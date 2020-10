De Huawei MateBook X Pro doet gewoonweg erg veel goed. Ons enige minpunt is in feite de vervelende positie van de webcam, maar wij zouden alvast bereid zijn om een afzonderlijke webcam aan te kopen als we kijken naar de voordelen die we terugkrijgen. De prestaties van de laptop zijn geweldig en hij heeft bovendien een lange batterijduur (zeker voor een Windows-laptop)

We zien tegenwoordig steeds meer laptops van Huawei in de winkelrekken verschijnen en dat kunnen we alleen maar aanmoedigen. Het Chinese bedrijf mag zijn momentum in smartphoneland dan wel verloren zijn, maar op de laptopmarkt is het aan een opmars bezig. De vernieuwde Huawei MateBook X Pro leent enkele designelementen van de populaire MacBooks van Apple en geeft je het beste van het beste in een compacte vormfactor.

Prijs en beschikbaarheid

Er zijn twee configuraties van de Huawei MateBook X Pro (2020) beschikbaar in Nederland en België. Wij zijn aan de slag gegaan met het model met Intel Core i7-10510U, 16GB RAM-geheugen en 1TB opslag, waarvoor je 1.899 euro moet neertellen. Daarnaast is er nog een model met Intel Core i5-10210U, 16GB RAM-geheugen en 512GB opslag, waarvoor je dan 1.499 euro betaalt.

Design

Spec sheet Dit is de Huawei MateBook X Pro (2020) die wij getest hebben: CPU: 1.8GHz Intel Core i7-10510U (quad-core, 8MB Intel Smart Cache, tot 4.9GHz metTurbo Boost)

Graphics: Nvidia GeForce MX250

RAM: 16GB LPDDR3 (2133MHz)

Scherm: 13,9 inch 3:2 (3,000 x 2,000) LTPS

Opslag: 1TB SSD (PCIe, NVMe)

Aansluitingen: 1x USB-A 3.0, 2x USB-C 3.0, combi audiopoort

Connectiviteit: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5, NFC

Camera: 1MP

Gewicht: 1,33kg

Grootte: 304 x 14.6 x 217mm

Het display zelf heeft hier een hoge resolutie van 3000 x 2000 pixels én ondersteunt het volledige sRGB-kleurengamma waardoor hij zeker geschikt is voor beeldbewerking. Huawei heeft hier gekozen voor een touchscreen met als gevolg dat fel (zonlicht) soms wel kan reflecteren op het display. Het scherm wordt wel helder genoeg (en past die helderheid automatisch aan) en wij hadden alleszins nooit problemen met de zichtbaarheid van de content op ons scherm

Het display van de Huawei MateBook X Pro is 13,9-inch, maar zijn schermranden zijn zo dun dat het geheel even groot is als de gemiddelde 13-inch laptop. We zien hier ook meteen (of net niet) een van de grootste minpunten en dat is de webcam. Omdat de bovenste rand zo dun is, zit de webcam nu op de plaats waar je de F7-toets zou verwachten. Het gevolg is dat iedereen in de videochat je kin mag aanschouwen en waarschijnlijk afgeschrikt zal worden door je vingers voor de camera als je begint te typen.

Aan de zijkanten zien we vier aansluitingen: twee USB-C-aansluitingen (met Thunderbolt), een gewone USB-poort en een aansluiting voor je koptelefoon. Geen nood, want Huawei heeft een docking station in de doos gestopt dat je kan aansluitingen op een van de twee USB-C-poorten. In dat docking station zitten een HDMI-poort, VGA-poort, traditionele USB-poort en nog een USB-C-poort waardoor je geen problemen zou mogen hebben bij het aansluiten van je accessoires.

Gebruik in de praktijk en prestaties

Benchmarks Dit zijn de scores van de Huawei MateBook X Pro in onze benchmarks: Cinebench CPU: 1.183 punten

GeekBench 5: 1.185 (single-core); 3.497 (multi-core)

PCMark 10 (Home Test): 3.850 punten

PCMark 8 Battery Life: 10 uur 20 minuten

Batterijduur (TechRadar filmtest): 7 uur 57 minuten

Voor deze review zijn wij aan de slag gegaan met de hoogste configuratie van de Huawei MateBook X Pro van 1.899 euro. Daarvoor krijg je een Intel Core i7-10510U processor, en Nvidia GeForce MX250 grafische kaart, 16GB RAM-geheugen en maar liefst 1TB SSD-opslag. Besef hier wel dat deze grafische kaart niet ontworpen is voor games en dat dit dus geen gaming laptop is. Je zal wel merken dat de Huawei MateBook X Pro hierdoor een beentje voor heeft op andere laptops bij zaken als beeld- en videobewerking.

Alles wat niet onder de noemer “gaming” valt, verloopt erg vlot. Zware multi-taskers zullen dus geen problemen ondervinden bij het draaien van meerdere programma’s tegelijk. Wat we ook deden, van beeldbewerking tot vijftien tabbladen in Firefox, de MateBook kon alles met gemak aan. We merkten wel dat de ventilator, zoals bij de meeste laptops, snel begon te draaien bij videogesprekken van meer dan een halfuur, maar het duurde niet lang voordat de laptop weer volledig koel geblazen werd.

Het toetsenbord van de Huawei MateBook X Pro is iets dat nog verbeterd kan worden. De toetsen zelf geven wel een duidelijke klikkende feedback, maar naar onze mening konden we ze niet diep genoeg indrukken. Een oorzaak hiervoor is het dunne design van de laptop met de krachtige onderdelen, waardoor de toetsen zelf natuurlijk minder ruimte hebben om in de behuizing geduwd te worden. Aangezien de webcam ook in het toetsenbord zit, is inloggen met gezichtsherkenning niet mogelijk, maar er zit wel een vingerafdrukscanner in de aan/uitknop waardoor je alsnog erg snel met je werk kan starten.

Over het touchpad zijn we dan weer wel erg tevreden, aangezien dit heel ruim is en optimaal de beschikbare ruimte gebruikt. Door de ingebouwde palmdetectie heeft het touchpad trouwens nooit ongewenste muisbewegingen veroorzaakt tijdens het typen. Rechtsonder zien we weer de Huawei Share-sticker terug. Hiermee kunnen gebruikers van recente Huawei (en Honor) smartphones genieten van enkele extra functies waaronder snelle bestandsoverdracht tussen smartphone en laptop, bediening van je smartphone vanaf je laptop en meer.

Tot slot scoort de Huawei MateBook X Pro ook goed op vlak van batterijduur. De energiezuinige processor zorgt ervoor dat je de laptop bijna een volledig werkdag kan gebruiken. Reken op een gemiddelde batterijduur van gemiddeld zes uur. Bij intensiever gebruik kan dit vijf uur worden en bij lichter gebruik (of een zo laag mogelijke schermhelderheid) kan je het optrekken tot een kleine acht uur. Opladen gebeurt via een van de twee USB-C-poorten, dus je kan hier ook makkelijk gebruikmaken van een powerbank om onderweg bij te laden. Weer een pluspuntje voor gebruikers van recente Huawei-smartphones: je kan de lader van de MateBook X Pro ook gebruiken om je smartphone vliegensvlug op te laden.

Eindoordeel

De Huawei MateBook X Pro doet gewoonweg erg veel goed. Ons enige minpunt is in feite de vervelende positie van de webcam, maar wij zouden alvast bereid zijn om een afzonderlijke webcam aan te kopen als we kijken naar de voordelen die we terugkrijgen. De prestaties van de laptop zijn geweldig en hij heeft bovendien een lange batterijduur (zeker voor een Windows-laptop). Dit alles zit verpakt in een modern en strak design dat weinig compromissen maakt, en ook het docking station in de doos kunnen we ook erg op prijs stellen. Voeg daar nog de extra snufjes voor eigenaars van Huawei-smartphones toe en je krijgt niet alleen een goede Windows-laptop, maar ook een mooie toevoeging aan het beginnende Huawei-ecosysteem.