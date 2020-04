Zoom update komt met hoognodige privacy boost, interface upgrade

Als onderdeel van zijn 90-dagen plan om de beveiliging en privacy capaciteiten te verbeteren van hun platform, heeft Zoom een aantal nieuwe beveiligingsverbeteringen aangekondigd en ook de algemene beschikbaarheid van Zoom 5.0.

De grootste is de toevoeging van ondersteuning voor AES 256-bit GCM encryptie, deze biedt verhoogde bescherming voor het verzamelen van vergaderingsgegevens en weerstand tegen Zoombombing en andere vormen van sabotage.

CPO van Zoom, Oded Gal gaf meer details over hoe het bedrijf werkt aan het beter beveiligen van hun platform, in een persbericht waarin hij het volgende zegt:

"We nemen een holistische kijk op de privacy van onze gebruikers en op de veiligheid van ons platform. Van ons netwerk tot onze featureset tot onze gebruikerservaring, alles wordt grondig onderzocht. Op de achterkant legt AES 256-bit GCM encryptie de lat hoger om de gegevens van onze gebruikers, tijdens het transport te beveiligen. Wat betreft de voorkant ben ik het meest enthousiast over het beveiligingspictogram in de menubalk van de vergadering. Dit neemt onze beveiligingsfuncties, zowel bestaande als nieuwe, en zet ze vooraan en in het middelpunt voor onze vergadering host. Met miljoenen nieuwe gebruikers zorgt dit ervoor dat ze direct toegang hebben tot belangrijke veiligheidscontroles in hun vergaderingen".

Veiligheidsverbeteringen

Zoom heeft het ook een stuk makkelijker gemaakt voor gebruikers om toegang te krijgen tot hun veiligheidsfuncties, die voorheen gespreid waren in de vergadering menu's. Nu zijn ze allemaal gegroepeerd en kunnen ze gevonden worden door het beveiligingspictogram in de vergadermenubalk, op de interface van de host.

Hosts hebben nu meer controle over de vergaderingen en kunnen melding doen van gebruikers in Zoom door het beveiligingspictogram. Ze kunnen zelfs de mogelijkheid voor deelnemers om zichzelf een andere naam te geven uitschakelen, en voor educatieve klanten is het delen van het scherm alleen nog maar standaard voor de host.

Zoom's bestaande virtuele wachtkamer feature staat nu standaard aan voor al het onderwijs, Basis en single-Pro accounts. Host kunnen ook de wachtkamer inschakelen, terwijl hun meeting al bezig is om deelnemers de mogelijkheid te geven om even te pauzeren.

Meeting wachtwoorden zijn ook standaard ingeschakeld voor de meeste klanten, maar voor beheerde accounts, account admins hebben nu de mogelijkheid om wachtwoord complexiteit te defineren voor extra veiligheid. Het toegankelijk maken van cloud opnames vereist nu ook een complex wachtwoord, hoewel meeting hosts toegang kunnen krijgen zonder er een te hebben.

Zoom's recente sterke toename in populariteit onthulde een aantal privacy en beveiligingsproblemen van het platform, maar CEO Eric S. Yuan en de rest van het bedrijf hebben zeker de nodige stappen ondernomen om deze op te lossen.