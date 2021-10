De Google Pixel 6 Pro is een interessante uitdager van de beste smartphones op de markt. Hoewel we nog niet al te veel tijd hebben kunnen besteden met deze topper van Google, wijzen de voortekenen op een krachtig toestel, inclusief high-end camera en tal van andere interessante features.

Na maanden van teasers en halfbakken onthullingen is de Google Pixel 6 Pro eindelijk hier. De fabrikant heeft alle details rondom de nieuwe smartphone vrijgegeven, waaronder de prijs en waar het toestel te koop zal zijn.

De Google Pixel 6 Pro is de eerste serieuze poging van de fabrikant om een hoogwaardig toestel af te leveren dat de competitie aan moet gaan met het beste van het beste. Op dit moment scharen wij daar onder meer de Samsung Galaxy S21 Ultra, OnePlus 9 Pro en iPhone 13 Pro Max onder.

De Google Pixel 6 Pro is tegelijkertijd met de goedkopere Google Pixel 6 uit de doeken gedaan. De Pro-versie heeft een iets uitgebreidere camera-opzet, alsook verbeteringen op diverse andere vlakken.

Hieronder lees je meer over onze eerste bevindingen van de Google Pixel 6 Pro. Een volledige review volgt binnenkort.

Google Pixel 6 Pro: prijs en beschikbaarheid

De Google Pixel 6 Pro is op 19 oktober 2021 samen met de reguliere Google Pixel 6 gepresenteerd. Het toestel is vanaf 28 oktober te koop in diverse regio's.

Net als alle voorgaande Pixel-toestellen wordt de Pixel 6 Pro officieel niet verkocht in de Benelux. Een schrale troost is dat de meeste Pixel-smartphones alsnog via grijze import te koop zijn bij diverse retailers.

Kijken we naar landen als Frankrijk en Duitsland, dan heeft de Google Pixel 6 Pro daar een prijskaartje van 899 euro voor de versie met 128GB aan opslaggeheugen. De variant met 256GB kost 999 euro.

Design en display

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: TechRadar)

De Google Pixel 6-serie ziet er uniek uit, voornamelijk door de horizontale camerabult. Deze neemt een groot gedeelte van de achterzijde in beslag. Het is een designkenmerk wat we de afgelopen jaren niet vaak gezien hebben. We weten nog niet helemaal of het een geslaagd ontwerp is.

Het camerablok steekt behoorlijk uit, en dat kan een probleem zijn voor sommige consumenten. Ook is het maar de vraag hoe hoesjesmakers hiermee omgaan, laat staan hoe bestendig het camerablok (en de rest) is voor stootjes. Corning Gorilla Glass Victus moet in ieder geval voor enige stevigheid zorgen aan de achterzijde.

De smartphone is met afmetingen van 163,9 x 75,9 x 8,9 mm behoorlijk groot te noemen. Met een gewicht van 210 gram merk je ook wel dat je een behoorlijk toestel in handen hebt.

Dankzij de IP68-certificering ben je er zeker van dat hij stof- en waterbestendig is. Een plons in het water moet dus niet direct voor problemen zorgen, al is het vermijden van water met een smartphone nog altijd het beste natuurlijk.

(Image credit: TechRadar)

De randen zijn ietwat hoekig, maar ook weer gebogen genoeg om comfortabel in de hand te liggen. Voor sommigen kan de Pixel 6 Pro echter wat glad aanvoelen door de afwerking.

Aan de onderkant van de smartphone zit een USB-C-poort, precies tussen de twee speakers in. Aan de rechterrand zit een aan/uit-knop en volumeregelaar.

De Google Pixel 6 Pro komt met een 6,7 inch QHD+-display. Het scherm levert scherpe beelden af. De resolutie van 1.440 x 3.120 pixels is een flinke stap omhoog ten opzichte van het FHD+-display van de Pixel 5.

Het display kent een 120Hz-verversingssnelheid. Dit houdt in dat beelden er twee keer zo soepel uitzien als bij 'standaard' 60Hz-displays. Dit merk je vooral tijdens het gamen en scrollen door je feeds en menu's.

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 2 (Image credit: TechRadar)

Onder het display treffen we een vingerafdrukscanner aan, een primeur voor Googles-smartphones. Hoewel de positionering van de scanner prima is, moeten we af en toe wel meerdere pogingen wagen om het toestel succesvol te ontgrendelen.

De kleuropties van de Pixel 6 Pro zijn: Sorta Sunny (geel/goud), Cloudy White (wit/grijs) en Stormy Black (zwart/grijs). Je kunt alle drie de versies met 128GB opslag krijgen. De 256GB-versie is echter alleen te koop in Stormy Black.

Camera's

(Image credit: TechRadar)

Google's smartphones staan bekend om hun geavanceerde cameratechnologie. Op papier lijkt de Pixel 6 Pro het beste paard van de stal te zijn, met een primaire 50MP camera, 12MP groothoekcamera en een 48MP telefotocamera.

De telefotocamera is in staat tot 4x optische zoom. De eerste testresultaten toonden gedetailleerde afbeeldingen met weinig moeite.

De groothoekcamera kent een beeldhoek van 114 graden. Deze camera leent zich uitstekend voor groeps- en landschapsfoto's.

De standaard 50MP camera is zeker een stap omhoog ten opzichte van eerdere Pixel-toestellen, maar voor een definitief oordeel nemen we het apparaat liever nog eerst grondig onder handen.

Aan de voorzijde zit een 11,1MP frontcamera met f/2.2 diafragma. De eerste resultaten toonden mooie plaatjes met een natuurlijke huidtint in onze portretfoto's.

In onze volledige review behandelen we alle aspecten van de camera-opzet, inclusief voorbeeldfoto's.

Prestaties en batterij

De Pixel 6 Pro behoort samen met de Pixel 6 tot de eerste Google-toestellen die geen Qualcomm Snapdragon-chipset onder de leden hebben. In plaats daarvan gebruiken beide modellen een Tensor-chipset, afkomstig uit de fabriek van Google.

We weten nog niet exact hoe de Tensor-chipset zich verhoudt met Snapdragon-processors, maar Google zelf claimt high-end prestaties voor iedereen die op zoek is naar een smartphone met voldoende pit. Net als bij de camera's kunnen we je hierover meer vertellen in onze volledige review.

Hetzelfde geldt voor de batterijduur: we hebben de Pixel 6 Pro maar even kunnen testen voor deze hands-on, maar Google zelf belooft dat de Pro het tot 24 uur volhoudt op een cyclus. Het wordt zelfs 48 uur als de Extreme Energiebesparingsmodus wordt gebruikt.

De accucapaciteit bedraagt 4.905mAh, en op papier is dat een behoorlijke accu. De maximale laadsnelheid bedraagt 30W. Binnen een halfuur moet de Pixel 6 Pro voor vijftig procent opgeladen zijn. Draadloos laden wordt ondersteund met een maximale snelheid van 21W. Net als Apple met zijn iPhones geeft Google geen adapter mee in de doos, om zo e-waste tegen te gaan.

Voorlopig oordeel

De Google Pixel 6 Pro komt met een uniek design, waar de meningen over verdeeld zijn. Veel van de features van Google's topmodel lijken echter vol met potentie te zitten. Google zelf beweert dat deze smartphone zich kan meten met de beste toestellen van de smartphonemarkt, en dat testen we maar al te graag.

We kijken ernaar uit om meer tijd te besteden met de Google Pixel 6 Pro. Dan kunnen we ook een sluitend oordeel geven over de claim die Google naar buiten heeft gebracht. Houd TechRadar de komende tijd in de gaten voor de volledige Google Pixel 6 Pro review.