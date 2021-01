HP Envy 15 (2020)

De HP Envy 15 is uitermate geschikt om te gebruiken voor het multitasken van zwaardere taken en heeft een stevig gebouwde high-end uitstraling. Je favoriete films en series zien er haarscherp uit door het prachtige 4K OLED-scherm, wat ook nog eens voor uitstekende zwartwaarden zorgt. Er is weinig aan dit apparaat wat te wensen overlaat, al vinden we de batterijduur ietwat tegenvallen. In zijn geheel heeft HP echter een meer dan prima laptop afgeleverd.

Review in één minuut

De nieuwe HP Envy 15 van 2020 straalt een en al 'premium' uit. De behuizing is stevig, het design is strak en gelikt, en het 4K OLED-scherm is prachtig. Het is een ultiem multimedia-apparaat om in hoge kwaliteit van je favoriete films en series te genieten.

De krachtige processor en de Nvidia RTX 2060 zorgen ervoor dat het apparaat met gemak zware taken aankan. Dat je de prestaties zelf kunt tweaken via het HP Command Center is een groot pluspunt. Ook multitasken is voor deze Envy geen enkel probleem. Door het dunne ontwerp is het een mobiel werkpaard dat je gemakkelijk overal mee naar toeneemt, al is het met een gewicht van iets meer dan 2 kilogram en een grote power brick niet de lichtste.

De Nvidia Ampere-kaart is sterk genoeg om de meeste grafisch intensievere games op 1080p te draaien, al komt het voor 4K-gaming bij zwaardere games wat grafische kracht tekort. Zaken als foto- en videobewerking zijn op dit apparaat een verademing. Zonder problemen kun je Photoshop, Illustrator en Premiere Pro tegelijk open hebben en deze gebruiken.

Het full-size toetsenbord tikt lekker weg, al missen we een numpad aan de zijkant. Indien er was gekozen om de speakers elders te plaatsen, was er genoeg ruimte geweest voor een numpad. Bovendien vinden we dat de speakers prima zijn voor een laptop, maar wel wat schel klinken in de hoge segmenten. Dit is voornamelijk hoorbaar naarmate je het geluidsniveau verder opendraait.

Door het OLED-scherm en de krachtige grafische kaart valt de batterijduur wat tegen, al is de laptop tussen de bedrijven door snel op te laden. Al met al is het een premium laptop met een goede prijs-kwaliteitverhouding.

Prijs en beschikbaarheid

De HP Envy 15 is beschikbaar vanaf 1.999 euro. Voor deze prijs ontvang je de configuratie met de specificaties zoals in de specsheet hieronder vermeld, met onder meer een Intel i7-processor (6 cores) en 16 GB RAM-geheugen. Voor een bedrag van 2.699 euro ontvang je een upgrade naar 32 GB RAM-geheugen (i.p.v. 16 GB) en een Intel i9-processor met 8 cores, in plaats van een i7-variant. In het geval je voor de duurdere optie gaat, ontvang je ook twee keer zoveel SSD-opslaggeheugen.

Beide varianten beschikken over hetzelfde 4K OLED-scherm met een Nvidia RTX 2060 Max-Q grafische kaart. De laptops zijn al beschikbaar via de website van HP en andere verkooppunten.

(Image credit: TechRadar)

Specificaties Dit zijn de specificaties van de laptop die wij hebben gereviewd (HP Envy 15-ep0175nd): Processor: 10de generatie Intel i7-10750H (2,6 tot 5GHz), 6 cores

Grafische kaart: Nvidia GeForce RTX 2060 met Max-Q ontwerp (6 GB GDDR6)

RAM-geheugen: 16 GB DDR4 (8 GB + 8 GB)

Scherm: 15,6 inch, 4K (3840x2160) OLED, 400 nits

Opslag: 2x 512 GB PCIe NVMe M.2 SSD

Poorten: 2x USB-C, 2x USB-A, 1x HDMI 2.0, 1x koptelefoon-/microfoonaansluiting, microSD-slot, voedingspoort

Connectiviteit: Intel Wi-Fi 6 en Bluetooth 5

Camera: 720p HD-camera

Gewicht: 2,14 kg

Afmetingen: 35,79x23,68x52

Accu: 6-cell 83Wh lithium-ion polymeer

Ontwerp

De HP Envy 15 heeft dankzij het zilvergrijze aluminium ontwerp een premium uitstraling. De behuizing is stevig en netjes afgewerkt met een gezandstraalde coating. De constructie van het scherm is bovendien stevig en het scharnier biedt voldoende weerstand als je de touchbediening gebruikt.

De metalen behuizing zorgt ervoor dat het zich snel aanpast aan de omgevingstemperatuur, waardoor deze in de wintermaanden wat koud aan kan voelen als je de laptop op die dag voor het eerst opstart. Bij enig gebruik, zoals het surfen op internet, het gebruik van video- of fotobewerkingsprogramma's, of het spelen van games, warmt het apparaat natuurlijk snel genoeg op.

Aan de linkerkant van de laptop vinden we een een aansluiting voor de stroomadapter, een USB-A-poort, een HDMI-aansluiting, twee USB-C-poorten en een microSD-slot. Aan de rechterzijde bevindt zich een tweede USB-A-poort en één aansluiting voor audio en/of microfoon.

Het apparaat weegt ongeveer 2 kilo. Dat is wat aan de zware kant voor een 'lichtgewicht' laptop, maar moet niet voor problemen zorgen tijdens het vervoeren in een rugzak. Vanwege de kracht die in dit apparaat verschuild gaat, is er ook een enorme power brick voor de voeding aanwezig. Dat is iets om rekening mee te houden.

(Image credit: TechRadar)

De laptop heeft redelijk brede vierkante toetsen, die dicht genoeg bij elkaar staan zodat je niet snel de verkeerde toets in zal drukken. De toetsaanslag is bovendien prettig en het toetsenbord zelf biedt weinig vering. Dit maakt de laptop uitermate geschikt voor creatieve doeleinden, zoals het schrijven van teksten en video-/fotobewerking.

Het toetsenbord voelt degelijk en stevig aan, en is bovendien voorzien van een backlight, zodat je ook in donkere omgevingen ziet wat je typt. De laptop is groot genoeg om plaats te bieden voor een numpad, al is er door de fabrikant voor gekozen om in plaats daarvan de speakers aan weerszijden van het toetsenbord te plaatsen.

In het toetsenbord zitten enkele handige functies verwerkt, waaronder een toetsknop waarmee je de sluiter voor de webcam aan boord kunt sluiten. Handig als je vreest voor potentiële meekijkers. De zelfgeplakte stukjes tape over de cameralens kun je dus achterwege laten. Met een knop om je microfoon te muten, is de privacyvriendelijkheid van dit apparaat compleet. De 720p-resolutie van de webcam is genoeg om je goed zichtbaar in een Zoom- of Teams-meeting te kunnen tonen.

In deze HP Envy 15 is de vingerafdrukscanner gesitueerd naast de pijltjestoetsen (aan de linkerkant), wat volgens ons een makkelijker te bereiken plek is dan aan de zijkant van de behuizing, waar sommige modellen de scanner hebben zitten.

Daarnaast is er een toets toegewezen voor het snel bereiken van de prestatie-instellingen. Hiermee kun je de wisselwerking tussen prestaties, temperatuur en geluid regelen. Je kunt handmatig instellen welk aspect prioriteit heeft en hoedanig je deze wil belasten.

Het 4K OLED IPS-scherm is een verademing. Het kijken van 4K-content van streamingdiensten is erg prettig op dit 15,6 inch scherm. Het biedt uitstekende zwartwaarden en weet de kleuren er goed uit te laten poppen. Doordat de kleuren erg sterk naar voren komen, kan content soms echter wat meer oranje ogen dan je mogelijk gewend bent.

Van OLED-schermen is de algehele veronderstelling dat deze een stuk erger spiegelen dan LCD-schermen. Tijdens onze tests in lichte omgevingen (al is het natuurlijk hartje winter ten tijde van schrijven) hebben wij hier niet meer last van ervaren dan bij LCD-varianten, al moet je de schermhelderheid uiteraard wat opschroeven.

(Image credit: TechRadar)

Prestaties

De HP Envy 15 (2020) is niet per se gericht op gaming, maar beschikt wel over een stevige RTX 2060, waardoor het de meeste games prima kan draaien. De grafische kaart is echter niet krachtig genoeg om veeleisendere games in 4K af te spelen (om over ray tracing nog maar te zwijgen).

In onze tests bleken games als Planet Zoo en The Sims 4 (met de helft van de uitbreidingen) meer dan prima op ultrahoge (4K) instellingen te spelen. De kleuren zijn helder en de weergave kent sterke contrasten. Tell Me Why ziet er zelfs ongelofelijk prachtig uit in 4K en loopt erg soepel.

Bij wat veeleisendere games als Call of Duty: Modern Warfare Warzone zal je waarschijnlijk genoegen moeten nemen met een resolutie van 1080p. Daarbij moet gezegd worden dat bij het spelen van shooters de fps belangrijker is dan de resolutie. Op een 15,6 inch scherm is 1080p-gaming geen straf te noemen. Warzone haalde in bij een doorsnee potje Battle Royale zo'n 70 fps, waardoor in feite enkel je skills (en misschien een hoop geluk) je kunnen weerhouden van het winnen van een potje.

Zoals je mag verwachten bij een premium laptop als deze, kun je met gemak enkele bewerkingsprogramma's tegelijk open hebben staan. Zo kun je simultaan werken in Adobe Photoshop, Illustrator en Premiere Pro, zonder bang te zijn dat je videogeheugen snel vol raakt of de processor het niet bij kan houden.

Aan boord bevindt zich audio van Bang & Olufsen. Voor een laptop biedt het prima geluid, al klinken de hoge tonen soms wat schel. Ook valt het maximale volume van de laptop wat tegen. Het geluid kan hard genoeg om je gesprekspartner goed te kunnen verstaan, maar voor het bekijken van je favoriete serie of film had het geluidsniveau wel een boost kunnen gebruiken. Vooral als je wat verder van je laptop weg wil zitten tijdens het kijken of er wat omgevingsgeluid is.

Met de eerder genoemde prestatie-instellingenknop kun je het HP Command Center tevoorschijn halen. Je kunt ervoor kiezen om het geluid te beperken door de ventilatorsnelheid te verlagen. Dit gaat uiteraard ten koste van de prestaties en zal ervoor zorgen dat de temperatuur van het apparaat toeneemt. Het is natuurlijk ook mogelijk om de prestaties vol open te zetten, waardoor de grafische kaart en processor harder gaan werken. Bij het draaien van veeleisende games of programma's leidt dit ertoe dat het apparaat enorm hard zal blazen.

Welke instellingen je in het HP Command Center kiest, heeft een aanzienlijke invloed op de prestaties. Het kan raadzaam zijn om de instellingen te checken en aan te passen indien je tussen lichte en zware taken schakelt. Zelfs dit voorkomt niet dat het apparaat soms net iets te lawaaierig is dan dat aangenaam is.

Deze Envy-laptop kan bij hoge prestaties redelijk warm worden in de gebieden tussen het toetsenbord en het scherm, maar ook tussen de spatiebalk en het touchpad. Omdat je deze laatste locatie in principe niet aanraakt, hoeft dit geen probleem te zijn. Het touchpad zelf wordt namelijk vrijwel niet warmer en is daarom ook niet storend tijdens gebruik.

(Image credit: TechRadar)

Batterijduur

De HP Envy 15 beschikt over een 6-cell 83Wh lithium-ion polymeer accu. De combinatie van een sterke grafische kaart en een 4K OLED-scherm in een dunne behuizing, zorgt ervoor dat de batterijprestaties iets moet inleveren.

Bij 'normaal' gebruik, zoals het surfen op internet, het bekijken van enkele filmpjes op internet en/of het gebruiken van tekstverwerkingsprogramma's, gaat de laptop slechts 4,5 uur mee bij een schermhelderheid van 75 procent en 'betere' prestaties ingesteld.

Door de prestaties en schermhelderheid naar beneden te schroeven kun je de duur met maximaal een uur of twee verlengen. Echter is het wel noemenswaardig dat je geen 6,5 uur batterijduur zal halen als je het apparaat gebruikt waarvoor deze bedoeld is, namelijk voor wat zwaardere grafische taken waaronder foto- en videobewerking.

De HP Envy 15 laadt tussen de bedrijven door gelukkig redelijk snel op. In zo'n drie kwartier is de batterij voor zo'n vijftig procent op te laden. Door het apparaat in je pauzes (of waar mogelijk) even aan de oplader te leggen, moet het voldoende zijn om te voorkomen dat de laptop de rest van de dag zonder stroom komt te zitten.

Koop het als...

Je een krachtige, veelzijdige laptop zoekt

Met een RTX 2060 en een 10de generatie Intel i7-processor is de HP Envy 15 een krachtig mobiel werkpaard. Het kan de meest veeleisende taken met gemak aan. Bovendien is het handig dat je zelf controle hebt over de verschillende aspecten.

Je veel naar 4K beelden kijkt of ze bewerkt

Kijk je graag naar films en series in 4K of ben je een (professionele) videobewerker, dan is de HP Envy 15 met het prachtige 4K OLED IPS-scherm geschikt voor jou.

Je een luxe, degelijke laptop wil

De HP Envy 15 heeft een ontzettend strakke, premium uitstraling. Daarnaast is de behuizing ontzettend stevig, terwijl de dunne vormfactor behouden blijft.

Koop het niet als...

Je een laptop zoekt met een enorme batterijduur

Het is handig als je een laptop overal kunt gebruiken, zonder om de haverklap afhankelijk te zijn van stroom. Met een batterijduur van slechts 4,5 uur is deze laptop niet geschikt als je voor een langere tijd geen stopcontacten in de buurt hebt.