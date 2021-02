HP Spectre x360 (2021) review

De HP Spectre x360 (2021) is een geweldige upgrade van een al uitstekende laptop. Het brengt de nieuwste Intel-hardware naar een prachtig ontworpen 2-in-1-laptop. Het maakt wel veel geluid en is aan de dure kant, maar het ziet er enorm goed uit en biedt een fantastische batterijduur.

De HP Spectre x360 (2021) is het nieuwste vlaggenschip van het bedrijf. Het heeft de 11de generatie processors van Intel aan boord en is bovendien ook Intel Evo-gecertificeerd.

Intel Evo-laptops beschikken over specifieke vereisten van Intel. Ze moeten een innovatieve stap in laptopontwerp betekenen en showcasen waar laptops met Intel aan boord toe in staat zijn.

De 2020-versie van de HP Spectre x360 was een van de beste laptops die we ooit hebben gezien. De nieuwe hardware en Intel Evo-certificering maken van de HP Spectre x360 (2021) een veelbelovende laptop.

De eerste indruk is onberispelijk. Net als de voorganger is de HP Spectre x360 (2021) een prachtig uitziende laptop: het is dun, licht en makkelijk mee te nemen. Het ziet er dan ook zeer premium uit. Het feit dat HP het indrukwekkende en krachtige specificaties heeft meegegeven, betekent dat deze laptop zo goed presteert als het eruit ziet.

Windows 10 start snel op, en is snel en responsief. Het is zelfs mogelijk om wat indiegames te spelen, zo lang je de graphics niet al te hoog zet.

Het meest indrukwekkende is de batterijduur. De HP Spectre x360 (2021) houdt het maar liefst 13 uur vol in de intensieve batterijduurtest van PCMark 10. In onze eigen ervaringen konden we gemakkelijk een volle dag aan het werk gaan met de laptop. Als je denkt dat Windows 10-laptops niet goed kunnen concurreren met MacBooks en Chromebooks op het gebied van batterijduur, bewijst de HP Spectre x360 (2021) het tegendeel.

Een van de weinige dingen die er te klagen valt, is dat het apparaat door de 360-graden scharnieren van een prachtige, dunne laptop in een dikke, onhandige tablet verandert. Het is een prettige optie om te hebben, maar als je het apparaat vaker als tablet dan als laptop wil gebruiken, raden wij de Surface Pro 7 of een iPad aan. Dit zijn dunne, lichte apparaten waar je een toetsenbord op aan kunt sluiten.

Een ander probleem is dat de ventilatoren redelijk luid kunnen worden bij gebruik, maar zo nu en dan ook als de deksel gesloten is. Het is een klein aspect van de HP Spectre x360 (2021) dat niet geheel premium aanvoelt.

Los van deze problemen is de laptop geweldig voor dagelijks gebruik, inclusief voor werk. De startprijs van 1.299 euro zorgt ervoor dat het een prijzige laptop is. Als je er het budget voor hebt, zal je echter niet teleurgesteld worden.

Specificaties Dit is de configuratie van de HP Spectre x360 (2021) die we getest hebben: Processor: 2,8GHz Intel Core i7-1165G7 (quad-core, 8MB Intel Smart Cache, tot 4,7GHz met Turbo Boost)

Grafische kaart: Intel Iris Xe (geïntegreerd)

RAM-geheugen: 16GB LPDDR4 (3.200MHz)

Scherm: 13,3 inch FHD (1,920 x 1,080) touch

Opslag: 512GB SSD (PCIe, NVMe, M.2)

Poorten: 1x USB-A 3.1, 2x USB-C Thunderbolt 4, microSD-kaartlezer, combi audio jack

Connectiviteit: Intel Wi-Fi 6 AX 201 (2x2), Bluetooth 5

Camera: HP TrueVision HD 1080p IR Webcam

Gewicht: 1,3kg)

Afmetingen: 30,6 x 19,45 x 1,69 cm

Prijs en beschikbaarheid

De HP Spectre x360 (2021) is beschikbaar in verschillende configuraties en prijzen. De prijs begint bij 1.299 euro. Hiervoor krijg je een 13,3 inch model met Intel Core i5-1135G7 processor, 8GB RAM-geheugen en een 512GB SSD.

Daarnaast is er een versie met een Intel Core i7 -1165G7 processor, 16GB RAM en een 512GB SSD. Er is ook een versie verkrijgbaar met een grotere SSD (1TB) en een 4K OLED-scherm voor 1.849 euro. Ook kun je een variant met Ice Lake-processor krijgen; deze heeft een ingebouwde 5G-modem.

Er is bovendien ook een 14 inch laptop van de HP Spectre x360 (2021) beschikbaar. Deze beschikt over een 13,5 inch scherm. In plaats van de standaard 16:9-beeldverhouding beschikt deze over een 3:2 scherm. Hierdoor heb je meer verticale kijkruimte. Ook de Spectre x360 14 is beschikbaar met een OLED-scherm. De 13,5 inch variant begint bij een prijs van 1.399 euro.

De laptops zijn sinds december 2020 verkrijgbaar.

Design

Bij een premium prijs verwacht je een premium ontwerp. HP stelt op dit gebied niet teleur bij de HP Spectre x360 (2021). Het is, net als de vorige generatie, een van de best uitziende laptops die we hebben mogen reviewen. Op het gebied van design lijkt de HP Spectre x360 bijna identiek aan het vorige model.

De HP Spectre x360 (2021) heeft een behuizing die is afgewerkt met geborsteld metaal. Dit geeft het apparaat een goed uitziende premium uitstraling.

Het 360-graden scharnier kan de HP Spectre x360 omtoveren in een tablet-achtig apparaat. Het voelt degelijk en betrouwbaar aan. De rechterkant omvat het woord 'Spectre', wat een aangename toevoeging is aan de premium uitstraling van de 2021-versie.

Er is een audio-jack aanwezig, evenals een USB-poort aan de rechterkant. Het is een full-size USB-poort, wat een fijne bijkomstigheid is voor zo'n dunne en lichte laptop. Aan de linkerkant zijn twee USB-C-poorten, een microSD-poort en een fysieke webcam-kill switch aanwezig.

Dat laatste stelt je in staat om je webcam uit te schakelen als je deze niet gebruikt. Het is een handige functie als jij je zorgen maakt om je privacy. Het is een belangrijke verkoopreden. Voor een dunne en lichte laptop betekent dit dat het verschillende functies kan toevoegen, zonder compromissen te sluiten.

Bij het openklappen van de HP Spectre x360 (2021) zien we het heldere en levendige scherm. Er zijn extreem dunne randen rondom het scherm, waardoor het apparaat een moderne uitstraling heeft. Deze Windows 10-laptop is minstens net zo stijlvol als een Apple MacBook.

Het toetsenbord is groot en prettig om te gebruiken. De toetsen bieden een degelijke travel aan en hebben backlit, waardoor de laptop ook in donkere omgevingen te gebruiken is.

Het touchpad werkt goed en is responsief. Het is wat breder dan je zou verwachten voor een 13 inch laptop, waardoor je meer ruimte hebt om je vingers te bewegen. Rechts van het touchpad is een vingerafdrukscanner aanwezig om snel in te loggen.

Het bedrijf heeft een manier gevonden om - net als de poorten - een groot toetsenbord en trackpad in een kleine behuizing te krijgen. Het is indrukwekkend ontworpen, waardoor de HP Spectre x360 (2021) er niet alleen goed uitziet, maar ook nog eens prettig is in gebruik.

Door het scherm naar achter te draaien, is de HP Spectre x360 (2021) als een tablet te gebruiken. Het grote touchscreen is hier uitermate voor geschikt. Het gaat echter om een erg dunne en lichte laptop: in vergelijking met tablets als de iPad, voelt de Spectre aan als een zware en kolossale tablet. Het is een fijne mogelijkheid om te hebben, maar de 2-in-1-laptop wordt hierdoor geen ideale vervanger voor een standaard tablet. De HP Spectre x360 (2021) is een stuk beter geschikt als laptop.

Benchmarks Dit is hoe de HP Spectre x360 (2021) presteert in onze benchmarks: Cinebench R20: 1.430 punten

GeekBench 5: 1.317 (single-core); 4.541 (multi-core)

PCMark 10: 4.721 punten

PCMark 10 Batterijduur: 12 uur en 52 minuten

Batterijduur (TechRadar filmtest): 11 uur en 22 minuten

Prestaties

De grootste upgrade in de HP Spectre x360 (2021) ten opzichte van het vorige model zijn de componenten en de prestaties. De laptop beschikt namelijk over Intels nieuwste processoren voor laptops.

Onze reviewunit beschikt over een Intel Core i7-1165G7 processor. Dat is een quad-core model dat snelheden van tot wel 4.70GHz aan kan. Dit is een grote verbetering ten opzichte van de Intel Core i7-1065G7 uit het model van vorig jaar.

Zoals te zien in de resultaten van Cinebench en Geekbench, heeft de nieuwe HP Spectre x360 (2021) ook betere prestaties in vergelijking met het model van vorig jaar. De single-core score van 1.317 is geen enorme verbetering ten opzichte van de 1.259 punten van het vorige model, maar het is nog altijd een vooruitgang.

Door de geweldige processor en de 16GB aan RAM-geheugen, is de HP Spectre x360 (2021) een klein prestatiemonster geworden. Windows 10 voelt snel en responsief aan. Multi-tasken met meerdere apps en tabbladen tegelijk open had weinig effect op de prestaties van de HP Spectre x360 (2021).

Voor dagelijks gebruik biedt de HP Spectre x360 (2021) de prestaties die je mag verwachten van een premium laptop met dit prijskaartje. Je zal niet teleurgesteld worden.

Een van de grootste upgrades komt echter van de nieuwe Tiger Lake-processors, zoals de Intel Core i7-1165G7 en de combinatie met Intel Iris Xe-graphics. Deze geïntegreerde videokaart zorgt voor verbeterde prestaties in vergelijking met de vorige geïntegreerde grafische kaart.

De HP Spectre x360 (2021) is zeker geen gaminglaptop te noemen, maar het kan zeker PC-games aan waar andere dunne, lichte laptops het zwaarder mee zouden hebben. Cyberpunk 2077 staat met hoge grafische instellingen niet op dat lijstje, maar Intel beweert dat je GTA 5 bij meer dan 60fps kunt spelen. Andere games als Rocket League, League of Legends en CS:GO, die grafisch iets minder eisen, moeten speelbaar zijn.

Natuurlijk hebben we zelf de proef op de som genomen om wat games uit te proberen op de HP Spectre x360 (2021). Zoals we eerder zeiden, het gaat hier niet om een gaming-laptop, maar we willen wel weten of het mogelijk is om een spelletje te spelen als je wil bijkomen van een lange dag hard werken.

Het antwoord daarop is: soort van. Total War: Three Kingdoms is slechts speelbaar op 30fps bij lage instellingen. Alles wat veeleisender is, is onspeelbaar. We hebben ook Ori and the Will of the Wisps opgestart, maar we moesten ook hier de grafische instellingen naar beneden schroeven om soepele gameplay te krijgen.

Het is handig om te weten dat de ventilatoren van de HP Spectre x360 (2021) snel worden ingeschakeld, zelfs bij minder krachtige taken. Het is een scherp contrast met de stille werking van de MacBook Air (M1, 2020), die geen ventilatoren heeft.

Batterijduur

Een van de grootste verbeteringen in de quality-of-life is de lange batterijduur. Met een uitstekende 11 uur en 22 minuten stelt de HP Spectre x360 (2021) niet teleur. Deze batterijduur is getest door een 1080p-video te loopen bij 50 procent helderheid tot de batterij het begeeft.

De vorige HP Spectre x360 (2020) presteerde ook erg goed op dit gebied, met een score van 10 uur en 55 minuten. Desalniettemin is een extra halfuur erg welkom. Het betekent dat de batterijduur niet ten koste is gegaan van de krachtigere componenten.

De batterijduur van de HP Spectre x360 (2021) is dus prettig en gebalanceerd. Het weet het goed uit te houden. Je kunt er dus makkelijk een volledige dag mee werken. Hierdoor is het een uitstekende keuze voor zakelijke gebruikers die op zoek zijn naar een apparaat met uitstekende prestaties en een fantastische uitstraling. Als kers op de taart hoef je de laptop niet aan de lader te leggen totdat je thuiskomt.

Koop het als...

Je een stijlvolle laptop wil

De HP Spectre x360 (2021) ziet er premium uit. Het is een van de beste ontwerpen die we ooit hebben gezien in een laptop.

Je een krachtige laptop zoekt voor dagelijks gebruik

De nieuwe 11de generatie processor van Intel zorgt ervoor dat Windows 10 erg soepel loopt. De laptop kan zelfs wat lichte gaming aan.

Je graag de hele dag met je laptop kunt doen

De batterijduur van de HP Spectre x360 (2021) is uitstekend. Je kunt er gemakkelijk een volledige dag mee doen. Of je het nu gebruikt voor school, werk of lange vluchten: deze laptop houdt het vol.

Koop het niet als...

Je vooral het tablet-gedeelte wil gebruiken

De HP Spectre x360 (2021) kan fungeren als een tablet-achtig apparaat, maar het is wat groter, dikker en duurder. Als je voornamelijk een tablet zoekt, zijn er betere opties beschikbaar.

Je een stille laptop wil

De ventilatoren van de HP Spectre x360 (2021) gaan iets te snel aan het werk, waardoor de laptop soms wat luidruchtig kan klinken tijdens gebruik.