes.

Je houdt van veel extra opties en functies om je eigen ervaring mee te creëren

Als je graag wil kunnen inzien of de oortjes goed in je oor zitten en als de verschillende geluidstests je handig lijken (wij vonden ze in ieder geval wel handig), dan zijn de JBL Tour Pro 2-oortjes toch het overwegen waard.

Koop ze niet als…

Je het beste geluid wil dat je kan krijgen (voor deze prijs)

JBL's premium oortjes zijn niet bepaald geschikt voor audiofielen. Wil je de beste geluidskwaliteit voor deze prijsklasse, kijk dan naar de opties van Apple en Sony (bekijk die opties verder onderaan de review).

Je geen fan bent van oortjes met een steel eraan

Veel draadloze oortjes hebben tegenwoordig steeltjes (dankzij Apple's AirPods), maar er zijn ook zat opties voor andere ontwerpen, dus kijk vooral verder als je bijvoorbeeld liever een iets ronder design wil.

Je de ultieme ANC-ervaring wil hebben

De ANC op deze oortjes is prima, maar het is niet van dezelfde klasse als bijvoorbeeld de AirPods Pro 2 of de Bose QuietComfort Earbuds 2. Dat zijn toch echt de beste noise-cancelling oortjes op de markt momenteel.

JBL Tour 2 Pro alternatieven

Als je aan de hand van onze JBL Tour Pro 2 review toch overweegt om misschien voor oortjes te kiezen die geen oplaadcase met een scherm hebben, bekijk dan vooral ook deze drie alternatieven:

(opens in new tab) Apple AirPods Pro 2 (opens in new tab)

Heb je een iPhone en wil je een van de beste ANC-ervaringen die je kan krijgen? Kijk dan vooral naar de AirPods Pro 2. Met hun H1-chip kun je ze gemakkelijk koppelen met al je Apple-apparaten en de noise-cancelling is echt veel beter dan wat je standaard ziet op draadloze oortjes.

(opens in new tab) Sony WF-1000XM4 (opens in new tab)

De Sony XM4's staan niet voor niets bovenaan onze lijst van de beste draadloze oortjes. De geluidskwaliteit en de kwaliteit van de ANC zijn uitstekend, net als de kwaliteit van de microfoons tijdens het bellen. Hoewel ze in de eerste instantie erg prijzig waren, zijn deze oortjes inmiddels alweer beschikbaar voor een veel lagere prijs dan de JBL Tour Pro 2-oortjes.