Samsungs Galaxy S24 FE Exynos-chip verslaat de iPhone 16 op één belangrijk onderdeel

Als je op zoek bent naar een van de beste smartphones op de markt, wil je zoveel mogelijk informatie verzamelen. In dat geval zou de laatste benchmark-vergelijking tussen de iPhone 16 en de Samsung Galaxy S24 FE interessant kunnen zijn.

Volgens tests uitgevoerd door GSMArena (via SamMobile) verslaat het betaalbaardere toestel van Samsung de Apple-telefoon in de Solar Bay-graphicsbenchmark. Die test analyseert de ray tracing, een realistischere manier om licht en schaduw in games weer te geven.

Specifiek plaatst de test de Apple A18-chip in de iPhone 16 en iPhone 16 Plus tegenover de Samsung Exynos 2400e, een aangepaste versie van de chip die in de Galaxy S24 en Galaxy S24 Plus te vinden is in bepaalde regio's, waaronder hier.

Als je onze iPhone 16 review en Galaxy S24 FE hands-on bekijkt, zul je zien dat deze telefoons je respectievelijk zo'n 969 euro en 749 euro kosten met dezelfde hoeveelheid opslagruimte. Er is dus een aanzienlijk prijsverschil.

Wat betekenen deze benchmarks?

De iPhone 16 van Apple (Image credit: Future)

Het is belangrijk om te benadrukken dat de A18-chip de Exynos 2400e in de meeste algemene benchmarktests verslaat, en ook vrij overtuigend. Er is geen twijfel over mogelijk dat de iPhone 16 en iPhone 16 Plus over het algemeen betere smartphones zijn.

De iPhones winnen ook als het gaat om de Wild Life Extreme-benchmark, een completere grafische test. Maar waarom is ray tracing van belang? Dit suggereert dat Apple nog werk te verrichten heeft op het gebied van gamingprestaties, en dat de Samsung Galaxy S24 FE mogelijk krachtiger is in bepaalde gebieden dan je zou verwachten, gezien de prijs en specificaties.