Corsair TC100 Relaxed review: briljant op een budget

Als het gaat om grote merken in de wereld van gamingstoelen, heeft Corsair zeker zijn plekje weten te veroveren in de afgelopen jaren. Het technologiemerk heeft zich onderscheiden van de massa door mid-range modellen te maken voor de budget-gerichte consument, en de nieuwe TC100 Relaxed is verreweg de goedkoopste.

Hoewel de Corsair TC100 Relaxed scherp geprijsd is, levert hij niet in op kwaliteit waar dat het belangrijkst is. Het ziet en voelt elk beetje als sommige van de premium stoelen die we hebben getest in de afgelopen jaren, en het doet meer dan genoeg om te worden beschouwd als een van de beste goedkope gaming stoelen en een van de beste gaming stoelen voor de vraagprijs.

Prijs en beschikbaarheid

De Corsair TC100 Relaxed is nu beschikbaar bij alle grote retailers voor een prijs van 219 euro. De stoel is beschikbaar in twee 'kleuren': zwart op zwart, of zwart en grijs. Heel kleurrijk is het niet.

Montage

(Image credit: TechRadar Benelux)

Het in elkaar zetten van de Corsair TC100 Relaxed is een doorsnee en af en toe frustrerende ervaring. We hebben in de loop der jaren veel gamestoelen in elkaar gezet, en deze was niet bepaald de makkelijkste. We raden je sowieso aan om een familielid, of een vriend te vragen, of in mijn geval mijn vriendin die sowieso handiger is dan ik dat ben. Je hebt de extra steun wel nodig bij verschillende aspecten van het bouwproces waarmee je toch zo'n 30-45 minuten mee bezig bent.



In de doos met de Corsair TC100 Relaxed zaten geen instructies. Een handleiding (opens in new tab) is echter online beschikbaar voor wie hulp nodig heeft. Voor gaming stoelen is het allemaal vrij eenvoudig; bevestig de wielen aan de basis, voeg de zuiger toe, schroef het mechanisme op de basis van de stoel, schroef de armleuningen vast, en bevestig de rugleuning aan de stoel.

Dat is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan, want sommige schroefgaten waren eigenwijs, en ik moest nogal wat gewicht tegen de rugleuning zetten om hem goed vast te schroeven. Dit is zeker waar het prijskaartje het meest duidelijk was, want het is vrij basic.

Design en Features

(Image credit: TechRadar Benelux)

Het ontwerp van de Corsair TC100 Relaxed is in lijn met enkele van de meer premium gaming stoelen van het merk, zoals de duurdere TC200 en de T3 Rush modellen. De Corsair badge is geborduurd in de bovenkant van de hoofdsteun met het patroon die subtiel in het materiaal van de rugleuning is geweven. De meegeleverde lenden- en nekkussens worden bevestigd met elastische banden.

Qua functionaliteit kan de Corsair TC100 Relaxed in veel hoeken kantelen. Het gaat van 90 graden (rechtop) tot 160 graden (bijna horizontaal). Er is ook tien graden kanteling die helpt bij de stabiliteit als je achterover leunt. Zoals verwacht van een budget gaming stoel, zijn er hier geen 4D armleuningen, maar de armleuningen van deze stoel zijn wel aanpasbaar.

De Corsair TC100 Relaxed is een goed uitziende stoel met een sterk gevoel voor stijl. Hij is ingetogen genoeg om niet te misstaan in een kantooromgeving, dus als je genoeg hebt van mooiere modellen, kan dit monochrome ontwerp je over de streep trekken. Gezien de goedkoopste stoelen in de loop der jaren rond de 200 euro zaten, is dit een duidelijke stap vooruit qua uiterlijk en bouwkwaliteit.

Prestaties

(Image credit: TechRadar Benelux)

De Corsair TC100 Relaxed voelt bovengemiddeld aan als je erop gaat zitten. Corsair zegt dat zijn nieuwste gaming stoel tot 1,88 cm en 120 kg ondersteunt, wat redelijk standaard is voor gaming stoelen van normale grootte. Als een gewone kerel voelde ik me goed ondersteund door de rug- en nekkussens en de racestijl van de stoel was breed genoeg voor mijn frame zonder het gevoel te hebben dat ik nergens naar toe kon.

Je hoeft niet bang zijn dat je valt als je achterover leunt dankzij de ingebouwde 10 graden die de stoel kan kantelen. Het voelt goed aan, helemaal gezien het budgetkarakter van deze stoel. Rechtop zitten is ideaal voor werk, want de schouders en onderrug worden goed ondersteund. Het is soms mogelijk dat hardere rugkussens na verloop van tijd oncomfortabel worden, maar dit probleem zijn we niet tegengekomen bij de Corsair TC100 Relaxed.

Hoewel er niets bijzonders is aan wat de Corsair TC100 Relaxed biedt, is de bouwkwaliteit en waarde ervan moeilijk te betwisten. Het slaat boven zijn gewicht in vergelijking met wat over het algemeen wordt gezien rond deze prijs, en daarom is de TC100 Relaxed een goede keuze voor een scherpe prijs.

Moet ik de Corsair TC100 Relaxed kopen?

(Image credit: TechRadar Benelux)

Koop hem als…

Je een budget hebt, maar nog steeds kwaliteit wilt

Normaal betekent een budgetmodel toch vaak dat je vanwege de prijs moet inleveren op kwaliteit, maar Corsair laat zien dat dit niet altijd het geval hoeft te zijn.

Je rug- en nekondersteuning wilt

Als je de hele dag op jouw bureaustoel zit voor werk en/of in je vrije tijd, dan is het belangrijk dat je een stoel hebt met voldoende ondersteuning voor je nek en rug en gelukkig heeft de Corsair TC100 Relaxed dat.

Je een ingetogen design wilt (voor een gamingstoel)

De Corsair TC100 Relaxed ziet er simpel en strak uit voor een gamingstoel en zelfs in een kantooromgeving valt deze stoel niet teveel op.

Koop hem niet als…