Oppo Reno10 en Reno10 Pro officieel: middenklassers met veelzijdige camera’s

Op een ietwat ongebruikelijk moment zien we de Europese lancering van de Oppo Reno10 en Oppo Reno10 Pro. Dit duo volgt op de Oppo Reno8-serie uit 2022 en introduceert voornamelijk verbeteringen aan de camera’s. Ter verduidelijking: Oppo brengt alleen de even cijfers van de Reno-serie uit in Europa. De Oppo Reno9 werd eind vorig jaar gelanceerd in China en werd net zoals de Reno5 en Reno7 niet verkocht buiten Azië.

Nadat we geen internationale lancering van de Oppo Find X6-serie kregen, waren we aanvankelijk onzeker over de toekomst van de Reno-serie. Dries Cludts, PR-manager bij Oppo België, verduidelijkte dat er bij elke Oppo-smartphone wordt bekeken binnen welke markt hij past en dat de Find X6-serie geen goede match was met de internationale markten. Er zijn bijgevolg ook geen plannen om de Find X6 nog in Europa te lanceren. Cludts voegde er wel aan toe dat toekomstige smartphones in de Find X-serie wel opnieuw in Europa beschikbaar kunnen worden.

Oppo Reno10 en Reno10 Pro: specificaties

Zoals we gewend zijn, lijken beide smartphones sterk op elkaar en delen ze enkele specificaties. De Oppo Reno10 en Reno10 Pro maken allebei gebruik van een 6,7-inch AMOLED-display met aflopende randen en een 120Hz refresh rate. Daarnaast is het refresh rate adaptief en kan het zakken tot 1Hz bij statische content om batterij te besparen. De zwakke plek van de displays zit bij de helderheid, die in de normale modus piekt op 800 nits en in HDR-modus op 950 nits. Zelfs middenklasse smartphones, zoals de Motorola Edge 40, halen tegenwoordig ongeveer 1.200 nits zodat ze beter zichtbaar zijn in fel zonlicht.

Verder zijn er overeenkomsten bij de camera’s. Zowel de Oppo Reno10 als Reno10 Pro hebben een 8MP-ultrawide camera en de nieuwe 32MP-telefotocamera met 2x zoom en een brandpuntsafstand van 47mm. Deze telefotocamera is het belangrijkste onderdeel van de Reno10-serie en moet ervoor zorgen dat de smartphones portretfoto’s kunnen nemen zoals straatfotografen dat doen met hun camera’s. De hoofdcamera’s zijn wel verschillend: de Reno10 heeft een 64MP-sensor en de Reno10 Pro krijgt een meer geavanceerde 50MP-sensor met optische beeldstabilisatie. De 32MP-selfiecamera’s komen deels overeen. Het verschil is dat de Reno10 Pro hier autofocus heeft, terwijl de gewone Reno10 een vaste focus heeft.

(Image credit: Oppo)

De processoren en batterijen zijn de twee meest verschillende onderdelen. De Reno10 moet het doen met de MediaTek Dimensity 7050, een processor die we nog niet vaak gezien hebben en die zich onder de Dimensity 8020 bevindt. Die laatste hebben we reeds gezien in de Motorola Edge 40 en begint zijn beperkingen te tonen bij games. Daarnaast is er een 5.000mAh-batterij met 67W-snelladen en geen draadloos opladen. Dit zou genoeg moeten zijn voor een hele dag gebruik en volgens Oppo kan je de batterij weer volledig opladen in 47 minuten.

De Oppo Reno10 Pro maakt gebruikt van een Snapdragon 778G, een processor in de iets hogere middenklasse. Die kennen we onder andere van de Motorola Edge 20 uit 2021. We snappen die heel goed waarom Oppo een twee jaar oude processor gebruikt in zijn nieuwe Pro-versie, maar hij is nog steeds geschikt voor lichte games. Verder krijgt de Reno10 Pro een kleinere 4.600mAh-batterij maar kan hij sneller opladen met 80W, waardoor hij in 28 minuten weer vol zit. Draadloos opladen kan ook hier niet.

Ten slotte laat Oppo enkele steken vallen bij het updatebeleid en de algemene duurzaamheid van de smartphones. Zowel de Oppo Reno10 als Reno10 Pro draaien Android 13 uit de doos en krijgen slechts twee Android-updates en drie jaar security-updates. Met een IPX4-score zijn ze beide spatwaterbestendig, maar ze zijn niet getest op bescherming tegen zand, stof, etc. Hou ze dus zo droog mogelijk om problemen te voorkomen.

De Oppo Reno10 Pro (Image credit: Future)

Oppo Reno10 en Reno10 Pro: prijs en beschikbaarheid

Hoeveel betaal je precies voor deze middenklassers? De Oppo Reno10 heeft een adviesprijs van 509 euro. Daarvoor krijg je 256GB opslag en 8GB RAM. Dat is meteen de enige configuratie want er is geen 128GB-versie en Silvery Grey (donkergrijs) is ook de enige kleur die we krijgen. De Oppo Reno10 Pro kost vervolgens 659 euro en is er eveneens slechts in één versie. Hij krijgt dezelfde 256GB opslag, maar combineert dit met 12GB RAM. De enige kleurenoptie is ook hier Silvery Gray.

De Oppo Reno10-serie is vanaf maandag 24 juli beschikbaar in zowel Nederland als België. Als je een van de smartphones bestelt voor 4 september 2023, dan krijg je een gratis setje draadloze oordopjes bij je aankoop.