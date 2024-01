Apple werkt aan verbeterde selfiecamera voor toekomstige iPhones

De camera's op iPhones behoren tot de beste ter wereld en dat geldt zeker voor de iPhone 15 Pro Max. De selfiecamera's van Apple zijn zeker niet slecht, maar in vergelijking met de camera's achteraan beginnen ze toch achterop te raken. Dat zou wel eens kunnen veranderen in de (verre) toekomst.

In een blogpost op Medium beweert bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo dat de frontcamera van de aankomende iPhones een flinke boost zal krijgen. Volgens Kuo krijgt de frontcamera van de iPhone 17 een upgrade naar 24MP/6P. Op dit moment heeft de frontcamera van elke iPhone 15 een 12MP-camera. Over twee jaar zou dat aantal megapixels kunnen verdubbelen, wat de beeldkwaliteit ten goede moet komen.

Apple heeft het aantal megapixels van de selfiecamera's van zijn iPhones niet meer geüpgraded sinds de iPhone 11 Pro Max. Die maakte de sprong van 7MP naar 12MP en dat is inmiddels ook bijna vijf jaar geleden. Hoewel er zeker wat gesleuteld is aan andere delen van de selfiecamera, is een hoger aantal megapixels altijd fijn voor gebruikers die hun selfies graag bijsnijden.

Schitterende selfies

(Image credit: Future)

Kuo gaat ook in op andere aspecten van het camerasysteem van de iPhone. Zo geeft hij aan dat het verbeterde 6P-lenssysteem in de iPhone 17 mogelijk twee keer duurder is om te produceren dan het 5P-systeem in de huidige iPhones. Laten we alvast hopen dat Apple die hogere kosten niet doorrekent in zijn adviesprijzen.

Verder zou Apple bezig zijn met een periscoopcamera voor de iPhone 16 Pro. Momenteel is de 5x optische zoom exclusief voor de iPhone 15 Pro Max en dit gerucht geeft ons de hoop dat zowel de iPhone 16 Pro als Pro Max deze verbeterde zoom zullen hebben. De groothoekcamera van de Pro-versies zou daarnaast een upgrade van 12MP naar 48MP krijgen.

Kuo vermeldt ten slotte dat de iPhone 16 Pro een groter scherm zal hebben, een claim die we elders al hebben gezien. In combinatie met de camera-upgrades lijkt het erop dat er een heleboel verbeteringen op komst zijn voor iPhones dit jaar. Dat vormt weliswaar een schril contrast met een recente voorspelling van Barclays. Daar werd namelijk over minimale upgrades gesproken. Nu rest alleen de vraag wie hier uiteindelijk gelijk zal krijgen.