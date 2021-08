HP Pavilion Aero 13 review

Review in een notendop

HP heeft de nieuwe Pavilion Aero 13 op de markt gebracht als draagbaar en lichtgewicht alternatief voor de Spectre- en Envy-reeks. Het apparaat beschikt over eenzelfde look and feel, maar met een extreem lichte behuizing van minder dan een kilo.

De Aero 13 beschikt over een mooi helder en levendig 13,3 inch IPS-display met 16:10-beeldverhouding. Content spat van het scherm en er past bovendien meer inhoud op het beeld dan bij een 16:9-scherm. Je krijgt voor het formaat een prima Full HD-resolutie terug en een verversingssnelheid van 60Hz.

Aan boord van de Aero 13 is een AMD Ryzen 5 5600U of Ryzen 7 5800U te vinden. Deze CPU's zorgen voor sterke prestaties. Verder is er 8GB RAM-geheugen beschikbaar en 512GB SSD-opslag.

Het geluid dat de laptop produceert valt erg tegen. Het klinkt blikkerig en heeft vooral last van een gebrek aan lage tonen. Het is een geweldig multimedia-apparaat op het gebied van beeld, maar op audiogebied laat het te wensen over.

Hoewel de behuizing erg dun is, zijn er genoeg poorten aanwezig voor je dagelijks productiviteit. Het toetsenbord is aangenaam, zoals we gewend zijn van HP-laptops, al vinden we het trackpad ietwat onprettig in gebruik.

De batterijduur is een van de sterkste punten van de laptop. Na een volledige werk- of schooldag kun je nog een paar uur naar je favoriete films en series kijken dankzij een batterijduur van rond de tien uur.

HP Pavilion Aero 13: prijs en beschikbaarheid

De HP Pavilion Aero 13 is in Nederland verkrijgbaar in de kleuren Natural Silver (vanaf 779 euro) en Pale Rose Gold (vanaf 799 euro). Bij deze configuraties ontvang je een AMD Ryzen 5 5600U (6 cores/12 threads) aan boord, evenals 8GB RAM-geheugen en een 512GB SSD.

Voor 869 euro is er een configuratie beschikbaar met een betere processor, namelijk de AMD Ryzen 7 5800U (8 cores/16 threads). Het RAM-geheugen en de opslag blijft hierbij gelijk aan de andere opties.

De Aero 13 is een stuk goedkoper dan de 13 inch Lenovo ThinkPad X1 Nano, die vanaf 1.595 euro verkrijgbaar is. Ook de HP Spectre x360 (13 inch) is beschikbaar vanaf een hoger prijskaartje (minstens 1.299 euro). Dit maakt de prijs van de HP Pavilion Aero 13 zeer aantrekkelijk, hoewel erbij gezegd moet worden dat de zojuist genoemde laptops hun eigen unique selling points hebben.

Design

De HP Pavilion Aero 13 heeft een strak en tijdloos design. Bovendien is de laptop beschikbaar in een unieke roségouden afwerking. (Image credit: TechRadar)

Specificaties Dit is de configuratie van de HP Pavilion Aero 13 (be0125nd) die we getest hebben: Processor: AMD Ryzen 5 5600U (tot 4,2 GHz boostkloksnelheid, 16MB L3-cache, 6 cores, 12 threads)

Grafische kaart: AMD Radeon (geïntegreerd)

RAM-geheugen: 8GB DDR4 (3.200MHz)

Scherm: 13,3 inch FHD (1.920 x 1.080)

Opslag: 512GB SSD (PCIe, NVMe, M.2)

Poorten: 2x SuperSpeed USB-A, 1x SuperSpeed USB-C, 1x HDMI 2.0, combi koptelefoon/microfoon-aansluiting

Connectiviteit: Realtek Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

Camera: HP Wide Vision 720p HD-camera

Afmetingen: 29,7 x 20,9 x 1,69 cm

De HP Pavilion Aero 13 heeft een strak, slank en gestroomlijnd ontwerp. De behuizing bestaat uit een lichtgewicht magnesium frame. Het apparaat weegt minder dan één kilo. Het is dan ook een erg compacte laptop die je gemakkelijk overal mee naartoe neemt. Bovendien ga je dankzij het tijdloze design in stijl naar je werk of colleges toe.

In Nederland is de laptop beschikbaar in de kleuren Natural Silver en Pale Rose Gold. Voor deze review zijn we aan de slag gegaan met de roségouden variant. Pale Rose Gold geeft de laptop een unieke uitstraling, zonder dat het afdoet aan de degelijke look and feel.

De roségouden finish valt op de redactie niet bij iedereen in de smaak, maar het is een goede optie voor eenieder die wat meer wil opvallen. Bovendien is er ook een zilveren model aanwezig, in het geval je het liever op safe speelt.

Hoewel de Aero 13 met een lager prijskaartje komt dan de HP Envy- en Spectre-reeks bij lancering, is de bouwkwaliteit erg goed te noemen. Het apparaat voelt stevig en goed doordacht aan.

Rondom het display zijn redelijk dunne randen aan de zijkanten te vinden, wat het strakke ontwerp versterkt. Er is gekozen voor kunststof randen rondom het scherm, wat naar onze mening altijd een jammere keuze is (voornamelijk aangezien je hier veel tegenaan zal kijken). Het doet wat af aan een premium uitstraling en laat het geheel er wat goedkoper uitzien. Gezien het relatief lage prijskaartje van de Pavilion Aero 13 kunnen we deze keuze van HP echter wel begrijpen.

Het achterste deel van de onderkant van de laptop wordt omhoog getild door de deksel, waardoor de warmte beter kwijt kan. (Image credit: TechRadar)

De HP Pavilion Aero 13 heeft een dunne behuizing en maakt slim gebruik van de poorten. Naast een volwaardige HDMI-poort en een USB-C-poort zijn er twee USB-A-poorten aanwezig met een uitklapbaar lipje om de behuizing zo dun mogelijk te houden. De laptop beschikt ook over een 3,5 mm koptelefoonaansluiting en uiteraard een poort voor de voedingskabel. Het enige wat naar onze mening ontbreekt is een (micro)SD-kaartlezer.

Bij het openklappen van het scherm merk je op dat de laptop op het deksel rust. De onderkant van de laptop wordt aan de achterkant als het ware omhoog gebracht. Hierdoor is het mogelijk om de USB-A-poorten te gebruiken. Ook creëert het meer ruimte om te ademen, wat de koeling ten goede komt.

Het toetsenbord van de HP Pavilion Aero 13 tikt lekker weg. (Image credit: TechRadar)

Het toetsenbord (met achtergrondverlichting) van de HP Pavilion Aero 13 benut de volledige horizontale ruimte van de laptop. Hoewel het om een compacte laptop gaat, zijn de toetsen lekker groot en zijn alle voor de hand liggende sneltoetsen aanwezig, waaronder sneltoetsen voor het beheren van het volume en voor het afspelen van media.

De toetsen tikken lekker weg, maken weinig geluid tijdens het typen en bieden een aangename aanslag van je vingers. Er is bovendien weinig vering op te merken. De ruimte tussen de toetsen is groot genoeg om ervoor te zorgen dat je niet snel per ongeluk de verkeerde toets aanslaat.

Het trackpad is groot en responsief. Wel blijven onze vingers relatief snel plakken aan de behuizing, wat het bedienen van de virtuele muis ietwat lastiger maakt. Het vegen met je vingers op het trackpad verloopt hierdoor soms wat stroef, al zal je het naar verloop van tijd niet meer opmerken.

Onder de pijltjestoetsen is een handige vingerafdrukscanner verwerkt, waardoor je snel kunt inloggen op de laptop. Het herkennen van onze vingerafdruk gebeurt relatief snel, waardoor je in mum van tijd weer in je favoriete serie kunt duiken of aan de slag kunt met je werkzaamheden.

Display

Het display van de Aero 13 is scherp en helder af te lezen. Ook bij veel lichtinval is het scherm goed te gebruiken, al worden er wel wat reflecties zichtbaar. (Image credit: TechRadar)

Het display van de HP Pavilion Aero 13 betreft een 13,3 inch IPS-scherm. De beeldverhouding van 16:10 is iets dat we steeds vaker terugzien in laptops. We vinden dat een aangename bijkomstigheid, want het zorgt ervoor dat je net dat beetje extra schermruimte krijgt; het display is namelijk wat breder dan de 16:9-variant die voorheen voornamelijk gebruikt werd. Bij een 16:10-beeldverhouding past er meer inhoud op je scherm, of het nu gaat om multimedia of documenten.

Het scherm heeft een resolutie van 1.920 x 1.080 pixels (Full HD). Voor een 13 inch laptop is dat meer dan prima. Het zorgt voor scherpe resultaten. Teksten zijn duidelijk af te lezen en audiovisuele content spat van het scherm. De kleuren zijn levendig. Het display heeft daarnaast een beeldverversing van 60Hz.

Dankzij de helderheid van maximaal 400 nits is de Aero 13 zeker te gebruiken in omgevingen met veel lichtinval. Voor een laptop in deze prijsklasse is deze hoge helderheid erg opvallend. In de buitenlucht merk je hier en daar wel wat reflecties op, maar zelfs dan is het scherm redelijk goed af te lezen.

Er is geen touchscreen aanwezig en het is ook niet mogelijk om deze optie toe te voegen in een van de configuraties. Om de prijs zodanig te kunnen drukken is het niet meer dan logisch dat deze functionaliteit ontbreekt. We kunnen het dan ook niet als een minpunt zien, maar mocht je graag een laptop met touchscreen willen, dan is de HP Spectre x360 een geweldig alternatief (al is dit tegen een hogere prijs).

Prestaties

De Pavilion Aero 13 is voorzien van een AMD Ryzen 5 5600-processor met bijpassende geïntegreerde graphics. (Image credit: TechRadar)

Aan boord van de Pavilion Aero 13 vind je een AMD Ryzen 5 5600U- of Ryzen 7 5800U-processor, afhankelijk van de configuratie die je kiest. Deze processors zijn erg rap en vergelijkbaar met een 11de generatie Intel Core i5- en Intel Core i7-CPU. Daarnaast is er 8GB aan RAM-geheugen beschikbaar, evenals 512GB aan opslaggeheugen in de vorm van een PCIe NVMe SSD.

Voor de meeste dagelijkse werkzaamheden en standaard multimedia-gebruik biedt de 8GB aan RAM genoeg werkgeheugen. Voor zwaardere taken is het wat aan de lage kant. De Pavilion Aero 13 is niet per se ontworpen om op te gamen, al kan het apparaat aardig vooruit met casual games.

De Aero 13 doet het overigens ook erg goed bij 'normaal' dagelijks gebruik. Dat wil zeggen: surfen op het internet, werken in Word-bestanden, videobellen, kijken naar films- en series, enzovoort. Met gemak zet je een hoop tabbladen open in je browser terwijl je naar een YouTube-video kijkt. Op het gebied van standaard productiviteit heb je met de Aero 13 dus weinig te klagen.

De speakers (in samenwerking met Bang & Olufsen) kunnen flink wat geluid produceren, waardoor je jouw favoriete films en series (of die belangrijke vergadering) kunt blijven volgen als een familielid er continu doorheen praat.

De audio zelf klinkt echter redelijk blikkerig (wat overigens vaker het geval is in een laptop van dit formaat). Geluidseffecten in films missen hierdoor wat body en muziek klinkt wat vlak door het gebrek aan bastonen. Hoewel de Aero 13 een geweldig multimedia-apparaat vormt op het gebied van beeldkwaliteit, is het wel aan te raden om externe boxen te gebruiken bij het kijken van video's of het luisteren naar muziek.

HP stopt graag wat bloatware in zijn nieuwe laptops, en de Pavilion Aero 13 is hierop geen uitzondering. Als je de laptop voor het eerst opstart wordt je direct lastig gevallen door pop-ups van McAfee en ExpressVPN. Bij een absolute budgetlaptop kunnen we dat nog enigszins voorstellen, maar dit apparaat kost nog altijd minstens 779 euro.

Batterijduur

De batterijduur van de Aero 13 is zeer degelijk. Het houdt het bijna tien uur vol bij 'normaal' gebruik. Dat is nog langer dan de Lenovo ThinkPad X1 Nano. (Image credit: TechRadar)

De HP Pavilion Aero 13 beschikt over een 43Wh lithium-ion polymeer accu. HP beweert dat de laptop zo'n tien uur en dertig minuten mee moet gaan op een volle batterij. In de praktijk blijkt dat redelijk accuraat. Tijdens onze weken met het apparaat hield de Aero 13 het gemiddeld rond de tien uur vol, afhankelijk van de hoeveelheid video's je op het apparaat bekijkt. Hierbij waren onze batterij-instellingen ingesteld op 'betere prestaties' bij een schermhelderheid van ongeveer tachtig procent.

Als je een laptop zoekt die een volledige werk- of schooldag mee moet gaan, is de HP Pavilion Aero 13 een uitermate goede keuze. De batterij is daarnaast is no-time weer volledig opgeladen, waardoor je niet lang hoeft te wachten om weer met de Aero 13 aan te slag te kunnen gaan.

Moet ik de HP Pavilion Aero 13 kopen?

Koop het als...

Je een compacte, lichtgewicht laptop zoekt

De HP Pavilion Aero 13 weegt minder dan een kilo, wat betekent dat je het bijna niet merkt dat je het apparaat in je tas bij je draagt. De behuizing is bovendien erg dun en geeft daarmee een strakke uitstraling af.

Je een laptop zoekt die lang meegaat

Met een batterijduur van rond de tien uur zal je niet snel zonder accusap komen te zitten. Ideaal als je vaak lange dagen maakt op school of werk, of als je jouw laptop simpelweg niet om de haverklap aan de lader wil leggen.

Je een laptop met goede prijs-kwaliteitverhouding zoekt

Vanaf 779 euro kun je al een HP Pavilion Aero 13 kopen. Dat is een stuk goedkoper dan enkele andere 13 inch laptops. Op de prestaties en de bouwkwaliteit van de laptop is niet bespaard, waardoor dit een goede aankoop is als je niet al te veel geld wil spenderen.

Koop het niet als...

Je een high-end laptop zoekt

De HP Pavilion Aero 13 is zeker niet te classificeren als absolute budget-laptop, maar het behoort ook weer niet tot de crème-de-la-crème. Zoek je een high-end laptop met fantastische specificaties en een premium behuizing, dan zal je verder moeten zoeken (al zal je ook veel dieper in je buidel moeten tasten).

Je een geweldige audio-ervaring zoekt

Laptops bieden doorgaans niet de meest geweldige audio-ervaring, maar de audiokwaliteit van de HP Pavilion Aero 13 is ronduit bagger te noemen. Natuurlijk kun je er altijd voor kiezen om boxen op de laptop aan te sluiten.