Dit zijn de officiële cases voor de Galaxy Z Fold 5 en Z Flip 5

Samsung kondigt over minder dan een week, op 26 juli, zijn nieuwe vouwbare smartphones aan, de Galaxy Z Fold 5 en Galaxy Z Flip 5. Naar goede gewoonte zal Samsung zelf enkele accessoires aanbieden bij de telefoons en die kunnen we nu al zien in een reeks renders. De informatie is deze keer afkomstig van bekende leaker Evan Blass via 9to5Google.

In de renders zien we voor beide smartphones een ring case. De cases zijn daarnaast transparant en hebben een ingebouwde ring aan de achterkant, die vergelijkbaar is met een popsocket. Je kan de ring gebruiken voor extra ondersteuning door je vingers erdoor te steken of als een kickstand. Op die manier kan je de smartphones makkelijk rechtop of zijwaarts zetten om bijvoorbeeld handsfree video's te kijken of te gamen met een controller.

Blass lekte ook nieuwe renders van de Galaxy Z Fold 5, maar we hebben al een vrij goed idee van hoe die eruit ziet door eerdere renders, evenals gelekte foto's die een Z Fold 5 in het echt tonen. Samsung zelf heeft zo goed als bevestigd dat de Galaxy Z Fold 5 en Galaxy Z Flip 5 de dunste en lichtste vouwbare smartphones tot nu toe zullen zijn.

Image 1 of 2 De ring cover voor de Galaxy Z Flip 5 (Image credit: Evan Blass) De ring cover voor de Galaxy Z Fold 5 (Image credit: Evan Blass)

Gratis bonus bij een pre-order?

Samsung beloont klanten soms voor het pre-orderen van hun nieuwe flagship smartphones. Voorlopig zijn er geen voordelen bekend in Nederland of België, maar dat kan nog veranderen zodra de telefoons officieel zijn aangekondigd. Het zou alleszins een leuke bonus zijn om een gratis case bij je nieuwe Galaxy Z Fold 5 of Galaxy Z Flip 5 te krijgen. Samsung heeft namelijk nog nooit een transparante case in de doos geleverd en aangezien ze de voorbije jaren vooral dingen weggehaald hebben uit de doos (zoals de oplader), verwachten we niet dat dat nu anders zal zijn.

Ring cases zijn de laatste jaren populair geworden, evenals popsockets. Smartphones worden namelijk steeds groter (en duurder), dus een accessoire waarmee je je telefoon steviger kan vasthouden, is geen overbodige luxe. Daar komt bij dat de Galaxy Z Fold 5 het formaat van een kleine tablet heeft als hij is opengevouwen en dat de Galaxy Z Flip 5 iets langer is dan de gemiddelde smartphone. Als er twee smartphones zijn die vragen om extra grip, dan zijn het deze twee.