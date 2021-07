HP Envy 14 (2021) review

Er past veel kracht in deze compacte 14 inch laptop. Hoewel het niet bepaald een lichtgewicht apparaat is, wil je de HP Envy 14 (2021) overal mee naar toe nemen. De laptop verpakt namelijk krachtige specificaties in een stijlvol design met een uitstekend beeldscherm. Door de 16:10 beeldverhouding heb je bovendien meer ruimte om mee te werken.

Review in een notendop

De HP Envy-reeks wordt doorgaans gekenmerkt door een premium design met redelijk krachtige specificaties, en dat voor een aanvaardbare prijs. Bij de HP Envy 14 is dat niet anders. De aluminium behuizing, degelijke afwerking en het tijdloze design maken het een laptop waar je je niet voor hoeft te schamen. Hoewel het niet om een hele lichte laptop gaat, wil je deze combinatie van kracht en design maar al te graag met je meenemen.

Het apparaat beschikt daarnaast over een 16:10 display, wat we steeds vaker terugzien in hedendaagse laptops, waaronder de Lenovo ThinkPad X1 Nano en de LG Gram. Het display van de HP Envy 14 (2021) is daarnaast keurig. Het gaat niet om een 4K-scherm, maar het IPS-display met 1.920 x 1.200 pixels is bij deze 14 inch laptop scherp en de kleurweergaven zijn erg sterk.

De combinatie tussen formaat en prestaties maken van de HP Envy 14 (2021) een compact, maar krachtig werkpaard. Het apparaat is zeer geschikt voor alledaagse taken. Het uitvoeren hiervan verloopt naadloos en soepel. Daarnaast hoef je niet bang te zijn snel zonder accusap te zitten. De batterij van de HP Envy 14 (2021) gaat namelijk een volledige werkdag mee.

Prijs en beschikbaarheid

De HP Envy 14 (2021) is beschikbaar voor een prijskaartje vanaf 1.199 euro. Voor deze prijs ontvang je de configuratie met de volgende specificaties: 11de generatie Intel i5-processor, 512GB SSD, 8GB RAM-geheugen en dezelfde Nvidia GeForce GTX 1650 met Max-Q ontwerp. Deze configuratie is onder andere te vinden in de webshop van Coolblue.

De laptop met configuratie zoals in de specsheet hieronder vermeld, met onder meer een 11de generatie Intel i7-processor, 16 GB RAM-geheugen en een 1TB SSD is verkrijgbaar voor 1.499 euro bij onder meer Coolblue.

Design

(Image credit: TechRadar)

Specificaties Dit zijn de specificaties van de laptop die wij hebben gereviewd (HP Envy 14-eb0490nd): Processor: 11de generatie Intel i7-1165G7 (tot 4,7GHz), 4 cores, 8 threads

Grafische kaart: Nvidia GeForce GTX 1650 met Max-Q ontwerp (4 GB GDDR6)

RAM-geheugen: 16 GB DDR4

Scherm: 14 inch WUXGA touchscreen, 1920 x 1200, IPS, 400 nits

Opslag: 1TB NVMe SSD

Poorten: 1x USB-C, 2x USB-A, 1x HDMI 2.0, 1x koptelefoon-/microfoonaansluiting, microSD-slot, voedingspoort

Connectiviteit: Intel Wi-Fi 6 en Bluetooth 5

Camera: 720p HP Wide Vision HD-camera met cameraklepje en ingebouwde dual array-microfoons

Gewicht: 1,49 kg

Afmetingen: 31,31 x 22,4 x 1,79 cm

Accu: 4-cell 63,3Wh lithium-ion polymeer

Aan de buitenkant lijkt er niet veel veranderd aan de HP Envy 14 (2021) ten opzichte van de Envy-reeks van vorig jaar. Een goede keuze van HP, want waarom zou je iets veranderen wat goed is zoals het is?

De grijsmetalen behuizing voelt stevig aan en oogt premium. De deksel is minimalistisch vormgegeven, met enkel een glanzend HP-logo zichtbaar. Op de scharnier van de klep is daarnaast aan de linkerkant 'Envy' te lezen.

Het 16:10 scherm vult vrijwel de volledige schermbreedte, waardoor je ook meer ruimte hebt om op te werken dan bij een standaard 16:9 display. Enkel aan de onder- en bovenzijde van het display is een minimale rand te vinden. In de onderrand is daarnaast opnieuw subtiel het HP-logo te vinden.

Met een gewicht van ongeveer anderhalve kilo is de HP Envy 14 (2021) niet bepaald lichtgewicht te noemen. Door de 14 inch grootte voelt het gewicht niet helemaal in proportie met de dunne behuizing en het compactere formaat. Anderzijds weegt de laptop nog altijd beduidend minder dan de HP Envy 15 (2020) van 2 kilo. De Envy 14 is dan ook een prettigere optie als je veel op reis bent of de laptop regelmatig verplaatst, bijvoorbeeld van vergadering naar vergadering.

(Image credit: TechRadar)

Het toetsenbord is onveranderd ten opzichte van de HP Envy 15 (2020), al zijn de speakers net naast het toetsenbord, maar erboven te vinden. Dankzij de redelijk brede vierkante toetsen zal je niet snel een verkeerde toets indrukken. Zoals we gewend zijn van HP heeft het toetsenbord weinig vering, waardoor typen erg aangenaam is. Er is geen numpad aanwezig, maar dat verwachten we ook niet bij een laptop van dit formaat.

Er is een backlight aanwezig, waardoor je beter kunt zien welke toets je indrukt. De grijze knoplabels zijn altijd even makkelijk leesbaar (afhankelijk van de hoek en de hoeveelheid lichtinval). De achtergrondverlichting komt daardoor handig van pas, ook als jouw omgeving niet donker is.

Daarnaast zijn zowel de aan/uit-knop als de vingerafdrukscanner in het toetsenbord verwerkt. Je hoeft hierdoor niet te zoeken naar de locatie van de biometrische inlogmethode. Hoewel de aan/uit-knop naast de veelgebruikte 'delete'-knop staat, is het geen enkele keer voorgekomen dat we de laptop per ongeluk uitschakelden.

Ook de trackpad werkt naar behoren. Het heeft een comfortabele afmeting en een aangename klik. Bovendien werken de multitouchgebaren binnen Windows goed.

Met een druk op de knop sluit je bovendien het klepje van de ingebouwde webcam. Zo hoef je je geen zorgen te maken om mogelijke gluurders. De HD-camera is prima in staat om jouw gezicht helder en duidelijk in beeld te brengen. Ideaal bij digitale vergaderingen tijdens het thuiswerken.

Als het gaat om poorten, beschikt de HP Envy 14 (2021) over één USB-C-poort (Thunderbolt 4), twee USB-A-poorten en een HDMI 2.0-poort. Er is daarnaast een koptelefoon/microfoonaansluiting aanwezig, evenals een sleuf voor de microSD.

Prestaties

(Image credit: TechRadar)

De HP Envy 14 (2021) beschikt over krachtige specificaties voor zo'n relatief kleine behuizing. De 11de generatie i7 processor in combinatie met 16GB RAM-geheugen en de Nvidia GeForce GTX 1650 Ti (Max-Q) zorgen voor genoeg power om alledaagse taken met gemak aan te kunnen. Zelfs grafische toepassingen (Adobe Photoshop, InDesing, Illustrator etc.) worden prima gedraaid door de HP Envy 14 (2021).

Of je nu op zoek bent naar een multimedia-apparaat, een compact werkpaard of een laptop voor casual gaming: de HP Envy 14 (201) zorgt ervoor dat het soepel verloopt. In Fortnite haalt de laptop zo'n 56-58 fps in Performance-modus. Schroef je de instellingen wat omhoog dan wordt er een redelijke 48-50 fps behaald.

In Geekbench behaalt de laptop een single-core score van 1540 en een multi-core score van 5429. Deze scores plaatsen het apparaat qua specificaties boven de Dell XPS 15 en de Huawei MateBook X Pro, maar nog wel onder de Apple MacBook Air (M1, 2020). Via het HP Command Center kun je de processor tweaken om de laptop stiller te maken of juist harder aan het werk te zetten.

Hoewel het geen 2K- of 4K-display heeft, is het 1.920 x 1.200 IPS-scherm helder en duidelijk af te lezen vanuit verschillende kijkhoeken. Voor het formaat van het scherm, is de pixeldichtheid meer dan voldoende. Er is echter wel een flinke spiegeling op te merken. Dit is met name het geval in omgevingen met veel lichtinval. Daar kan zelfs de 400 nits aan maximale helderheid niet tegenop.

De audio in de laptop wordt verzorgd door Bang & Olufsen, wat ervoor zorgt dat de HP Envy 14 (2021) aanvoelt als een geschikte medialaptop die ook nog eens geschikt is voor op kantoor. Voor een laptop biedt de HP Envy 14 (2021) een degelijk geluid, hoewel het altijd scheller zal klinken dan wanneer je aparte speakers aansluit.

De workflow wordt overigens wel wat verstoord door de aanwezigheid van bloatware op het apparaat. Als je de laptop voor het eerst opstart wordt je al snel lastiggevallen met meldingen van McAfee en ExpressVPN. Uiteraard hoef je deze programma's niet te gebruiken en kun je deze ook verwijderen, maar het wordt wel wat onnodig in je gezicht geduwd op een moment dat je rustig je nieuwe laptop wil verkennen en instellen.

Batterijduur

(Image credit: TechRadar)

De batterij van de HP Envy 14 (2021) houdt het ongeveer 8 uur vol alvorens de laptop weer moet worden opgeladen. De energie-instellingen zijn hierbij ingesteld op de modus 'Betere batterij' en de schermhelderheid staat op ongeveer 75 procent. De batterijduur is een stuk langer dan de iets grotere HP Envy 15 (2020) die we eerder dit jaar getest hebben.

Aan boord bevindt zich een 63,3Wh lithium-ion polymeer accu en daarmee weet de laptop het prima een volledige werk- of schooldag vol te houden.

Moet ik de HP Envy 14 (2021) kopen?

Koop het als...

Je wil werken in stijl

Het design van de HP Envy 14 (2021) is dan wel niets nieuws voor de reeks, maar je bent er wel van verzekerd dat je altijd stijlvol voor de dag komt.

Je een volledige werkdag ongestoord aan het werk wil

Met een accuduur van rond de 8 uur hoef je niet bang te zijn dat de HP Envy 14 (2021) het midden in een vergadering voor gezien houdt. Je kunt een volledige werkdag ongestoord aan het werk.

Je op zoek bent naar een alleskunner

De HP Envy 14 (2021) heeft krachtige specificaties verpakt in een compacte behuizing. Naast alledaagse werktaken is de laptop geschikt voor multimedia en casual gaming, waardoor je ook na een lange werkdag van het apparaat kunt genieten.

Koop het niet als...

Je op zoek bent naar een lichtgewicht laptop

Met een schermgrootte van 14 inch is de HP Envy 14 (2021) compact. Toch weegt het apparaat nog behoorlijk wat. De lichtere LG Gram is mogelijk een goed alternatief als je echt op zoek bent naar een draagbare laptop.

Je regelmatig in zonnige omgevingen werkt

De HP Envy 14 (2021) heeft een prachtig scherm, en is helder af te lezen met mooie kleurweergaven. In situaties met veel lichtinval wil het beeldscherm nogal spiegelen, waardoor het minder geschikt is voor zonnige omgevingen.