Lenovo ThinkPad X1 Nano review

Review in een notendop

De Lenovo ThinkPad X1 Nano is een handig, compact en capabel werkstation. Het 13 inch apparaat beschikt over een prachtig 2K-scherm met Dolby Vision en een 16:10 beeldverhouding voor meer werkruimte. Dankzij de 11de generatie Intel-processoren in combinatie met de Intel Iris Xe-kaart is het een betrouwbare metgezel voor al je dagelijkse werkzaamheden en meer. De X1 Nano is niet voor niets Intel Evo-gecertificeerd, wat betekent dat het om een high-end laptop gaat.

De ThinkPad X1 Nano is beschikbaar vanaf 1.595 euro. Hoewel dit aan de prijzige kant is, krijg je daar een kwalitatieve en premium laptop voor terug. Het is de lichtste ThinkPad tot nu toe, maar ondanks zijn kleine formaat is er weinig fragiels aan het apparaat.

Het matzwarte (of optionele Carbon Fiber) design heeft een degelijke uitstraling met stoere rode accenten. De pracht en praal is echter van korte duur, aangezien je vingerafdrukken en zweetplekken zich snel over het apparaat verspreiden.

De ThinkPad X1 Nano is uitermate geschikt voor je (thuis)kantoor en beschikt over alle gebruiksgemakken, zoals verschillende mogelijkheden om je muiscursor te bedienen en biometrische inlogmethodes (waaronder een vingerafdrukscanner en gezichtsherkenningssoftware). Dankzij de infraroodcamera kan het apparaat scannen of je nog achter de laptop zit.

Waar het apparaat straalt in degelijkheid en details, slaat het de plank mis als het gaat om het aantal poorten. Met slechts twee USB-C-poorten en een koptelefoonaansluiting ben je vrijwel genoodzaakt om een apart dockingstation aan te schaffen.

De batterijduur van de X1 Nano is gelukkig degelijk. Op middelmatige instellingen en bij normaal gebruik gaat de accu zo'n 12 uur mee. Het volledig opladen van het apparaat duurt minder dan 1,5 uur.

Prijs en beschikbaarheid

De Lenovo ThinkPad X1 Nano is uitgekomen op 19 januari 2021. De 13 inch laptop is beschikbaar vanaf 1.595 euro.

De compacte laptop is verkrijgbaar in verschillende configuraties, beginnende bij een 11de generatie Intel Core i5-processor, 16 GB RAM-geheugen en een SSD van 256 GB. Daarnaast is er een upgrade mogelijk naar een 11de generatie Intel Core i7-processor en 512 GB of zelfs 1TB SSD-opslag.



Daarnaast is er de keuze tussen een matzwarte finish of een gewoven Carbon Fiber-deksel.

Ontwerp

(Image credit: Lenovo)

Jouw saaie werklaptop maakt plaats voor een premium laptop met stoere rode accenten als je voor de Lenovo ThinkPad X1 Nano kiest. De behuizing is van zwart aluminium met een matte afwerking. Hoewel de laptop een strakke uitstraling heeft, wordt dit al snel verdoezeld door (zweet)plekken van je polsen en vingers die hun afdruk goed zichtbaar achterlaten op de behuizing. Op de deksel is in de hoek het ThinkPad-logo te zien, waarbij het bolletje van de 'i' rood oplicht als de laptop aan staat.

Met een gewicht van slechts 907 gram in combinatie met de kleine behuizing (292,8 x 207,7 x 13,87 mm) is de ThinkPad X1 Nano de lichtste ThinkPad tot nu toe. Het apparaat is zeer gemakkelijk mee te nemen in een tas, of je nu een apart laptopvak hebt of niet. De laptop is prima met een hand vast te houden. Je draagt hem dan ook gemakkelijk van je werkplek naar de vergaderruimte en terug.

Aan de zijkanten van de laptop is vrij weinig spannends te beleven. Aan de linkerkant bevinden zich twee Thunderbolt 4-aansluitingen (USB-C) en een 3,5 mm koptelefooningang. Aan de rechterzijde is enkel de aan/uit-knop en ventilator te vinden. Het is dus niet mogelijk om een externe opslag (USB-A) aan te sluiten op het apparaat. Ook heb je een monitor nodig die USB-C ondersteunt als je de laptop aan een ander scherm wil verbinden. Als je extra poorten nodig hebt of je de laptop via HDMI wil verbinden aan een (wat oudere) monitor, kun je een apart dockingstation aanschaffen, maar het is spijtig dat dit eerder een must is dan een luxe.

Het toetsenbord beslaat bijna de volledige breedte van de laptop, waardoor je genoeg ruimte hebt om prettig te kunnen typen. De toetsaanslag voelt goed en er is weinig vering merkbaar bij het aanslaan van toetsen. De ruimte tussen de toetsen is comfortabel en er is een aangename diepe key travel.

Direct aan de pijltjestoetsen zitten twee aparte toetsen gesitueerd om snel naar boven of beneden te scrollen. Doordat het toetsenbord nog altijd wat compact is, kan het voorkomen dat je per ongelijk de PgUp en PgDn toetsen indrukt. Als je het toetsenbord eenmaal wat in de vingers hebt zal dit ongemakje zelden voorkomen. Dit geldt ook voor omwisseling van de Ctrl- en Fn-knop, wat op zijn zachts gezegd een irritatiefactor is.

Specificaties Dit zijn de specificaties van de laptop die wij hebben gereviewd (20UN002SMB): Processor: 11de generatie Intel Core i7-1160G7 (2,1 GHz)

Grafische kaart: Inte Iris Xe

RAM-geheugen: 16 GB LPDDR4x

Scherm: 13 inch (geen touchscreen) 2K (2160x1350) Dolby Vision, 450 nits, 100% sRGB

Opslag: 512GB M.2 PCle NVMe SSD

Poorten: 2x Thunderbolt 4 (USB-C), 1x koptelefoon-/microfoonaansluiting

Connectiviteit: Intel Wi-Fi 6, Bluetooth 5

Camera: 720p HD-camera + IR-camera met ThinkShutter

Gewicht: 907 gram

Afmetingen: 292,8 x 207,7 x 13,87 mm

Accu: 3 cell 48Wh Lithium-Polymeer

Zoals je gewend bent van ThinkPads beschikt de X1 Nano ook over een rode trackpoint in het midden van het toetsenbord. Dat is een alternatieve manier om je muis te bewegen, door middel van een soort kleine joystick. Het werkt zeer goed - zodra je er gewend aan bent geraakt - en je hoeft je handen niet van je toetsenbord af te halen.

Er is een erg responsief en breed genoeg trackpad aanwezig in het midden van de behuizing, naast een linker en rechter muisknop is er ook een knop aanwezig die hetzelfde doet als een klik op het scrolwiel van een computermuis. Rechts naast het trackpad bevindt zich een vingerafdrukscanner, wat een handig alternatief is om in te loggen in plaats van de Windows Hello-functie via de geïntegreerde webcam. Deze is privacyvriendelijk open en dicht te klappen met een fysieke sluiter.

Net als andere ThinkPads heeft de X1 Nano verschillende kwaliteitscontroles ondergaan op basis van 12 militaire specificaties, waardoor je er gerust van kunt zijn dat de laptop werkt in bijzondere omstandigheden, zoals tijdens je vliegreis en in de vrieskou. Bovendien hoef je niet bang te zijn als je over het toetsenbord morst of de laptop ergens tegenaan stoot of laat vallen (al raden we het je niet aan om deze punten moedwillig uit te proberen).

Scherm

(Image credit: Lenovo)

Het display van de Lenovo ThinkPad X1 Nano is verbluffend goed voor een relatief kleine schermgrootte. Het apparaat beschikt namelijk over een resolutie van 2160x1350, wat gelijkstaat aan 2K. Hoewel dit verre van noodzakelijk is op een laptop van dit formaat, zorgt het voor een nog hogere scherpte, waardoor teksten nog beter te lezen zijn en het bekijken van foto's of video's naar een nieuw niveau wordt getild.

Bovendien beschikt het scherm over Dolby Vision, wat ervoor zorgt dat de kleurweergave op dit IPS-scherm er levendig uitziet. Het scherm biedt zo'n 450 nits aan helderheid, waardoor het scherm fel genoeg kan in zonnige situaties.

Het scherm heeft een beeldverhouding van 16:10, waar 16:9 gebruikelijk is. Dit betekent dat je meer schermruimte hebt om op te werken, aangezien het beeldscherm iets hoger is dan je gewend bent. Er zijn meerdere merken die 16:10 laptops aanbieden, zoals HP, Dell en Razer, hoewel het nog een redelijk nieuwe specificatie is. Het is te hopen dat 16:10 de nieuwe norm wordt, want het geeft een hoop meer schermruimte om op te werken, terwijl de laptopbehuizing compact kan blijven.

De webcam in de laptop is in staat om te detecteren wanneer je van je werkplek weg bent. Het scherm wordt dan automatisch vergrendeld. Als je terugkeert van je pauze wordt het scherm weer ingeschakeld, zodat je jouw werkzaamheden direct kunt vervolgen. De functie is automatisch ingesteld op je apparaat en werkt verrassend goed en snel.

Prestaties

(Image credit: Lenovo)

De Intel Core i7-processor en 16 GB aan RAM-geheugen zorgen ervoor dat de ThinkPad X1 Nano een kleine krachtpatser is. De Lenovo ThinkPad X1 Nano is op geen enkel moment echt warm geworden, terwijl kleine en dunne laptops niet bepaald bekend staan om hun geweldige ventilatie. Ook is het erg stille laptop, waardoor je zeer geconcentreerd aan het werk kunt blijven. Met gemak kan je meer dan 25 Chrome-tabbladen tegelijk open hebben staan op de ThinkPad X1 Nano en naar een 1080p video op YouTube kijken, zonder haperingen.

Hoewel je gerust een potje Fortnite kunt spelen op de X1 Nano, zorgt de Intel Xe-kaart ervoor dat de laptop niet geschikt is voor games die hogere grafische eisen hebben. Sid Meier's Civilization VI draait op zo'n 22-24 frames per seconde en ook The Sims 4 met de helft van de uitbreidingen geïnstalleerd draait prima.

Voor zware (4K) videobewerking is deze ThinkPad niet bepaald geschikt, maar het werken in drie Adobe CC-programma's tegelijk is voor de X1 Nano géén brug te ver. Als het gaat om dagelijkse werkzaamheden is de ThinkPad X1 Nano dankzij de 2.1GHz 11de generatie Intel Core-chipset en het prima RAM-geheugen een waar werkpaard waar je op kunt vertrouwen.

Er is Dolby Atmos aanwezig, wat een betere audiokwaliteit moet leveren. Hoewel de speakers zeker niet slecht klinken voor een laptop van dit formaat, klinkt het geheel ietwat hol en schel als je naar muziek luistert. Bij het terugkijken (en luisteren) van een liveconcert van 3 Doors Down waren de hoge tonen wat overheersend en miste het de pit van de bastonen die je bij een rockshow verwacht. We hebben echter nog geen laptop in dit segment opgemerkt die wel voor spectaculaire audio zorgt.

De speakers kunnen een relatief hoog volume aan, waardoor je jouw gesprekspartners in een Microsoft Teams-sessie goed kunt verstaan. Ook kunnen anderen jouw omgeving beter horen - indien gewenst - dankzij vier 360-graden microfoons.

Batterijduur

(Image credit: Lenovo)

De batterij van de Lenovo ThinkPad X1 Nano gaat ongeveer 12 uur mee bij standaard gebruik en de batterij-instellingen op 50 procent. Denk bij standaard gebruik aan het surfen op het web, het hier en daar bekijken van een filmpje en het gebruik van Microsoft Office.

Hoewel er laptops bestaan die het langer kunnen volhouden, zoals de MacBook Pro 13 inch (M1, 2020), biedt de ThinkPad X1 Nano meer dan voldoende accusap om de volledige werkdag mee door te komen, en zelfs langer.

Als je toch in batterijnood bent of vergeten bent de laptop op te laden, dan duurt het slechts minder dan anderhalf uur om de batterij volledig op te laden, door middel van de 65W USB-C-adapter.

Koop het als...

Je op zoek bent naar een mobiel werkpaard

De 13 inch Lenovo ThinkPad X1 Nano is licht van gewicht en beschikt over heel wat kracht onder de motorkap, in de vorm van een 11de generatie Intel-processor. Je kunt gemakkelijk een hoop tabbladen tegelijk open hebben staan én video's op het internet bekijken, zonder snelheid te verliezen.

Je een premium laptop zoekt

De bouwkwaliteit van de Lenovo ThinkPad X1 Nano is uitstekend en bovendien van militair niveau. De behuizing is stevig en voorzien van een prettig toetsenbord met handige extra functies. De zwarte afwerking met rode accenten is bovendien een lust voor het oog.

Koop het niet als...

Je veel poorten gebruikt

Het grootste minpunt van de X1 Nano is het gebrek aan poorten. Er zijn twee USB-C-poorten aanwezig, waarvan je er een in gebruik hebt tijdens het opladen. Omdat er geen USB-A en HDMI aanwezig is, ben je vrijwel verplicht om een apart verkrijgbaar dockingstation aan te schaffen.