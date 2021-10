Google Pixel 6 Pro review

De Google Pixel 6 Pro is een interessante uitdager voor de beste smartphones van dit moment. Het is zonder meer de eerste echt geslaagde premium telefoon van het bedrijf. Wil je Android ervaren in zijn puurste vorm, dan is dit de handset voor jou. Bovendien is er een mooi scherm aanwezig en een superieure camera. Dit alles krijg je voor een lagere prijs dan waar de concurrentie het voor aanbiedt.

De Google Pixel 6 Pro is een interessante uitdager voor de beste smartphones van dit moment. Het is zonder meer de eerste echt geslaagde premium telefoon van het bedrijf. Wil je Android ervaren in zijn puurste vorm, dan is dit de handset voor jou. Bovendien is er een mooi scherm aanwezig en een superieure camera. Dit alles krijg je voor een lagere prijs dan waar de concurrentie het voor aanbiedt.

Review in een notendop

De Google Pixel 6 Pro is de eerste serieuze poging van de fabrikant om een hoogwaardig toestel af te leveren dat de competitie aan moet gaan met het beste van het beste. Op dit moment scharen wij daar onder meer de Samsung Galaxy S21 Ultra, OnePlus 9 Pro en iPhone 13 Pro Max onder.

Het premium vlaggenschip van Google is gelanceerd met de goedkopere Google Pixel 6. De Pro-versie komt met Google's eigen Tensor-chipset, hoogwaardige hardware, sterke camera-opzet en tal van andere verbeteringen.

De Pixel 6 Pro is ook gemaakt om te laten zien hoe goed Android 12 werkt in zijn meest pure vorm, alsook toekomstige versies. We durven wel te stellen dat Google daarin geslaagd is.

Het design van de Google Pixel 6 Pro is behoorlijk anders dan we gewend zijn van hedendaagse smartphones, maar niet uniek; het ontwerp wordt gedeeld met de Google Pixel 6. De meest in het oog springende eigenschap is de camerabalk die over de volledige breedte van het toestel uitsteekt.

Het is een design waar je van houdt of juist helemaal niets van voelt. Google biedt het toestel aan in enkele gewaagde kleursamenstellingen. Een uitkomst voor iedereen die geen zin meer heeft in saaie, grijze rechthoeken.

Google's schermtechnologie is bijzonder indrukwekkend. We garanderen je dat dit display tot een van de beste op de markt behoort. Het scherm biedt een uitstekende beeldkwaliteit, het helderheidsniveau is indrukwekkend, en met 6,7 inch is het gigantisch te noemen.

De nieuwe Tensor-chipset onder de motorkap is een andere interessante feature. Echt grootse verbeteringen ten opzichte van traditionele chipsets moeten we nog zien, maar Tensor is in ieder geval krachtig genoeg om je favoriete apps en games moeiteloos te laden.

De camera-opzet van de Pixel 6 Pro is een ander hoogtepunt. Het is een veelzijdig blok wat jou in staat stelt om objecten op verschillende manieren vast te leggen. De primaire camerasensor is een stap vooruit ten opzichte van wat we gewend zijn van Google. De nieuwe software-upgrades geven nog eens een extra boost.

De Google Pixel 6 Pro batterijduur kan ermee door. Bij regulier gebruik haal je het einde van de dag, maar niet veel meer dan dat. Ondersteuning voor snelladen en draadloos laden is inbegrepen, maar geen van beide is echt indrukwekkend te noemen.

Hoewel de Pixel 6 Pro niet meteen de beste smartphone is die je kunt kopen voor je geld, komt Google wel erg dicht in de buurt. Zeker ten opzichte van vorig jaar is er een grote stap vooruitgezet. Met een sterke camera-opzet, fantastisch scherm en prettige software is er veel om van te genieten.

Google Pixel 6 Pro releasedatum en prijs

De Google Pixel 6 Pro is op 19 oktober 2021 samen met de reguliere Google Pixel 6 gepresenteerd. Het toestel is vanaf 28 oktober te koop in diverse regio's.

Net als alle voorgaande Pixel-toestellen wordt de Pixel 6 Pro officieel niet verkocht in de Benelux. Een schrale troost is dat de meeste Pixel-smartphones alsnog via grijze import te koop zijn bij diverse retailers.

Kijken we naar landen als Frankrijk en Duitsland, dan heeft de Google Pixel 6 Pro daar een prijskaartje van 899 euro voor de versie met 128GB aan opslaggeheugen. De variant met 256GB kost 999 euro.

Design

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 2 (Image credit: TechRadar)

De Google Pixel 6-serie ziet er uniek uit, voornamelijk door de horizontale camerabult. Deze neemt een groot gedeelte van de achterzijde in beslag. Het is een designkenmerk wat we de afgelopen jaren niet vaak gezien hebben. We weten nog niet helemaal of het een geslaagd ontwerp is.

Het camerablok steekt behoorlijk uit, en dat kan een probleem zijn voor sommige consumenten. Ook is het maar de vraag hoe hoesjesmakers hiermee omgaan, laat staan hoe bestendig het camerablok (en de rest) is voor stootjes. Corning Gorilla Glass Victus moet in ieder geval voor enige stevigheid zorgen aan de achterzijde.

De smartphone is met afmetingen van 163,9 x 75,9 x 8,9 mm behoorlijk groot te noemen. Met een gewicht van 210 gram merk je ook wel dat je een flink toestel in handen hebt.

Dankzij de IP68-certificering ben je er zeker van dat hij stof- en waterbestendig is. Een plons in het water moet dus niet direct voor problemen zorgen, al is het vermijden van water met een smartphone nog altijd het beste natuurlijk.

(Image credit: TechRadar)

De randen zijn ietwat hoekig, maar ook weer gebogen genoeg om comfortabel in de hand te liggen. Voor sommigen kan de Pixel 6 Pro echter wat glad aanvoelen door de afwerking.

Aan de onderkant van de smartphone zit een USB-C-poort, precies tussen de twee speakers in. Aan de rechterrand zit een aan/uit-knop en volumeregelaar.

De kleuropties van de Pixel 6 Pro zijn: Sorta Sunny (geel/goud), Cloudy White (wit/grijs) en Stormy Black (zwart/grijs). Je kunt alle drie de versies met 128GB opslag krijgen. De 256GB-versie is echter alleen te koop in Stormy Black.

Ons reviewmodel is de Stormy Black-versie, en dat is vrij duidelijk de minst spectaculaire variant. We vinden vooral de Sorta Sunny er interessant uitzien.

Zelf zijn we redelijk enthousiast over het Google Pixel 6 Pro design. In de afbeeldingen hierboven zie je snel genoeg of je die mening met ons deelt.

Display

De Google Pixel 6 Pro komt met een 6,7 inch QHD+-display. Het scherm levert scherpe beelden af. De resolutie van 1.440 x 3.120 pixels is een flinke stap omhoog ten opzichte van het FHD+-display van de Google Pixel 5.

Het is een van de scherpste displays die we in 2021 zijn tegengekomen op een smartphone. De 512 pixels per inch is een rariteit op smartphones met QHD-display, en alleen toestellen als de Sony Xperia 1 III met 4K-display bieden een nog hogere pixeldichtheid.

Het scherm is in staat tot indrukwekkende helderheidslevels. In direct zonlicht hadden we geen moeite om het display af te lezen. De automatische helderheid werkt prima over het algemeen, al hadden we af en toe de neiging om deze handmatig aan te passen.

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 2 (Image credit: TechRadar)

Het display kent een 120Hz-verversingssnelheid. Dit houdt in dat beelden er twee keer zo soepel uitzien als bij 'standaard' 60Hz-displays. Dit merk je vooral tijdens het gamen en scrollen door je feeds en menu's.

Het is geen belangrijke feature voor veel consumenten, maar wij vinden het wel prettig in gebruik. Het complementeert ook de indrukwekkende schermkwaliteit. Je merkt bovendien het verschil in verversingssnelheid goed als je na de Pixel 6 Pro teruggaat naar een 60Hz smartphone.

Onder het display treffen we een vingerafdrukscanner aan, een primeur voor Googles-smartphones. Hoewel de positionering van de scanner prima is, moeten we af en toe wel meerdere pogingen wagen om het toestel succesvol te ontgrendelen.

Voor een soepelere ervaring raden we aan om gezichtsontgrendeling in te schakelen, zodat je nog sneller toegang hebt tot je smartphone.

Camera's

(Image credit: TechRadar)

Google's smartphones staan bekend om hun geavanceerde cameratechnologie. Op papier lijkt de Pixel 6 Pro het beste paard van de stal te zijn, met een primaire 50MP camera, 12MP groothoekcamera en een 48MP telefotocamera.

Het goede nieuws is dat de fabrikant wederom een krachtige camera-opzet heeft weten te ontwikkelen. Een groot pluspunt is dat de camera's veelzijdiger zijn; je hebt veel meer features om mee te spelen.

De primaire 50MP camera heeft een f/1.9 diafragma en 1,2µm pixels is de camera die je waarschijnlijk het meest gaat gebruiken. In de praktijk blijkt dat deze camera mooie resultaten boekt in meerdere scenario's.

Night Sight stelt gebruikers in staat om goede afbeeldingen te schieten in situaties met weinig tot (vrijwel) geen licht. De feature is niet nieuw, maar verricht net als bij de Pixel 5 prima werk. Houd er wel rekening mee dat je de camera stil moet houden voor de beste resultaten.

De telefotocamera biedt 4x optische zoom aan. In onze testfoto's zien we dat de Pixel 6 Pro gedetailleerde foto's weet te schieten van objecten die ver weg zijn. Wederom geldt dat je de smartphone zo stil mogelijk moet houden voor de beste resultaten, maar dat geldt voor alle telefotomodi.

Afbeelding 1 van 10 Groothoekcamera (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 10 Primaire camera (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 10 2x zoom (Image credit: TechRadar) Afbeelding 4 van 10 4x zoom (Image credit: TechRadar) Afbeelding 5 van 10 20x zoom (Image credit: TechRadar) Afbeelding 6 van 10 Groothoekcamera (Image credit: TechRadar) Afbeelding 7 van 10 Primaire camera (Image credit: TechRadar) Afbeelding 8 van 10 2x zoom (Image credit: TechRadar) Afbeelding 9 van 10 4x zoom (Image credit: TechRadar) Afbeelding 10 van 10 20x zoom (Image credit: TechRadar)

Het is mogelijk om tot 20x digitaal in te zoomen. De kwaliteit van de foto's daalt echter snel als je deze functie gebruikt. De zoomprestaties zijn niet zo high-end als we van diverse andere vlaggenschepen kennen, maar voor het merendeel van de taken biedt de Pixel 6 Pro voldoende soelaas.

De groothoekcamera kent een beeldhoek van 114 graden, en leent zich uitstekend voor het fotograferen van grote groepen en landschappen. Ook deze camera maakt mooie plaatjes, maar de beeldkwaliteit is zichtbaar iets minder sterk dan de primaire camera.

Over het algemeen ben je het beste af met de primaire camera.

Afbeelding 1 van 2 50MP camera (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 2 12MP groothoekcamera (Image credit: TechRadar)

Aan de voorzijde vind je een 11,1MP frontcamera met f/2.2 diafragma. In onze tests merkten we dat deze camera mooie portretfoto's weet produceren. Verder leent de camera zich uitstekend voor videobellen, en valt ons op hoe natuurlijk onze huid eruitziet in selfies.

Het is mogelijk om in 4K video's op te nemen met de frontcamera. Dit is erg handig voor content die je op je sociale media wilt zetten.

Afbeelding 1 van 3 Portretmodus (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 3 11,1MP selfiecamera (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 3 Groothoekmodus op de frontcamera (Image credit: TechRadar)

De camerasoftware is een belangrijk element van de Pixel 6 Pro. In de standaard camera-app vind je Night Sight, Portretmodus, Panorama en videomodi, alsook interessante toevoegingen zoals Motion, Photo Sphere en Lens.

De Motion-modus is nieuw hier, en is ervoor gemaakt om foto's te schieten met lange sluitertijd, waardoor je creatief geblurde foto's van bewegende objecten kunt maken.

Een opmerkelijke software-ontwikkeling is Real Tone, dat een standaard onderdeel van de camera is. Google zegt dat het de camera's in staat stelt om meer natuurlijk ogende huidtinten vast te leggen in foto's van mensen met gekleurde huid. Google heeft samengewerkt met een aantal fotografen om manieren te vinden om donkere huidtinten nauwkeuriger weer te geven.

Magic Eraser is een andere grote nieuwe software-upgrade, waarmee je toegang hebt tot het galerij-element van de app. De feature stelt jou in staat om objecten te verwijderen die je niet in je foto's wilt hebben staan, zoals photobombers.

Dit alles kun je handmatig instellen door op objecten te tikken die je weg wilt hebben. Hieronder zie je een voorbeeld van de technologie:

Afbeelding 1 van 2 De originele afbeelding. (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 2 Je ziet dat de objecten aan de onderkant verdwenen zijn. (Image credit: TechRadar)

Het is niet perfect, dus verwacht niet dat al je objecten op magische wijze volledig verdwijnen. Het is wel handig voor kleine dingetjes weg te halen, al zie je vaak nog wel wat digitale artefacten.

De software-tweaks zijn interessante toevoegingen aan de Pixel 6 Pro. Combineer de toch al indrukwekkende camera-app en -hardware met deze software, en je krijgt de beste fotografie-ervaring tot dusver op een Pixel.

Voorbeeldfoto's camera

Afbeelding 1 van 12 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 12 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 12 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 4 van 12 Primaire camera (Image credit: TechRadar) Afbeelding 5 van 12 2x zoom (Image credit: TechRadar) Afbeelding 6 van 12 4x zoom (Image credit: TechRadar) Afbeelding 7 van 12 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 8 van 12 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 9 van 12 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 10 van 12 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 11 van 12 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 12 van 12 (Image credit: TechRadar)

Prestaties en specificaties

De Pixel 6 Pro behoort samen met de Pixel 6 tot de eerste Google-toestellen die geen Qualcomm Snapdragon-chipset onder de leden hebben. In plaats daarvan gebruiken beide modellen een Tensor-chipset, afkomstig uit de fabriek van Google.

Tensor is de eerste processor die uit de koker van Google komt. Hij is op maat gemaakt voor Pixel-toestellen. Dat tweede is een big deal, aangezien dat betekent dat je deze chipset waarschijnlijk niet gaat terugvinden in smartphones van andere fabrikanten. Bovendien is het een groot pluspunt dat de Tensor-chipset op maat gemaakt is voor de Pixel, om zo alles wat erin zit eruit te kunnen halen.

In de benchmarks behaalt de Pixel 6 Pro een gemiddelde multi-core score van 2.760 in Geekbench 5. Dat is redelijk ver weg van de 3.440 van de Samsung Galaxy S21 Ultra, de 3.685 van de OnePlus 9Pro en de 4.549 van de iPhone 13 Pro Max.

Benchmarks reflecteren echter niet altijd de prestaties in de praktijk. Tijdens onze testtijd vonden we dat de smartphone in staat was om alle apps en games te draaien op de manier zoals we wilden. De gehele ervaring is soepel te noemen, en het voelde altijd alsof er genoeg pit achter zat.

Laat de benchmarkscores je dus niet wijs maken dat de Pixel 6 Pro geen krachtige smartphone is, of dat de Tensor-chipset een slechte keuze is geweest.

Helaas is de Pixel 6 Pro enkel verkrijgbaar met 128GB of 256GB in Europa. Een 512GB-versie is wel in selecte landen beschikbaar, maar we hadden graag gezien dat dit wereldwijd een optie was. Ook 1TB voor de zware gebruikers onder ons had niet misstaan.

Er is geen ondersteuning voor een microSD-kaartje, dus let erop dat je een Pixel koopt met voldoende opslaggeheugen voor de komende jaren.

De Pixel 6 Pro beschikt over ondersteuning voor 5G, zodat je helemaal klaar bent voor het nieuwe en nog snellere mobiele netwerk.

Software

De Google Pixel 6 Pro draait op Android 12 uit de doos. De software draait als een tierelier. Wil je Android ervaren zoals Google het bedoeld heeft? Dan is dit de ideale smartphone; op de Pixel-toestellen is er geen sprake van opsmuk of bloatware, maar Android in zijn meest pure vorm.

In tegenstelling tot voorgaande Pixels is de update hier wel merkbaar. Dankzij het prachtige display is de Pixel 6 Pro de ultieme telefoon om het nieuwe Material You te tonen. Het is zonder meer een van onze meest favoriete features van het toestel.

Material You stelt jou in staat om een wallpaper te kiezen voor je toestel, om vervolgens de kleuren van die wallpaper te gebruiken in menu-accenten door heel de interface.

Het klinkt als een kleine gimmick, maar het zijn dit soort upgrades die jou in staat stellen om makkelijk en snel je smartphone te personaliseren.

Google heeft bevestigd dat de smartphone drie jaar lange software-updates krijgt. Android 13, Android 14 en Android 15 verschijnen dus nog allemaal op dit toestel.

Verder garandeert de fabrikant vijf jaar lang beveiligingsupdates. Tot aan het einde van 2026 moet de Pixel 6 Pro veilig genoeg zijn om te gebruiken als daily driver.

Batterijduur

(Image credit: TechRadar)

De batterijduur behoort tot de zwakkere elementen van de Pixel 6 Pro, maar het is ook weer niet zo erg dat het om een dealbreaker gaat. De batterij houdt het bij regulier gebruik een dag vol, maar de zware gebruikers onder ons kunnen af en toe moeite hebben om het einde van de dag te halen.

het toestel had bij ons vaak rond de 10 procent over na een dag. Kies je ervoor om vaak van GPS-functies gebruik te maken of veel video's op te nemen, dan kan het zo zijn dat je iets eerder dan gepland naar de adapter moet grijpen.

De accucapaciteit van 4.905mAh klinkt op papier behoorlijk groot. Google meldt dat je er 48 uur uit kunt halen dankzij de extreme energiebesparingsmodus. Dat moeten we nog zien, maar het kan wel van nut zijn tijdens noodsituaties.

Snelladen wordt ondersteund, als is het niet zo snel als bij sommige concurrenten. Met een maximaal ondersteunde laadsnelheid van 30W moet de smartphone zich volgens Google voor de helft op kunnen laden binnen 30 minuten. In onze tests zagen we met een 30W lader 20 procent in 15 minuten, en 40 procent in 30 minuten.

Een adapter wordt niet meegeleverd door Google, enkel een USB-C kabel. Je moet dus zelf een adapter ergens hebben liggen of er een kopen.

Je kunt er ook voor kiezen om de Pixel 6 Pro draadloos op te laden. De maximale laadsnelheid bedraagt in deze modus 23W.

Moet ik de Google Pixel 6 Pro kopen?

(Image credit: Google)

Koop hem als...

Je een fantastische camera zoekt De Pixel 6 Pro komt met een zeer multifunctionele camera-opzet, die in tal van scenario's uitkomst biedt. De primaire sensor is fantastisch, de telefotocamera doet ook goed zijn werk, en er zijn tal van interessante software-features aanwezig.

Je een groot en mooi scherm zoekt De Google Pixel 6 Pro is voorzien van een van de beste schermen die je kunt vinden op een smartphone, met heldere en levendige kleuren.

Je Android zonder opsmuk wilt ervaren Uit de doos draait de Pixel 6 Pro op een pure versie van Android 12. We raden dit toestel aan voor iedereen die wil ervaren hoe Google zijn software bedoeld heeft.

Koop hem niet als...

Je niet van grote smartphones houdt De Google Pixel 6 Pro is behoorlijk groot. Hoewel er handsets van Samsung en Apple zijn die nog iets forser zijn, is de smartphone van Google lastig vast te houden als je kleine handen hebt. Wellicht dat de Pixel 6 een betere optie is, mocht je je hierin herkennen.

Je veel opslag nodig hebt De Google Pixel 6 Pro is in Europa enkel verkrijgbaar met 128GB of 256GB aan opslaggeheugen. Dit geheugen is niet uitbreidbaar, waardoor je er vooraf goed op moet letten of je hier lang genoeg mee vooruit kunt.