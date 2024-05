Volgende iPhone SE zou iets duurder zijn, maar wel veel krachtiger

Geruchten over de volgende iPhone SE doen al een tijdje de ronde, maar tot nu toe hadden we nog niets gehoord over de mogelijke prijs. Gelukkig komt daar nu verandering in en krijgen we eindelijk een idee van de prijs, al lijkt dat idee iets minder positief dan gehoopt.

Volgens de betrouwbare leaker @Revegnus1, wiens Twitter-account kort na het delen van dit gerucht werd verwijderd, zal de nieuwe iPhone SE ofwel dezelfde prijs aanhouden als zijn voorganger of ongeveer tien procent duurder worden. We benadrukken dat dit gerucht specifiek over de dollarprijzen gaat. Zonder prijsstijging zou de iPhone SE daar opnieuw 429 dollar kosten en als de mogelijke stijging werkelijkheid wordt, komt de adviesprijs uit op 499 dollar.

Helaas lijkt het erop dat Apple voor een hogere europrijs zal kiezen. @Revegnus1 merkt op dat de prijs van de iPhone SE in Europa (en andere landen) met ongeveer vijftien procent zal stijgen en dat dit losstaat van de mogelijke stijging in de VS. De iPhone SE (2022) kostte hier bij zijn lancering 529 euro en als we daar vijftien procent bovenop doen, komen we uit op iets meer dan 600 euro.

Een verwachte stijging

Prijsstijgingen zijn nooit fijn, maar het is misschien minder dramatisch dan je denkt. Vijftien procent is geen enorme prijsverhoging als je het grotere plaatje bekijkt. Volgens de geruchten zien we de volgende iPhone SE pas in 2025, ruim drie jaar na zijn voorganger. In die drie jaar heeft inflatie gezorgd voor wereldwijde prijsstijgingen van allerlei zaken, van woningprijzen en technologie tot het brood in de supermarkt.

Bovendien gaan er geruchten dat de iPhone SE wel eens een grote upgrade zou kunnen zijn, met een nieuw ontwerp waarbij de homeknop en de dikke randen worden vervangen door een notch en Face ID. We hebben ook gehoord dat de iPhone SE een Action-knop zou kunnen krijgen, een groter scherm en zelfs een OLED-scherm in plaats van een LCD-scherm. Het is ook vrijwel zeker dat de iPhone SE een USB-C-poort zal hebben, aangezien dit verplicht wordt vanuit de EU. We hopen vervolgens dat Apple kiest voor een basisopslag van 128GB in plaats van 64GB. Over de mogelijke chipset zijn echter nog geen geruchten.

Hoe dan ook, het kan nog wel even duren voordat we de prijs en specificaties van de iPhone SE officieel te weten komen, want de meeste lekken suggereren dat we de telefoon ten vroegste in 2025 zullen zien.