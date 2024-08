Oudere Google Pixel-smartphones krijgen deze vier AI-functies

Tijdens het Made by Google-evenement heeft Google ook een aantal belangrijke AI-aangedreven toegankelijkheidsupdates voor oude en nieuwe Pixel-telefoons laten zien. Er zijn in totaal vier upgrades, zoals je kan lezen in een blogpost van Google. De eerste is Guided Frame, dat gesproken aanwijzingen geeft wanneer gebruikers een foto nemen, bijvoorbeeld als hun gezicht niet helemaal in beeld staat of als er te weinig licht is.

Guided Frame bestaat al een tijdje om mensen met een visuele beperking te helpen, maar nu staan de instellingen hiervoor gewoon tussen de algemene camera-instellingen. Voorheen moest je eerst de schermlezer inschakelen om erbij te kunnen.

Get to know the newly updated Magnifier app on Pixel - YouTube Watch On

Daarnaast belooft Google verbeteringen in objectherkenning, gezichtsfiltering in groepsfoto's en objectfocus. Dit zou moeten leiden tot een nuttigere en nauwkeurigere Guided Frame-ervaring die gemakkelijker te bereiken is.

Daarnaast wordt de Pixel-exclusieve Magnifier-functie, waarmee je de camera van je telefoon als vergrootglas gebruikt om alles om je heen te zien, ook beter. Er wordt ook een nieuwe selfiemodus toegevoegd, die bijvoorbeeld helpt bij het bijwerken van make-up. De Magnifier krijgt ook de mogelijkheid om te zoeken naar bepaalde woorden in je omgeving (zoals het nummer van je gate op het vliegveld), een picture-in-picture modus zodat je nog steeds het grotere geheel kunt zien en de mogelijkheid om te wisselen tussen cameralenzen.

Ondertitels en transcripties

(Image credit: Google)

De volgende functies zijn Live Caption, dat video's in realtime van ondertitels voorziet met behulp van AI, en Live Transcribe, dat op een vergelijkbare manier werkt, maar gesproken audio omzet in tekst en deze meteen vertaalt. Zeven nieuwe talen worden toegevoegd aan deze functies (Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Chinees, Turks en Vietnamees) samen met offline toegang voor Live Transcribe, zodat je ze kunt gebruiken zonder internetverbinding.

Als je een vouwbare telefoon hebt, zoals de Google Pixel 9 Pro Fold, dan is er nog een nieuwe modus met twee schermen voor Live Transcribe. Jij ziet dan de vertaling van je gesprekspartner in het binnenste scherm, terwijl de ander op het coverscherm de vertaling van jouw antwoorden ziet in hun taal.

Het wordt niet meteen duidelijk uit de blogpost welke oudere Pixel-telefoons deze functies krijgen. Als je de toegankelijkheidsfuncties al hebt op je Pixel, dan gaan we ervan uit dat ze deze nieuwe updates zullen ontvangen. Voor de Magnifier in het bijzonder, die beschikbaar is via de Google Play Store, heb je bijvoorbeeld een Pixel 5 of hoger nodig.