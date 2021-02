HP Spectre x360 (2020) review

De HP Spectre x360 is een verbeterde 2-in-1-laptop met een krachtige processor. Het apparaat is geweldiger dan ooit tevoren. Dit is mogelijk de beste laptop die HP ooit heeft gemaakt.

Review in twee minuten

De HP Spectre x360 zit vol met functies en is nog nooit zo krachtig geweest. Het zou geen verrassing moeten zijn dat HP de lat steeds hoger legt met haar premium line-up. De 2020-upgrade aan de Spectre-lijn voegt enkele geweldige updates en functies toe, zonder afscheid te nemen van de geliefde functionaliteiten.

De krachtige Intel Core i7-1065G7 processor, Iris Plus geïntegreerde graphics en twee keer zoveel RAM-geheugen dan voorgaande modellen zorgen ervoor dat de HP Spectre x360 nog beter kan concurreren.

Het zijn echter de andere upgrades waarmee de HP Spectre x360 als een van de beste 2-in-1-laptops gezien kan worden. Het heeft een geweldig uitziend slank ontwerp. Het prachtige 4K-touchscreen is verkrijgbaar voor low-end configuraties, waar het voorheen voornamelijk in high-end configuraties beschikbaar was.

De HP Spectre x360 lijkt niet op een doorsnee kantoorlaptop, maar biedt functies en een uitstraling die het onderscheidt van de rest. De hardware zorgt ervoor dat je zelfs de meest veeleisende projecten aankunt. De Spectre is een apparaat wat zal doen wat je het opdraagt.

(Image credit: Future)

Het verpakken van zulke krachtige hardware in een kleine en dunne behuizing brengt wel wat nadelen met zich mee. De HP Spectre x360 wordt namelijk erg heet, voornamelijk als je gebruik maakt van veeleisende taken zoals 3D-rendering en 4K-videobewerking.

Bovendien is het ook geen gaming machine. Er is geen geschikte grafische kaart aanwezig, waardoor de nieuwste grote games niet fatsoenlijk speelbaar zijn. De geïntegreerde Iris Plus graphics zijn echter meer dan goed voor lagere resoluties. Perfect voor puzzelgames of minder eisende indiegames.

De minpunten kunnen echter niet opboksen tegen de voordelen. Deze problemen zijn dan ook niet uniek aan de HP Spectre x360 (2020); er is geen laptop lichter dan deze die games beter kan afspelen of beter met de hitte om kan gaan. Het is ongetwijfeld een topproduct, en daarom krijgt het van ons een waardering van vijf sterren.

(Image credit: Future)

Specificaties Dit is de configuratie van de HP Spectre x360 (2020) die wij getest hebben voor deze review: Processor: 1.3GHz Intel Core i7-1065G7 (quad-core, 8MB Intel Smart Cache, tot 3.9GHz met Turbo Boost)

Grafische kaart: Intel Iris Plus (geïntegreerd)

RAM-geheugen: 16GB LPDDR4 (3200MHz)

Scherm: 13.3 inch 4K (3,840 x 2,160) AMOLED

Opslag: 512GB SSD (PCIe, NVMe, M.2)

Poorten: 1x USB-A 3.1, 2x USB-C 3.1 met Thunderbolt 3, microSD-kaartlezer, combi audio jack

Connectiviteit: Intel Wi-Fi 6 AX 201 (2x2), Bluetooth 5

Camera: HP TrueVision HD 1080p IR Webcam

Gewicht: 1,3 kg

Afmetingen: 30,6 x 19,45 x 1,69 cm

Prijs en beschikbaarheid

Natuurlijk komen deze specificaties met een bijpassend prijskaartje. De laptop is verkrijgbaar vanaf 1499 euro. Waarvoor je een Intel i5-processor krijgt, met 8 GB RAM-geheugen en een 512 GB SSD. Dit model beschikt niet over een 4K- maar een Full HD-scherm. Voor 1799 euro krijg je een upgrade naar i7, 16 GB RAM, een SSD met 1 TB opslag en een prachtig 4K-scherm. De HP Spectre x360 is misschien wat duurder dan veel 2-in-1-laptops op de markt, maar het is lastig om er een te vinden met dezelfde kwaliteit en een uitstekend ontwerp.

De prijzen zijn wat we verwachten van een premium 2-in-1-laptop. Het neigt naar de dure kant, maar je krijgt waar je voor betaald. Het superieure ontwerp en de geweldige prestaties zijn de hogere prijs meer dan waard. Bovendien komt de HP Spectre x360 (2020) met de Tilt Pen, een degelijke stylus.

(Image credit: Future)

Design

Direct uit de doos is het duidelijk dat de HP Spectre x360 (2020) een hoogwaardig stuk hardware is. De geborstelde metalen finish zorgt ervoor dat de laptop erg robuust aanvoelt. Dezelfde stevige bouwkwaliteit is te vinden in de 360-graden-scharnier, waarmee je tussen laptop- en tablet-mode kan schakelen.

Hoewel het over een stevige behuizing beschikt, is de HP Spectre x360 (2020) een lichtgewicht. Het apparaat weegt slechts iets meer dan een kilo. De laptop is dan ook gemakkelijk met één hand te dragen en door de hoge screen-to-body-ratio is de behuizing slechts iets groter dan het scherm zelf.

Het is een indrukwekkend dun apparaat. Wellicht is het niet de dunste en lichtste laptop op de markt, maar het kan zeker concurreren. Het superdunne ontwerp betekent echter ook dat er minder ruimte over is voor het warmtebeheer in de behuizing.

De koeling van de HP Spectre x360 (2020) wordt geregeld door twee kleine ventilatoren. Hoewel deze weinig geluid produceren - tenzij je veeleisende programma's draait - zijn ze niet erg krachtig. De HP Spectre x360 (2020) kan dan ook redelijk heet worden bij periodes van veeleisend gebruik. Het gaat hierbij niet om een verontrustende hitte, maar het kan wel oncomfortabel worden als je het apparaat op je schoot gebruikt.

Verder is er weinig te klagen over de HP Spectre x360 (2020). Een rand om het scherm is vrijwel niet aanwezig en het heeft een geweldig AMOLED-scherm. Zwartwaardes zijn pikzwart, heldere kleuren zijn levendig en de maximale helderheid is goed in de meest goed belichte omgevingen.

Het toetsenbord is een verademing om te gebruiken, met witte toetsenbordverlichting en grote toetsen (ondanks het compacte ontwerp). Er is geen numpad aanwezig en de pijltjestoesten zijn wat afgekapt, maar deze problemen vinden we in vrijwel elke 13 inch 2-in-1-laptop terug. Het trackpad is beter dan veel concurrenten, met een breed aanraakgebied en een prettig aanvoelende klik.

Er zijn twee Thunderbolt 3 USB-C-poorten aanwezig en een enkele USB-A-poort. Laatstgenoemde is een poort die groter is dan de rand van de laptop, waardoor het inklapt wanneer je het niet gebruikt. Het is slim ontworpen, maar ook iets wat we al eerder hebben gezien, hoewel het zelden zo goed is uitgevoerd.

Naast deze poorten is er ook een koptelefoonaansluiting aanwezig, evenals een microSD-kaartlezer. De HP Spectre x360 is op te laden via USB-C, waardoor je een poort minder overhoudt als je het apparaat aan de lader hebt liggen.

(Image credit: Future)

Benchmarks Dit is hoe de HP Spectre x360 (2020) presteert in onze benchmarks: Cinebench CPU: 687 punten

GeekBench 5: 1.259 (single-core); 4.442 (multi-core)

PCMark 8: 3.434 punten

PCMark 8 Batterijduur: 4 uur en 2 minuten

Batterijduur (TechRadar filmtest): 10 uur en 55 minuten

Prestaties

Een 10de generatie processor van Intel gaat gepaard met een degelijke 16 GB RAM-geheugen, waardoor de HP Spectre x360 (2020) dagelijkse werktaken gemakkelijk aankan. Browsen op het web, het streamen van video's en het gebruiken van Microsoft Office-programma's werken allemaal soepel en gemakkelijk op de HP Spectre x360.

Deze 2-in-1-laptop neemt geen genoegen met dat alleen. Complexere taken als het renderen van video's zijn een goede optie op dit apparaat, dankzij het uitgebreide geheugen en de nieuwe, krachtigere processor. Als je veel met intensieve software werkt, zou het echter kunnen dat je liever een systeem hebt met een krachtigere grafische oplossing.

Gamen op de HP Spectre x360 (2020) is zeker een optie, al zal je wel in het casual-gedeelte van het spectrum moeten blijven. Recente AAA-titels zullen niet erg soepel lopen zonder afbreuk te doen aan de resolutie. Wat oudere games met wat minder veeleisende graphics werken over het algemeen prima.

De HP Spectre x360 beschikt over wat privacy-functies, waardoor het de ideale laptop is voor eenieder die zich bewust is van de risico's van het online zijn. Een van de functies vinden we steeds vaker terug op laptops: de Windows Hello-functie. Door een infraroodcamera die verbonden is met de HD-webcam van de x360 kun je inloggen door middel van gezichtsherkenning, zelfs in minder goed verlichte omstandigheden.

Daarnaast is er een killswitch aanwezig voor de camera. Het is een fysieke schakelaar aan de zijkant van de laptop waarmee je handmatig de stroom naar de webcam kunt afsluiten. Ook is er een vingerafdrukscanner aanwezig, aan de onderkant van het toetsenbord. Hierdoor kun je snel inloggen als je geen gebruik wil maken van Windows Hello.

(Image credit: Future)

Batterijduur

De batterijduur is een van de weinige vlakken waarop de HP Spectre x360 (2020) niet uitblinkt. Het is nog steeds een degelijk batterijduur. Bij standaard gebruik kan de laptop het zo'n 10 uur volhouden. Veeleisendere taken zullen - net als vorige modellen van de HP Spectre x360 - het slechts 4 uur volhouden.

Dat is nog steeds niet slecht, maar het 2019-model deed het iets beter in de batterijtests. Het gaat hier echter om een kleine marge, en natuurlijk draagt de nieuwe hardware van de 2020-versie hieraan bij. De batterij laadt erg snel op dankzij de USB-C-poort. In minder dan een uur is de laptop van leeg naar vol opgeladen.

(Image credit: Future)

Koop het als...

Je prestaties wil in een lichtgewicht laptop

De HP Spectre x360 levert de beste prestaties voor een 2-in-1-laptop, zonder compromissen te sluiten in het ultralichte en premium uitziende ontwerp. Deze laptop kan veel soorten taken aan, wat het een geweldig en divers apparaat maakt.

Je flexibiliteit wil

Het wisselen tussen de laptop- en tablot-modi van de HP Spectre x360 voelt als een droom. Met een 4K-touchscreen, een stevig scharnier, een goede batterijduur en de hulp van Windows 10's tabletmodus, is dit zo flexibel als er is.

Je beveiliging belangrijk vindt

Simpel gezegd zijn de beveiligingsfuncties van de HP Spectre x360 een stuk vooruitstrevender dan de meeste 2-in-1-laptops. Tel daar een antivirusscanner bij op en je hebt een superbeveiligd systeem.

Koop het niet als...

Je meer kracht nodig hebt

Als jij je bezig houdt met veeleisende bewerkingsprogramma's of renderingsoftware, zal je iets krachtigers nodig hebben dan de HP Spectre x360 (2020). Er is niet echt een lichtgewicht laptop op de markt die dit aankan.